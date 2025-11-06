Mala tvornica zadovoljstva donosi najslađi collab na domaćoj sceni

Krafne se rade po Pan-pekovoj originalnoj recepturi staroj više od 30 godina, poznatoj po mekanom, prozračnom tijestu i bogatim nadjevima, uz pažnju posvećenu svakom detalju.

Krafneraj i Podravka udružili su snage i donose najslađu suradnju ove jeseni – krafne punjene prepoznatljivim Podravka džemovima i Lino Lada kremnim namazima čekaju vas ekskluzivno u Krafneraju, u Ilici 52.

Foto: Bojan Zibar

Suradnja s Podravkom nastavak je Krafnerajeve misije – stvaranja novih okusa i iskustava za ljubitelje vrhunskih krafni. Kroz zajedničku viziju i vrijednosti, Pan-pek i Podravka spojili su ono što kupci najviše vole: poznatu kvalitetu i okus koji traje generacijama. Kako poručuju iz Pan-peka, ova suradnja je „spoj kvalitetnih sastojaka i izvrsnosti – sve ono što i mi i Podravka njegujemo kao brendovi.“

Foto: Bojan Zibar

U ponudi se nalaze krafne punjene s čak šest vrsta Podravka džemova – od jagode, borovnice, naranče i višanja do miješanog i šumskog voća – kao i četiri popularne Lino Lada kreme: Milk, Gold, Kokos i Gold Creamy.

Svaka kombinacija donosi novi okusni doživljaj i potvrđuje zašto je ova kolaboracija istinski pogodak.

Foto: Bojan Zibar

Limitirana kolekcija dostupna je isključivo u Krafneraju do kraja studenog 2025. odnosno do isteka zaliha

Posjet Ilici 52 tako postaje više od kupnje, riječ je o najslađem iskustvu, gdje svaka krafna donosi trenutak zadovoljstva i sreće s vašim osobnim potpisom.