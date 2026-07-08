METRO Hrvatska je službeno uručio prestižna MICHELIN priznanja

Prema novoj selekciji, svi dosadašnji restorani zadržali su svoje MICHELIN zvjezdice, dok je restoran Harry’s Piccolo (Poreč) po prvi put osvojio ovu prestižnu oznaku. Restoran Agli Amici (Rovinj) potvrdio je svoj status s dvije MICHELIN zvjezdice, čime je ukupan broj hrvatskih restorana s MICHELIN zvjezdicama porastao na četrnaest.

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Na listu Bib Gourmand, uvrštena su tri nova restorana – Bistro Loora (Đakovo), Lulu Fusion Bistro (Osijek) i Nuré (Zagreb), a šesnaest novih restorana dobilo je preporuku ovog priznatog gastronomskog vodiča. Ukupno se sada u vodiču nalazi rekordnih 112 restorana iz Hrvatske. „Hrvatska gastronomija ostvaruje izniman napredak, a METRO je ponosan što kao dugogodišnji partner može doprinositi tom razvoju. Naša je misija biti partner ugostiteljima i profesionalcima u HoReCa sektoru, povezujući kvalitetne lokalne proizvode, pouzdanu opskrbu i stručnu podršku s potrebama vrhunskih restorana. Uspjesi hrvatskih chefova i restorana potvrđuju da zajedničkim radom možemo dodatno jačati međunarodnu prepoznatljivost Hrvatske kao destinacije vrhunske gastronomije. Čestitamo svima na zasluženim MICHELIN priznanjima koja su potvrda izvrsnosti, ali i dodatni poticaj razvoju hrvatske gastronomije u cjelini“, izjavio je Tomislav Smolčec, predsjednik Uprave tvrtke METRO Hrvatska.

Foto: Promo

Foto: Promo

Lista svih restorana uvrštenih u MICHELIN vodič za 2026. može se pronaći na poveznici.