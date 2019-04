Već neko vrijeme znanost niže dokaze o tome kako naše emocije i emotivno stanje prati niz promjena u našem tijelu. No, tek nedavno je ‘otkriveno’ kako je to dvosmjerna ulica; naš mozak je u potpunosti svjestan što radi naše tijelo, a to utječe na naše emocije. Znanstvenici su to nazvali ‘facijalni feedback’ – izmjene na licu utječu na emocionalno iskustvo, jer naš mozak vrlo jasno i brzo osjeća promjene facijalnih mišića. Naprimjer, ako se pomiču mišići oko usana, mozak to interpertira na način: ‘Mora da sam sretan zbog nečega, ako su ti mišići aktivni! Idem biti sretan stoga!’

U konačnici ako smognete snage da razvučete osmijeh i kada vam do smijeha nije, još jedan par mišića će pokušati zavarati mozak da se osjeća bolje – mišići koji se nalaze u kutevima vaših očiju i koji se miču samo kada se smijemo. Pa ako se baš želite ubaciti u feel good mode, pomislite na nešto jako smiješno, razvucite osmijeh i počet ćete se osjećati bolje.

ZAŠTO BI SE TREBALI SMIJATI U SVIM SITUACIJAMA?

Smijanje zaustavlja stres! Stresna situacija, budite sigurni, vidi se i na vašem licu, a zašto ne prevariti i ovog neprijatelja? Samo razvucite osmijeh; vi nećete izgledati kao da ste u problemu, a posljedično tome, i ostali oko vas će se početi osjećati bolje. Isto vrijedi i za situacije kad se netko loše osjeća; budite prijatelj i pokušajte osmijehom potaknuti zrcalne neurone druge osobe da ‘zazrcali’ vaš osmijeh – svi će se osjećati bolje!

Događa li vam se da ne možete zaspati? Probudite se tokom noći i nema nazad? Možda bi vam tehnika dizanja mišića oko usana i aktivacija mišića oko očiju mogla pomoći u tome. Prevarom vlastitog mozga, mogli bi ga uvjeriti kako je sve u redu, da ste na sigurnom – vaš nervni sistem zna da se ne bi smijali bez razloga i on će krenuti u stanje opuštanja. Ubacite duboke udisaje u jednadžbu i ugodno spavanje želimo!

No, ukoliko vaš osmijeh nije za pokazivanje u svom punom sjaju, razmislite o nekima od metoda u estetskoj stomatologiji, kako bi što brže došli do njega. Današnja tehnologija rapidno je ubrzala napredak kada su stomatološke intervencije u pitanju. Tretmani kao što su keramičke ljuskice, izbjeljivanje zubi pomoću lasera ili ZAAP lampe te, ukoliko pacijentu nedostaje nekoliko zubi ili je čak bezub, tu je onda revolucionarna metoda All-on-4, mogu vratiti osmijeh o kojem ste sanjali.

Keramičke ljuskice stomatološki su nadomjestak, koji se postavlja na površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega dvije posjete liječniku dentalne medicine.

Što se tiče izbjeljivanja zubi, uvjerljivo najpopularnija metoda u našoj Poliklinici je ona koja se radi laserom. Ova metoda traje kratkih 30 minuta. Prije samog lasera, stomatolog mora pregledati usnu šupljinu, očistiti kamenac i ispolirati zube. Laserska svjetlost potiče otpuštanje kisika iz gela s kojim su premazani zubi, čime se odstranjuju pigmenti iz zubne strukture, dok zubi naočigled postaju sve blistaviji. Postupak izbjeljivanja zuba laserom može posvijetliti nijansu za približno 4 do 6 puta, a osjetljivost koja se javi nakon tretmana, nestaje u potpunosti. Druga po redu najpopularnija metoda izbjeljivanja zuba jest ona uz pomoć ZAAP lampe. Izvodi se pod kontrolom stomatologa, postupak traje 45 minuta, a efekt je vidljiv odmah i može potrajati do dvije godine uz pravilnu oralnu higijenu. Zubi se mogu posvijetliti do 3 nijanse, a nakon samog postupka, zubi se premazuju pastom na bazi fluora radi dodatne zaštite cakline i zuba.

I najrevolucionarniji tretman je All-on-4 metoda. Upravo je zadivljujuća činjenica da pacijenti koji su ostali bez zubi ili dijela zubi, s ovim tretmanom nakon samo 24 sata dobivaju potpuno nove zube i blistav osmijeh pri izlasku iz stomatološke ordinacije. Pri ovom tretmanu ugrađuje se fiksni protetski nadomjestak na četiri implantata i predstavlja apsolutnu inovaciju u implantologiji. Riječ je o postavljanju samo 4 titanska implantata u gornju, donju ili obje potpuno bezube čeljusti bez potrebe za nadomještanjem kosti, a sama procedura je brza i minimalno invazivna. Ono što je pacijentima svakako najvažnije je da sam zahvat traje vrlo kratko, a nakon samo jednog posjeta oralnom kirurgu pacijent unutar 24sata od operacije dobiva fiksni hibridni most i funkcionalne zube. Ovaj revolucionarni tretman u stomatologiji među prvima u Hrvatskoj uvela je zagrebačka stomatološka poliklinika TIM DENT Miličić. Zahvaljujući iskustvu ugradnje više od 5000 implantata godišnje, uspješno riješenim najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije, dr. med.dent Marko Miličić ubrajaja se među vodeće hrvatske oralne kirurge.

Zubni implantati – jedino trajno rješenje za nedostatak zuba! Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat je bolji, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost. Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen), s ljudskim tijelom. Zubni implantati se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da one nose most. Zubni implantati se opterećuju krunicama ili mostovima ili protezama. Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova.

Danas najveći stručnjaci na području dentalne implantologije smatraju kako imedijatna (trenutačna) ugradnja zubnih implantata ima prednosti. Prevladava mišljenje kako se nova kost uz implantat stvara puno brže, ako se implantat odmah optereti – znači, ako se na njega odmah postavlja protetski nadomjestak.

U stomatološkoj poliklinici TIM DENT – Miličić težimo imedijatnom opeterećenju implantata kada god je to moguće čime olakšavamo cijeli tretman pacijentima, jer sve obave prilikom jednog dolaska u ordinaciju. Upravo po ovom imedijatnom opterećenju implantata, poliklinika TIM DENT Miličić se razlikuje od ostalih stomatoloških ordinacija.

