Jedna od najpoznatijih hrvatskih vizažistica predstavila make up trendove za proljeće/ljeto

Već četvrtu godinu zaredom hrvatska vizažistica Lada Mitrašinović, poznatija pod imenom Bela Make Up, u lijepom i prozračnom ambijentu organizirala je još jedan MasterClass za sve beauty entuzijaste na kojemu je otkrila nove make up trendove za nadolazeću sezonu te podijelila s polaznicama trikove za šminkanje, kao i proizvode svojih omiljenih brandova.

Uz praktični dio MasterClassa naglasak je bio i na teorijskom kojega je Lada posvetila njezi kože. Tako je u suradnji s dugogodišnjim partnerima, dermokozmetičkim brandovima Eau Thermale Avène i Lierac, održano interaktivno predavanje o njezi kože pod vodstvom mag. pharm. Maše Čop, regionalne ravnateljice Farmacia ljekarni i specijaliziranih prodavaonica. Polaznice su iz prve ruke dobile vrijedne informacije o baznoj strukturi te različitim tipovima i stanjima kože uz poseban naglasak na važnost dnevne rutine i zaštite kože na suncu. Kako je i sama Lada istaknula: „Zdrava koža važan je preduvjet za make up, stoga je bilo ključno održati predavanje o njezi kože koje je jednako važno kao i moj praktični dio posvećen šminkanju.“ U praktičnom dijelu Lada je dala osvrt na nadolazeću sezonu i prezentirala tri make up looka koji će obilježiti proljeće i ljeto – fresh golden za svakodnevni izgled, moderniju varijantu smokey eyes za svečanije prigode te prirodni look i trikove šminkanja za žene u zrelijim godinama.

Zlatni make up demonstriran na Niki Matić je, prema riječima Lade, najtraženiji ove sezone, a moguće ga je postići uz malo truda i par trikova. Koristeći zlatne Mac pigmente te tekuće pudere laganije teksture u kombinaciji s neizostavnim highlighterom i parcijalnim umjetnim trepavicama, Lada je prezentirala look kao odlično rješenje za svakodnevni prirodan make up. Naglasak je pritom na rumenilima koraljnih i rozih nijansi koja će biti jedan od najistaknutijih trendova za nadolazeću sezonu.

Filipa Ledić poslužila je kao model za moderniju verziju popularnog smokey eye looka koji ne izlazi iz mode, a s kojim je moguće raditi različite varijacije. Dominantne boje ovog looka bili su zemljani tonovi, a kako bi ih dodatno naglasila, Lada je upotrijebila svoj omiljeni YSL Touche Éclatom s kojim je osvježila područje ispod očiju. Na usnama je predstavila jedan od noviteta popularnog Bobbi Browna – postojana sjajila Crushed Liquid Lip koja dolaze u velikom broju nijansi među kojima će čak i oni neodlučni pronaći svoju omiljenu.

Na samom kraju, polaznice su dobile priliku saznati i trikove šminkanja za žene u zrelijim godinama koje žele sakriti bore i postići prirodan izgled. Prema Ladinim riječima, tajna je u izbjegavanju sjenila ili rumenila koja u sebi sadrže sjaj jer se time dodatno naglašavaju bore i borice. Savjetovala je korištenje mat sjenila, a umjesto teških i gustih podloga za lice preporučila je svoju omiljenu liniju tekućih pudera – Avène Couvrance Fluid Foundation Corrector.

Lada je tako još jednom opravdala očekivanja polaznica MasterClassa koji iz godine u godinu postaje sve posjećeniji, kako zbog virtuoznih tehnika šminkanja kojima polaznice svjedoče, tako i zbog novih, zanimljivih informacija i trendova s kojima se upoznaju. Osim za edukaciju pobrinula se da cijelo iskustvo bude iznimno zabavno te atraktivno. Uz grupne edukacije koje se održavaju jednom godišnje, Lada drži i privatne edukacije te mini škole u trajanju od 5 dana, a njen rad moguće je pratiti na njenom službenom Instagram profilu gdje ju svi zainteresirani za edukacije ili suradnju mogu i kontaktirati.