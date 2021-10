Hrvatska je jedna od onih destinacija kao stvorenih za uživanje u ribolovu, mnogim muškarcima omiljenoj aktivnosti. Bilo da je riječ o sportskom ribolovu u slanoj ili slatkoj vodi, ova je zemlja „riznica“ mnogih vrsta riba.

Ribolov na moru

Hrvatsku obalu i otoke okružuje čisto i bistro more bogato ribom. Ribolov je u potpunosti dopušten, osim, naravno, na područjima koja uživaju posebnu skrb kao što su nacionalni parkovi. Jadransko more je idealno za lov tune; to je, zapravo, jedino mjesto na svijetu na kojem možete loviti tunu tijekom cijele godine. Osim tune, možete uhvatiti i sabljarku, zubatca, skušu i ostale vrste.

Zadar i Vransko jezero

Uz samu magistralu nalazi se najveće jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero. Osim što je riječ o zaštićenom ornitološkom području, na ovom mjestu obitava veliki broj štuka i šarana, zbog čega je prikladno za sportski ribolov.

Krka i Cetina

Rijeka Krka nalazi se na području istoimenog nacionalnog parka. Do nedavno je pecanje bilo dopušteno, međutim, zbog endemskih vrsta donesena je zabrana. Cetina, u zaleđu grada Splita, vječno je obitavalište pastrva, a u ribolovu možete uživati s broda ili s obale.

Ribolov na Zrmanji i pritocima Krupe

Kanjoni rijeke Zrmanje u blizini Obrovca te riječce Krupe te njihovi brzaci idealni su za lov divljih pastrva i jegulja. Naravno, potrebna vam je dobra fizička kondicija.

Ribolov u Lici i Gorskom Kotaru

Rijeka Korana izvire iz Plitvičkih jezera te u njoj najčešće obitava štuka, što najviše veseli zaljubljenike u sportski ribolov. Rijeka Gacka je poznata po lososu, ali i po pastrvama.

Kroz Gorski Kotar proteže se rijeka Kupa koja je dom brojnim pastrvama i šaranima.

Ribolov u Slavoniji i Baranji

Baranja je pravi mali raj za sve zaljubljenike u ribolov. Zbog svog prostornog smještaja Baranja ima sve preduvjete za razvoj ribolovnog turizma, čemu u prilog idu djelatnosti brojnih lovački kuća na ovome području. Osim toga, čak se i u sklopu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava organiziraju svojevrsna natjecanja u ribolovu. Ne manje važno, no bitno je spomenuti i to da je jako dobro razvijena i ugostiteljska djelatnost; otvorena su brojna obiteljska gospodarstva koje nude usluge noćenja i smještaja, o čemu više možete saznati na http://privatnismjestaj.hr/.

Kopački rit

Rukavci Dunava i Drave i brojni kanali najbolja su mjesta za ribolov. Većina ribolovaca odlučuje se na „blinkeranje“, osobito u večernjim pa i noćnim satima. Na ovim je prostorima osobito poznato novootvoreno pecalište u neposrednoj blizini Kopačkog rita. U sklopu pecališta otvorena je i ribarnica koja radi svaki dan, kao i pecalište. Pecalište je veliko 8,6 hektara te je ubačeno više od 8500 kg ribe. Iskušajte svoje vještine pecanja te uhvatite velikog dunavskog šarana, soma ili smuđa. Važno je napomenuti da je u sklopu pecališta uređeno i posebno mjesto predviđeno za čišćenje ulovljene ribe. Ovdje možete i posuditi kotliće te odmah napraviti najukusniji fiš paprikaš.

Kako biste i vi mogli uživati u prirodi i ribolovu, na vrijeme potražite i rezervirajte obližnji smještaj putem domaće turističke platforme PrivatniSmjestaj.hr.

Puškaš

Topoljski Dunavac dug je otprilike 10 km, a nastao je zbog potrebe za regulacijom toka Dunava. Dunav je, dakle, skrenut prema Batini te na području Topoljskog Dunavca izrasla je trska, šaš i razno vodeno bilje, što je pogodovalo gniježđenju ptica močvarica. Isto tako, prostor je pogodan i za mriješćenje raznih vrsta riba. Iz tog je razloga Puškaš idealno mjesto za ribolov; osobito ako je riječ o šaranu ili somu.

Stara Drava

Stara Drava mostom je podijeljena na dva jezera; lijevo i desno jezero. U lijevom jezeru dominira kapitalna štuka, kao i dunavski šaran. Osim toga, cijelom dužinom lijevog jezera obitavaju i golemi i patuljasti somovi, dok je Vodar (mjesto) rezervirano isključivo za babuške, deverike i štuke.