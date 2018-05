McDonald’s uvodi posluživanje za stolom – naručite, sjednite i uživajte!

Nove usluge dio su sveobuhvatnih ulaganja s kojima je McDonald’s započeo u prosincu 2015. godine pod krovnim konceptom „Experience of the Future“

U restoranima budućnosti naručuje se na samoposlužnim kioscima, hrana se priprema tek nakon narudžbe, a za gostoprimstvo brine Voditelj odnosa s gostima

U modernizaciju restorana dosad je uloženo 36 milijuna kuna

U sklopu modernizacije poslovanja i predstavljanja restorana budućnosti McDonald’s uvodi posluživanje za stolom kao novi doživljaj naručivanja i posluživanja omiljenih burgera i drugih sočnih zalogaja.

Ljubitelji McDonald’sa svoje će narudžbe dobivati još brže i to za svojim stolom, što će posebno razveseliti obitelji s malom djecom i sve one s velikim narudžbama kojima će hrana biti poslužena za stolom, umjesto da je pričekaju stojeći u redu. Gostima ostaje na raspolaganju i klasični način izdavanja hrane, a za sve upite oko narudžbi gosti mogu upitati i Voditelja odnosa s gostima.

Posluživanje za stolom i usluga Voditelja odnosa s gostima dio su sveobuhvatnih ulaganja s kojima je McDonald’s započeo u prosincu 2015. godine pod krovnim konceptom „Experience of the Future“. Koncept je globalno razvijen kako bi gostima iskustvo posjeta McDonald’su pružilo još izraženiji osjećaj gostoljubivosti, izbora i prilagodbe njihovim pojedinačnim željama.

Što sve čini restoran budućnosti?

Made for You koncept

U moderno uređenim McDonald’sovim restoranima više nema ranije pripremljenih burgera i krumpirića. Hrana se priprema samo za vas i to tek nakon narudžbe, što znači da proizvodi stižu još svježije pripremljeni.

Samposlužni kiosci

Uz klasično naručivanje na blagajni, gostima su na raspolaganju i samoposlužni kiosci. Naručite jelo po izboru, platite karticom i pratite broj narudžbe na monitoru pa željeni proizvod preuzmite na posebnom dijelu pulta za preuzimanje hrane. Na kiosku je moguće i skenirati kupone s popustom koji su dostupni isključivo na McDonald’sovoj mobilnoj aplikaciji. Narudžbu na kiosku moguće je zaključiti i plaćanjem gotovinom na blagajni.

Posluživanje za stolom

Posluživanje za stolom jednostavno je. Nakon unosa narudžbe na kiosku, gost uzima lokator koji se nalazi s bočne strane kioska i na ekranu kioska upisuje broj lokatora te odabire stol po želji i lokator postavlja na vidljivo mjesto. Prilikom donošenja narudžbe, djelatnik će preuzeti lokator sa stola.

Posluživanje za stolom moguće je i pri naručivanju na blagajni.

Voditelj odnosa s gostima

Za sve pitanja oko naručivanja hrane na kiosku i korištenja usluge posluživanja za stolom tu je Voditelj odnosa s gostima koji će goste pozdraviti, usmjeriti prilikom korištenja novih usluga te im pomoći oko različitih upita. Voditelja odnosa s gostima novo je radno mjesto u McDonald’su i zapošljava osobu koja brine o potrebama gostiju od trenutka njihovog ulaska u restoran kako bi im iskustvo posjeta bilo još jednostavnije i ugodnije.

Ulaganje za bolje iskustvo

– McDonald’s restorane diljem Hrvatske dnevno posjeti više od 40.000 gostiju i njihova povratna informacija iznimno nam je važna kako bismo unaprijedili uslugu i ponudili im razlog više da nas opet posjete. Ulaganje u njihovo iskustvo prioritet je našeg poslovanja, a posluživanje za stolom i uvođenje usluge koju pruža Voditelj odnosa s gostima dio su naših nastojanja kojima gostima omogućujemo da osjete kako da se u McDonald’su brinemo za njihove pojedinačne potrebe i stvaramo ugodnu atmosferu u kojoj će uz našu hranu dijeliti trenutke i stvarati uspomene, izjavio je Pavel Pavliček, direktor McDonald’s Hrvatska.

Konverzija McDonald’sovih restorana započela je s restoranom u Avenue Mallu koji je postao prvi Made For You restoran s inovativnim konceptom samposlužnih kioska i pripremom hrane tek nakon zaprimanja narudžbe, što znači da gostima hrana stiže još svježija.

– Uz nova otvaranja i konverzije starih restorana u ovom trenutku imamo ukupno 21 Made For You restoran u Hrvatskoj u koje smo uložili nešto više od 36 mil. kuna. Za nas je to bio neophodan korak kako bismo gostima mogli prenijeti to iskustvo koje mi smatramo iskustvom budućnosti. Nastavljamo i dalje s ulaganjima u naše restorane, pa tako do kraja godine namjeravamo dodatna 4 restorana konvertirati na novi koncept, a u planu su naravno i nova otvaranja, naglasio je Pavel Pavliček.

Gostima je od sredine lipanja 2017. dostupna i McDonald’s aplikacija putem koje mogu doznati sve novosti vezane uz ponudu i iskoristiti niz pogodnosti i popusta putem kupona koji su dostupni isključivo putem mobilne aplikacije, a uvijek donose nova iznenađenja.

Posluživanje za stolom i usluga Voditelja odnosa s gostima mogu se isprobati u McDonald’su Vrapče i Avenue Mall, a postupno će se uvoditi i u ostale restorane u Hrvatskoj.

***

McDonald’s je vodeći svjetski lanac za posluživanje hrane koji broji više od 36.000 restorana u preko 100 zemalja diljem svijeta. U Hrvatskoj je nositelj franšize McDonald’s tvrtka Globalna hrana d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Prvi McDonald’s u Hrvatskoj otvoren je 1996. godine, a od tada do danas, ovaj poznati lanac kontinuirano ulaže u razvoj poslovanja te iz godine u godinu unaprjeđuje svoju ponudu kako bi svojim gostima uvijek pružao samo najbolje.