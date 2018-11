VODEĆA TVRTKA U STANOGRADNJI ALFA STAN RASPISALA NATJEČAJ ZA NOVI VIZUALNI IDENTITET

Najbolje rješenje osvaja nagradu!

Tvrtka ALFA STAN iz Zagreba, prepoznatljiva po svojim modernim tehnološkim rješenjima i jedinstvenom pristupu stanogradnji, raspisala je natječaj za izradu novog logotipa i rebranding vizualnog identiteta tvrtke. Tim stručnjaka nudi priliku svim zainteresiranim kreativnim autorima da se jave sa svojim prijedlozima do 30. studenog, a najbolje idejno rješenje osvaja novčanu nagradu.

ALFA STAN je poznat po projektu „Home of the future“ na Jordanovcu i impozantne zgrade u Veslačkoj ulici, no riječ je o tvrtki koja iza sebe ima više od 15 godina iskustva i niz uspješno realiziranih projekata. Ovo je prvi rebranding vizuala tvrtke od osnutka u koji se upuštaju s punim povjerenjem u domaću kreativnu struku te će najuspješniji rad nagraditi novčanim iznosom od 15 000 kn. Natječaj, koji je otvoren do kraja mjeseca, izvrsna je prilika za sve buduće i sadašnje dizajnere, ilustratore, ali i druge kreativne osobe i tvrtke, da se prijave sa svojim idejama. Sve detalje natječaja potražite na https://www.alfastan.hr/.