Ljeto u Zagrebu ne mora biti dosadno jer osim brojnih kulturnih programa na raznim lokacijama - od Trga kralja Tomislava do Bundeka, Gornjeg grada i Novog Zagreba - na zapadnom dijelu grada organizirane su i brojne aktivnosti u zatvorenom. Posebno su atraktivne kod bijega od ljetnih vrućina ili za slučaj nepovoljne vremenske prognoze. Donosimo nekoliko prijedloga za sve generacije kojima ćete se lako razonoditi sve do odlaska na more. I da, naravno, uzeli smo u obzir sve najnovije vijesti i promjene – od ograničenja rada trgovačkih centara nedjeljama do omiljenih navika toliko posebnih pripadnika Z generacije.

LJETNI KAMP ZA NAJMLAĐE

Posljednjih godina sve su popularniji ljetni kampovi različite tematike - pravi spas za dječju dosadu tijekom srpnja i kolovoza. Nerijetko se događa da roditelji propuste priliku za rezervaciju termina, zbog sve većih prijava na ovakve aktivnosti. No, mi smo pronašli jedan u kojemu još uvijek ima mjesta i prepun je super aktivnosti! Petodnevni ljetni kamp u MiniPolisu nudi sjajnu zabavu, a osim što potiče razvoj samopouzdanja malih polaznika, timskog rada i odgovornosti, odlično je mjesto za stvaranje novih prijateljstava. Uključuje cjelodnevni boravak s obrocima, trodnevnu školu plivanja na bazenima Mladost, električni karting, školu mini golfa, CineStar kino, kreativne i STEM radionice, sportske aktivnosti (nogomet, košarku, golf, bicikliranje, rolanje) i pjena partyje svakog vikenda. Također, super je to što su aktivnosti prilagođene djeci već od 4. godine! Osim petodnevnih, imaju i jednodnevne programe te nešto potpuno NOVO - mogućnost produženog boravka. Popust možete ostvariti za 2. i svako sljedeće dijete.

NEIZOSTAVNO GEJMANJE U NAJVEĆOJ ARENI

Malo koji roditelj voli da mu je dijete cijeli dan pred ekranima, ali pustite ih da uživaju na praznicima, zaslužili su. Slažemo se, u prvom redu treba biti članstvo u obližnjoj knjižnici, pogotovo ako ima organizirane ljetne čitaonice ili radionice. No nakon čitanja, školarce i ljubitelje gejmanja oduševit će najveća gejming arena u Zagrebu: Hall of Game u Z Centru. Esport lige, izazovi, natjecanja, upoznavanje s najboljim gamerima iz regije…mnogi će uz ovakav oblik zabave zaboraviti na to da odlazak na more još treba pričekati.

NAJVEĆI LJETNI KINO HIT ZA SVE GENERACIJE

Sjajnu vijest imamo i za obožavatelje ružičastih avantura jer filmski naslov „Barbie“ konačno dolazi u kina - i to u velikom stilu. Ulogu ikonične lutke preuzima Margot Robbie, a njezinu bolju polovicu Kena utjelovljuje Ryan Gosling. Prikazivati će se već 19. srpnja u najvećem i najmodernijem CineStar kinu na zapadnom dijelu grada unutar Z Centra, na ekskluzivnom CineLady događanju uz piće dobrodošlice i poklone iznenađenja. Zabilježite ovaj datum i već sada osigurajte svoje ulaznice.

GOLF TEREN NA KROVU RADI DANJU I NOĆU

U slučaju da biste se ipak malo razgibali i proveli vrijeme na zraku, Adventure mini golf teren na krovu Z Centra pravo je rješenje čak i u noćnim satima. Poseban doživljaj na terenu koji se proteže na više od 1.300 m2 nastaje zbog rasvjete i loptica koje svijetle u mraku. Omogućava pravo obiteljsko druženje svima onima koji žele kvalitetno provesti vrijeme u pauzi od shoppinga ili jednostavno uživati u jedinstvenim trenutcima.

ATRAKTIVNE PONUDE NA SEZONSKOM SNIŽENJU

I dok su djeca u sigurnim rukama animatora MiniPolisa ili se ludo zabavljaju u HOG gejming areni, prošećite prvim hrvatskom trgovačkim centrom nove generacije jer srpanj je ondje uistinu pun sadržaja. A kako su u srpnju aktualna velika sezonska sniženja i najluđi shopping garantiran je svakim radnim danom. Osim općenitih sezonskih sniženja - kao i onih dodatnih na Friday'Z svakog drugog petka u mjesecu - tu su i Sunday'Z, radne nedjelje maloprodajnih poslovnica u Z Centru. Iduća radna nedjelja trgovina biti će omogućena već 9. srpnja, a sljedeća 27. kolovoza.

No ne brinite, svakog radnog dana, pa tako i svake nedjelje, cijelo vrijeme u Z Centru raditi će CineStar kino, Hall of Game, Z House of Beauty (odnedavno preseljen na prvi kat s još većom prostorijom i bogatijim izborom usluga), igraonica MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, brojni caffe barovi i restorani.

Popis svih pogodnosti, aktivnosti i još više informacija potražite na web stranici: https://zcentar.hr/