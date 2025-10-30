Megadance Party je najveća regionalna dance zabava 90-ih

Megadance Party vraća se u novi-stari termin nakon dvije godine, osvježenog lineupa i s novim idejama kako zabavu učiniti nezaboravnom.

Foto: Promo

Sve generacije koje vole stare cro i eurodance hitove dolaze na svoje, jer u Arenu dolazi najbolja plesna glazba 90-ih koja dvoranu pretvara u najveću diskoteku na ovim prostorima. Organizatori su poslušali svoju vjernu publiku koja je u velikom broju tražila da se događaj vrati u prvobitni termin te je sada interes za kupovinu ulaznice višestruko povećan.

Foto: Promo

Više od šest sati zabave u Areni! Kombinacija nastupa uživo domaćih i međunarodnih dance zvijezda uz potporu legendarnog DJ Pucka koji će između nastupa nabrijati atmosferu do usijanja recept je za vrhunsku zabavu. „Svi moraju plesati! moto je našeg poznatog majstora partya. Svi koji su već bili na prvom izdanju ove nezaboravne priredbe znaju da ovo nije samo floskula, nego iskustvo koje se dugo prepričava.

Danas najavljujemo prve domaće zvijezde koje će biti s nama, a uskoro i strane.

Foto: Promo

Na Megadance Partyu, 30. siječnja slijedeće godine uživo u Areni Zagreb će nastupiti domaće dance i party legende: Senna M, Colonia, ET, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Emilia Kokić, Minea, Alka Vuica, Feminnem i Tatjana Cameron-Tajči. Prvi put najavljujemo da pripremamo i gostujuća iznenađenja koja nećemo najaviti, koji će nastupiti uživo pred najboljom party publikom u regiji. Kroz nekoliko tjedana najavit ćemo i međunarodne dance zvijezde od kojih će neki po prvi put nastupati na ovim prostorima.

Foto: Promo

Ulaznice za 'party koji se ne propušta' mogu se nabaviti na Entrio.hr.