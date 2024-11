IZA ČEGA SE KRIJE USPJEH MALE TVRTKE KOJA VIŠE OD 30 GODINA STVARA VELIKE PROMJENE

Upoznajte Kamen Inženjering

Kamen Inženjering, danas poznat i kroz brend Sve za reklame, nije samo naziv tvrtke; to je priča o viziji koja je započela 1992. godine u srcu Samobora. U vremenu kada su se ideje rađale u skromnim radionicama, a materijali za vizualne komunikacije bili dostupni rijetkima, Vladimir Kamenić je odlučio da će stvoriti nešto više. Njegova ideja bila je jasna: ponuditi klijentima najbolje materijale za izradu reklama i vizualnih komunikacija. Od tada pa nadalje, svaka promjena na tržištu bila je prilika za inovaciju, a svaki projekt postao je izazov koji je trebalo savladati. Danas, Kamen Inženjering predstavlja ne samo proizvode i usluge, već i priče. Priče o uspjehu, suradnji i transformaciji prostora. Svojim klijentima nudi više od proizvoda – nudi im partnerstvo koje osigurava da svaka ideja, bez obzira koliko ambiciozna bila, može postati stvarnost.

Ponuda proizvoda i usluga

Ponekad nas male stvari podsjećaju na to koliko je svijet oko nas prepun mogućnosti za kreativnost – od grafika koje privlače pogled, preko tekstura koje prostoru daju posebnu energiju, do boja koje prenose poruku i karakter. Kamen Inženjering nudi sve te elemente na jednom mjestu: od materijala za promotivne reklame do ručno prešanih delikatnih ružinih latica u spavaćoj sobi, od dekorativnih folija za automobile do termo folija za tekstil. Posjetite https://svezareklame.hr/ i uvjerite se sami!

Interijer

Bilo da se radi o poslovnom ili privatnom prostoru, važno je biti okružen nečim što potiče ugodnu atmosferu. Takvi prostori ne samo da izgledaju bolje, već i utječu na produktivnost i opuštenost, stvarajući okruženje koje inspirira. Upravo iz tog razloga, nedavni novitet u ponudi Kamen Inženjeringa su materijali za interijer. Potražnja na tržištu je rasla – odgovoreno je širenjem asortimana. Posvetilo se stvaranju prostora koji spajaju funkcionalnost s estetskom privlačnošću. U nastavku su predstavljeni materijali koji su kupce, ali i nas, osvojili na prvi pogled. Printabilne zidne grafike, posebice serija MacTac WW Leather, Veneziano i Canvas, donose prostorima vrlo realističan efekt zahvaljujući svojim jedinstvenim teksturama. WW Leather nudi površinu koja imitira teksturu kože, WW Canvas daje vizualima efekt slikarskog platna dok WW Veneziano, s reljefnom površinom, unosi u prostor profinjen izgled klasičnih tekstura. Nadalje, printabilne tekstilne prozorske grafike, osim što pružaju privatnost i zaštitu od sunca, dodaju i personalizirani vizualni pečat prostoru. Određene prozorske grafike iz asortimana, poput MacTac Squida, blokiraju vanjsku toplinu i štite od pogleda s vanjske strane, a pritom ne ometaju pogled iznutra. Savršene su za domove, urede, interijere hotela ili bilo koji prostor koji traži praktičnost uz vizualnu privlačnost. Posebno je zanimljiv i ručno prešani materijal od Avery Dennisona - Organoid, koji je 100% prirodan, izrađen s pažnjom i detaljima te inspiriran samom prirodom. S autentičnom teksturom, mirisom i izgledom, unosi prirodnu ljepotu u svaki prostor, stvarajući okruženje koje uključuje sva osjetila i pretvara svakodnevni ambijent u nešto zaista posebno.

Eksterijer

Vizualna rješenja u eksterijeru imaju ključnu ulogu, jer omogućuju lakše snalaženje, usmjeravanje, učinkovitu komunikaciju ili promociju u javnim prostorima. Primjerice, podna grafika, koja je dostupna od različitih proizvođača, uključujući Guandong, idealna je za vanjske površine poput parkirališta, sportskih terena, ulaza u trgovačke centre ili prostore za događanja na otvorenom. Ista privlači pažnju zahvaljujući vizualnoj dinamici, čineći je idealnom za promociju ili usmjeravanje, dok je njezina izdržljivost i prilagodljivost različitim površinama čine dugotrajnim rješenjem. Aluminijski profili, dostupni kroz suradnju s dobavljačem Co-sign, nalaze primjenu osim u zatvorenim i na otvorenim prostorima, poput benzinskih crpki ili ulaza u objekte, gdje služe za isticanje informacija, oznaka ili promotivnih poruka. Njihova otpornost na vanjske uvjete čini ih idealnim za dugotrajnu uporabu, dok mogu dodatno poboljšati sigurnost osvjetljavanjem ključnih točaka ili putokaza tijekom noći. Nadalje, materijali za dvostrani tisak odlični su za isticanje poruka s obje strane, što ih čini idealnim za aplikaciju na proizvode kao što su roll-up sustavi, pop-up displeji, X-banneri i viseći banneri. Ova vizualna rješenja pomažu u jasnijem prenošenju poruka i povećavaju uočljivost na otvorenom.

