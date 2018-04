Lice bez bora nije mit

Činjenica je da se stvaranje bora ne može spriječiti, no dobra vijest je da pravilna njega kože može značajno usporiti njihovo nastajanje, a postojeće bore čak i izgladiti

Prešli ste tridesetu, tu tako često spominjanu prijelomnu godinu po pitanju starenja, i koliko god se nadali da su priče o pojavi prvih bora samo mit, pogled u ogledalo jednog jutra potpuno vas je razuvjerio. Prvo ste ugledali bore smijalice, ubrzo i bore nastale mrštenjem, a na kraju su se neumoljivo pojavile jače i dublje bore. Nema sumnje – vaša koža stari, a kako godine prolaze bore na licu su neizbježne. Srećom, postoji način kojim ih možete znatno ublažiti.

Zdrav život koji podrazumijeva dovoljno sna i najmanje 1,5 litara vode dnevno te pravilna ishrana prva je linija obrane od bora. Naime, koža je ogledalo načina života, a lijepa i glatka koža ne trpi velike količine kofeina, brzu hranu, alkohol i neprospavane noći. Nastanak bora pospješuju i nezdrave navike poput pušenja, a pretjerano izlaganje sunčevim zrakama bez zaštite može oštetiti elastičnost kože.

Prvih znakovi starenja su suha i dehidrirana koža. Koža koja gubi životnu snagu postaje manje elastična, slabi joj tonus, pokazuje znakove umora i suhoće. Prvo i osnovno, koži je nužno pružiti veću količinu vlage, izvana i iznutra. Uz pijenje dovoljne količine vode te prehranu koja uključuje puno voća i povrća, kožu je potrebno nahraniti izvana, a tu ključnu ulogu ima njega.

Izbor odgovarajuće kreme za lice najbolji je prvi korak ako su vam bore na licu počele smetati. Zahvaljujući Pro Collagen Plus, novoj Dr. Organic liniji, vrlo je lako pronaći učinkovito sredstvo u borbi protiv bora koje savršeno odgovara potrebama vaše kože. Naime, stručnjaci brenda Dr. Organic, poznatog po prirodnim i organskim proizvodima, u novoj liniji Pro Collagen Plus razvili su tri hidratantne anti-aging kreme koje sadrže patentiranu mješavinu bioaktivnih ekstrakata i pružaju učinkovitu dnevnu hidrataciju koja u samo četiri tjedna učvršćuje i zaglađuje kožu – i smanjuju vidljivost bora.

Njegu je iznimno važno prilagoditi tipu kože, pa je idući korak odabrati jednu od tri kreme iz Pro Collagen Plus linije koja će koži pružiti točno ono što joj je potrebno. Pro Collagen Plus dnevna krema s ekstraktom zmajeve krvi oživljava suhu i oštećenu kožu, njeguje je, obnavlja te sprečava nastanak bora. Ekstrakt zmajeve krvi iz amazonskih prašuma Perua prirodna je smola iz istoimene biljke koja dokazano djeluje protiv starenja, obnavlja i zacjeljuje kožu. Inovativna umirujuća krema savršeno će njegovati suhu i osjetljivu kožu izloženu stresu, tijekom cijelog dana. Pro Collagen Plus hidratantna krema s probiotikom u kombinaciji pro-kolagen kompleksom sadrži probiotičku mješavinu mliječnih proteina te ovaj serum zaglađuje i uravnotežuje kožu istovremeno smanjujući duboke bore. Učinkoviti probiotici umiruju kožu, smanjuju iritaciju i pružaju koži zdrav sjaj, istodobno potpuno revitalizirajući epidermu. Namijenjena masnoj i mješovitoj koži pruža prijeko potrebnu ravnotežu te zaštitu od stresa i oštećenja uzrokovanih vanjskim utjecajima. Svim tipovima kože odgovara Pro Collagen Plus hidratantna krema s ekstraktom crnog bisera koja tonificira, osvježava i njeguje kožu. Tajna djelovanja ove kreme krije se u crnom biseru s Tahitija koji se nalazi isključivo u dubokim tirkiznim lagunama Francuske Polinezije. Svojim nježnim mineralizirajućim svojstvima osvježava i obnavlja kožu i štiti je od vanjskih utjecaja.

Pro Collagen Plus dnevne kreme pružaju osnažujuću dnevnu njegu koja sadrži pro-kolagen kompleks s biotinom i hijaluronskom kiselinom koji dokazano ublažavaju iritaciju kože, smanjuju crvenilo i pružaju cjelodnevnu hidrataciju. Hijaluronska kiselina izvanredno vlaži kožu. Naime, ni jedna biološka tvar ne zadržava vodu poput hijaluronske kiseline zbog čega je koža osjetno glađa i mekša, a bore su manje vidljive. S druge strane, jedinstveni mineralni serum također sadrži ekstrakt lista kupine koji poboljšava elastičnost i kompletno pomlađuje kožu te zaglađuje sitne linije i bore. Zahvaljujući takvom sastavu, Pro Collagen Plus dnevne kreme dokazano poboljšavaju vlažnost kože za više od 50 % nakon samo dva sata. Proizvodi linije ne sadrže paraben, natrijev lauril sulfat, sintetičke boje i uobičajene aditiv, a njihovu djelotvornost potvrđuje i podatak da 95% korisnika nakon svega četiri tjedna primjećuje dokazane kliničke rezultate – čvršću i zaglađenu kožu te smanjenu vidljivost bora.

