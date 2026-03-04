Mjesto gdje se igre ne igraju – nego doživljavaju

VUM – Videoigranje s umjetnošću – interaktivna je pop-up gaming zona u kojoj se videoigre pokreću glazbenim instrumentima i pokretom, a iskustvo je namijenjeno djeci, roditeljima i svima koji žele isprobati potpuno drugačiji odnos prema igri i tehnologiji. Preko tjedna gaming zona je otvorena od 16-19h, a vikendom od 10-13h.

Što se ovdje točno događa?

Prvi dojam pri ulasku u prostor nije “ovo je igraonica”, nego – “što se ovdje točno događa?”. Nema redova za konzole, nema klasičnih kontrolera, nema pasivnog sjedenja. Prostor traži da se uključiš.

Foto: Marko Lujic

Staneš ispred igre i tražiš poznati način upravljanja. Umjesto toga – instrument. U početku nesigurnost, a onda prvi pokušaj. Zvuk. Reakcija na ekranu. Još jedan pokušaj. I u tom trenutku sve postaje jasno.

Igra više nije nešto što se promatra. Ona je nešto što nastaje kroz tebe.

Kako vrijeme prolazi, vidi se promjena kod djece – od početne znatiželje do potpune uronjenosti. Fokus nije prisiljen, nego prirodan. Tijelo se uključuje, pokret postaje dio igre, a smijeh dolazi spontano, najčešće u trenutku kad nešto “ne uspije” pa se odmah ide ponovno.

Ono što posebno iznenađuje je koliko brzo djeca prihvate ovakav način igre. Ne traže objašnjenja, ne analiziraju – jednostavno krenu. Kao da im je intuitivno jasno da igra ne mora imati kontroler da bi bila “prava”.

Kako je klincima, a kako roditeljima?

Iz perspektive djece, ovo nije edukacija, nego otkriće. Osjećaj da mogu proizvesti zvuk koji ima posljedicu, da njihov pokret nešto mijenja, daje im kontrolu na drugačiji način nego klasične igre. Nema pritiska da moraju znati – sve se događa kroz pokušaj i igru. I upravo zato ostaju dulje nego što su planirali.

Foto: Maja Prgomet

S druge strane, roditelji ovo iskustvo promatraju drugačije. Ono što prvo primijete nije tehnologija, nego angažman. Djeca nisu “zalijepljena” za ekran – ona su u pokretu, u interakciji, u stvaranju.

Foto: DANIJEL HLISC

Postoji i onaj suptilan trenutak iznenađenja – kada shvate da ekran može biti alat koji potiče, a ne oduzima pažnju. I vrlo često se događa nešto neočekivano: roditelji se uključe. Ne kao promatrači, nego kao sudionici.

Jer VUM nije iskustvo koje gledaš sa strane. Ono što VUM radi dobro nije samo inovacija u načinu igranja, nego promjena perspektive. Ne pokušava maknuti tehnologiju, nego je koristi drugačije – kao most između igre, pokreta i kreativnosti.

I možda je upravo to razlog zašto se iz prostora ne izlazi s osjećajem “odigrali smo”, nego “doživjeli smo nešto novo”.

U gradu koji nudi puno sadržaja za djecu, rijetko se dogodi nešto što jednako zainteresira i djecu i roditelje. VUM je upravo to. Prijavite se i osigurajte svoje mjesto ovdje.