Tekstil

Personalizacija tekstila? Promocija tvrtke, događaja ili proizvoda putem odjevnih predmeta? Sve za navedeno pronaći ćete u Kamen inženjeringu! Širok spektar termo folija za tisak na tekstil od dobavljača Siser omogućuje jednostavnu transformaciju odjeće i dodavanje jedinstvenih detalja. Ove folije dolaze u raznim bojama i uzorcima, a sadrže ljepilo koje se aktivira putem topline, što ih čini jednostavnim za upotrebu. Danas, jedini su na tržištu koji nude i 100% biorazgradive termo folije za tekstil.

Vozila

Jedno od najtraženijih rješenja u Kamen Inženjeringu su folije za obljepljivanje vozila koje su idealne za oglašavanje ili jednostavnu promjenu boje automobila. Uz podršku dobavljača kao što su Mactac i Four Bases, ove folije nisu ograničene samo na automobile – koriste se i za obljepljivanje motora, kamiona, zrakoplova i brodova. Ove folije nude kreativnu slobodu, omogućujući korisnicima da prilagode svoje vozilo prema vlastitim željama. Uz to, folija za zaštitu boje vozila, koju nudi Mactac, posebno se ističe svojom trajnošću od čak 10 godina. Takva zaštita čuva estetski izgled automobila, osiguravajući trajnu i netaknutu površinu. Za korisnike koji žele rješenja bez rizika oštećenja boje vozila, idealno rješenje je folija bez ljepila iz ponude Guandonga. Ne šteti karoseriji vozila te ne sadrži PVC. Pored toga, može se prati i ponovno koristiti, a lako se skida i postavlja, što je čini pogodnom za svaku vrstu karoserije.

Uređaji i alati

Kako bi olakšali primjenu folija i drugih materijala, u ponudi se nalaze razni uređaji i alati koji pomažu u ostvarivanju željenih rezultata. Primjerice, iz Siser asortimana, termo preše za jednostavno i učinkovito apliciranje termo folija, držači rola koji olakšavaju manipulaciju materijalima te rezači folija za precizno oblikovanje. Također, tu su i Yellotools alati za precizno rukovanje, poput skalpela i lopatica, koji osiguravaju točnost pri radu, kao i Siser termo jastuci koji pomažu u ravnomjernom pritisku prilikom apliciranja. Na kraju, rukavice su ključne kako bi se osigurala zaštita tijekom rada. Ovakva ponuda alata i uređaja pruža sve što je potrebno za jednostavnu i profesionalnu primjenu materijala, omogućujući korisnicima da svaki projekt izvedu s lakoćom i preciznošću.

Ponuda za Crni petak

Za sve vas koji cijenite jedinstvenost i kvalitetu u svakom projektu, imamo sjajne vijesti! Tjedan pogodnosti u Kamen Inženjeringu traje od 25.11.2024. do 29.11.2024. uz ekskluzivne ponude. Za sve nove kupce pripremili smo poseban popust na cijeli asortiman koji nije već snižen – idealna prilika da započnete svoju priču s nama!

Ali to nije sve – fantastične prilike čekaju vas u petak, 29.11.2024.! Pripremili smo čak 30% popusta na odabrane proizvode, kako bismo vam olakšali realizaciju svih vaših projekata. Bez obzira planirate li nešto novo ili završavate već započeto, ovo je savršena prilika za kvalitetne materijale po još povoljnijim cijenama. Za one koji žele unijeti profinjenost u svaki kutak prostora, printabilne zidne grafike MacTac WW Canvas, Veneziano i Leather omogućit će zidovima da ispričaju svoju jedinstvenu priču. A ako tražite savršen spoj privatnosti i estetike, MacTac Squid prozorske grafike pretvorit će vaše prozore, izloge ili staklene pregrade u besprijekornu kombinaciju dizajna i funkcionalnosti.

Ne propustite priliku i iskoristite ovu akciju kako biste unaprijedili svoje ideje s vrhunskim materijalima. Osim web stranice https://svezareklame.hr/, dobrodošli ste u naš dućan na adresi Svetonedeljska cesta 4/C u Samoboru, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00, gdje vas čekaju stručni savjeti i raznolika ponuda.