FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VUM POP-UP GAMING ZONA U ZAGREBU /

Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju

Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju
×
Foto: Maja Prgomet

Od 2. do 8. ožujka, na adresi Trg kralja Petra Svačića 5 (HUB7), Zagreb dobiva nešto što se ne uklapa u klasične kategorije zabave.

4.3.2026.
9:30
Promo
Maja Prgomet

 VUM – Videoigranje s umjetnošću – interaktivna je pop-up gaming zona u kojoj se videoigre pokreću glazbenim instrumentima i pokretom, a iskustvo je namijenjeno djeci, roditeljima i svima koji žele isprobati potpuno drugačiji odnos prema igri i tehnologiji. Preko tjedna gaming zona je otvorena od 16-19h, a vikendom od 10-13h.

Što se ovdje točno događa?

Prvi dojam pri ulasku u prostor nije “ovo je igraonica”, nego – “što se ovdje točno događa?”. Nema redova za konzole, nema klasičnih kontrolera, nema pasivnog sjedenja. Prostor traži da se uključiš.

Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju
Foto: Marko Lujic

Staneš ispred igre i tražiš poznati način upravljanja. Umjesto toga – instrument. U početku nesigurnost, a onda prvi pokušaj. Zvuk. Reakcija na ekranu. Još jedan pokušaj. I u tom trenutku sve postaje jasno.

Igra više nije nešto što se promatra. Ona je nešto što nastaje kroz tebe.

Kako vrijeme prolazi, vidi se promjena kod djece – od početne znatiželje do potpune uronjenosti. Fokus nije prisiljen, nego prirodan. Tijelo se uključuje, pokret postaje dio igre, a smijeh dolazi spontano, najčešće u trenutku kad nešto “ne uspije” pa se odmah ide ponovno.

Ono što posebno iznenađuje je koliko brzo djeca prihvate ovakav način igre. Ne traže objašnjenja, ne analiziraju – jednostavno krenu. Kao da im je intuitivno jasno da igra ne mora imati kontroler da bi bila “prava”.

Kako je klincima, a kako roditeljima?

Iz perspektive djece, ovo nije edukacija, nego otkriće. Osjećaj da mogu proizvesti zvuk koji ima posljedicu, da njihov pokret nešto mijenja, daje im kontrolu na drugačiji način nego klasične igre. Nema pritiska da moraju znati – sve se događa kroz pokušaj i igru. I upravo zato ostaju dulje nego što su planirali. 

Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju
Foto: Maja Prgomet

S druge strane, roditelji ovo iskustvo promatraju drugačije. Ono što prvo primijete nije tehnologija, nego angažman. Djeca nisu “zalijepljena” za ekran – ona su u pokretu, u interakciji, u stvaranju

Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju
Foto: DANIJEL HLISC

Postoji i onaj suptilan trenutak iznenađenja – kada shvate da ekran može biti alat koji potiče, a ne oduzima pažnju. I vrlo često se događa nešto neočekivano: roditelji se uključe. Ne kao promatrači, nego kao sudionici.

Jer VUM nije iskustvo koje gledaš sa strane. Ono što VUM radi dobro nije samo inovacija u načinu igranja, nego promjena perspektive. Ne pokušava maknuti tehnologiju, nego je koristi drugačije – kao most između igre, pokreta i kreativnosti.

I možda je upravo to razlog zašto se iz prostora ne izlazi s osjećajem “odigrali smo”, nego “doživjeli smo nešto novo”.

U gradu koji nudi puno sadržaja za djecu, rijetko se dogodi nešto što jednako zainteresira i djecu i roditelje. VUM je upravo to. Prijavite se i osigurajte svoje mjesto ovdje

Još iz rubrike
JEZIVE TRUE CRIME PRIČE NA VOYO
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx