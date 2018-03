45 godina sreće Hrvatske Lutrije

Na Međunarodni dan sreće, 20. ožujka, Hrvatska Lutrija kreće s proslavom 45. obljetnice svoga postojanja. Priča je započela još davne 1973. g. kad je Sabor RH donio Zakon o igrama na sreću. Od tada pa sve do danas, igra sve povezuje i zbližava, a u mnoge domove ušli su dobici, uzbuđenje, radost, smijeh pa i suze radosnice. Tako je u ovih prvih 45 godina velik broj naših igrača ostvario značajne dobitke, a kada govorimo o njihovoj ukupnoj vrijednosti, riječ je o gotovo devet milijardi kuna.

Priređivanjem igara na sreću, Hrvatska Lutrija sreću zaista donosi brojnim članovima društva, a u pitanju nisu samo dobitnici sjajnih iznosa. Zahvaljujući uplatama igrača, u ovih gotovo pola stoljeća, izdvojeno je 2,5 milijarde kuna za organizacije koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te one organizacije koje pridonose razvoju civilnog društva.

Još jedan od načina isticanja one najvažnije uloge – društvene je i objava javnog natječaja za donacije ukupne vrijednosti 450.000 kuna upravo na Međunarodni dan sreće. Na ovaj način, osim kroz državni proračun, pruža se mogućnost izravne podrške svim organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama sa sjedištem u RH čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. Ovom rođendanskom gestom, Hrvatska Lutrija nastoji podsjetiti korisnike na svoju ulogu ‘ruke podrške’ koja je već 45 godina usmjerena prema društvu i zajednici. Uz planirane rođendanske aktivnosti, na Međunarodni dan sreće, Hrvatska Lutrija kao dugogodišnja članica Svjetske (World Lottery Association) i Europske lutrijske asocijacije (European Lotteries), ima čast biti domaćin međunarodnog PR/Communication & Social Media seminara. Međunarodni seminar traje do četvrtka 22. ožujka, a okupit će 50-ak stručnjaka iz lutrijskih organizacija raznih zemalja. Hvala svima koji su dio priče Hrvatske Lutrije toliki niz godina i koji svojim uplatama podržavaju i sudjeluju u izgradnji boljeg sutra. Mi se godina ne sramimo i vjerujemo u one koje dolaze.