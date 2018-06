Jole priređuje veliko slavlje uoči 20 godina karijere

Veliki koncert u zagrebačkoj Ciboni kao oda publici

Jedan od najuspješnijih hrvatskih glazbenika, Joško Čagalj, publici draži pod nadimkom Jole, slavi 20 godina uspješne karijere. Dugogodišnji rad, pjevač je odlučio proslaviti zajedno sa svojom vjernom publikom u zagrebačkoj Ciboni, 12. listopada 2018. Ozbiljnije korake na glazbenom putu otvorila mu je pjesma i veliki hit „Duša od papira“, koji je za njega napisao svestrani dvojac i bračni par Huljić, koje Jole često od milja naziva svojim glazbenim roditeljima, dok mnogobrojne hitove potpisuje Jolin dugogodišnji suradnik i prijatelj – Pero Kozomara. Jole, svima nam je poznat kao omiljeni showmaker koji svakim svojim nastupom jednostavno nikoga ne ostavlja ravnodušnim i za čije se nastupe i koncerte uvijek traži karta više. Zanimljiv podatak je da Jole već godinama ima rasprodane koncerte diljem cijele Hrvatske. Tek par taktova nekog njegovog zaraznog hita potrebno je da napravi atmosferu za pamćenje i da zapali publiku. Njegova nevjerojatna energija i pozitivan stav, na noge podiže sve, pa čak i one koji nisu skloni pjevanju i plesu. U svaki svoj nastup, Jole ulaže cijeloga sebe i upravo je ta iskrenost i predanost koju publika i obožavatelji prepoznaju. Na velikom koncertu karijere u Ciboni publika će imati priliku uživati uz najveće hitove kojima je Jole oduševljavao svih ovih godina. Na pozornici će mu se pridružiti i tajni glazbeni gosti iznenađenja.

“Mnogi su mi godinama govorili – Jole vrijeme je za veliki zagrebački koncert, no ja sam znao da za tako veliki koncert mora biti dobar razlog. Proslava 20 godina bavljenja glazbom i više je nego odličan razlog da to proslavim na najbolji mogući način, a to je sa svojom publikom. Jedva čekam 12. listopad kada ću se popeti na pozornicu u Ciboni i kada ćemo svi zajedno zapjevati prvi stih. Pjesma s kojom ćemo otvoriti koncert neka još uvijek ostane mala tajna“.

Slavlje i veliki tulum uoči 20 godina karijere, biti će prirodan slijed i svojevrsna nagrada za tolike godine truda i rada, ali prije svega događaj koji publika zaslužuje i način na koji će se Jole zahvaliti svima koji ga već godinama prate i podržavaju njegov rad i djelo, a ima li ljepšeg od obilježavanja 20 godina karijere od uzajamne komunikacije s publikom na ovakav slavljenički način?

Ulaznice po cijeni od 100 kuna za parter te 120 kn za tribine možete kupiti na prodajnim mjestima Eventima kao i online na http://www.eventim.hr/hr/izvodjac/josko-cagalj-jole-894/profile.html