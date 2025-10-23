Lidl produžuje partnerstvo s UEFA-om i nastavlja podršku ženskom nogometu do 2030. godine

Lidlova predanost razvoju ženskog nogometa: 2025. - 2030.

Prošireno UEFA partnerstvo u ženskom nogometu obuhvaća UEFA Women's EURO 2029., Women's European Qualifiers 2028./2029. i UEFA Women's Nations League 2025., 2027. i 2029. Posebno mjesto zauzima popularni Lidl Kids Team, koji će se vratiti na scenu tijekom UEFA Women's EURO-a 2029., omogućujući djeci da zakorače na teren sa svojim nogometnim uzorima, stvarajući nezaboravna iskustva i potičući novu generaciju sportašica i sportaša.

Na temeljima iznimnog uspjeha

Temelj za ovo prošireno partnerstvo izgrađen je kroz niz uspješnih turnira posljednje dvije godine. Tijekom UEFA Women's EURO-a 2025., Lidl je bio prisutan u svih osam gradova i stadiona domaćina, doprinoseći sjajnoj atmosferi među više od 650.000 navijača na tribinama i 400 milijuna gledatelja diljem svijeta. Kroz brojne aktivacije brenda, Lidl je u Fan zonama i ispred stadiona podijelio 269.500 čašica svježeg voća, promovirajući zdrave životne navike. Također, predstavljen je i Lidl Awareness Team od 57 Lidlovih zaposlenika koji su brinuli da se svaki navijač osjeća sigurno, poštovano i dobrodošlo, promovirajući vrijednosti zajedništva i različitosti.

U središtu Lidlove aktivnosti na UEFA Women's EURO-u 2025. bila je inspiracija mladih djevojaka. Organiziran je međunarodni Lidl Youth Camp u Baselu, koji je okupio 100 djevojaka u dobi od 14 do 17 godina iz 18 zemalja, pružajući im priliku za stručno nogometno treniranje, edukaciju o prehrani i stvaranje trajnih prijateljstava. Dodatno, Lidlov “Fresh Field” u Rapperswil-Joni (Švicarska) proizveo je i donirao više od 12 tona svježeg voća i povrća u dobrotvorne svrhe, što predstavlja još jedan primjer Lidlove predanosti osviještenoj prehrani i društvenoj odgovornosti.

Zajedno za ravnopravnost u sportu

Ovim partnerstvom Lidl potvrđuje svoju predanost stvaranju jednakog entuzijazma i podrške za ženski nogomet. Pružajući jednaku razinu vidljivosti, aktivnosti i angažmana navijača kao i kod muških turnira, Lidl doprinosi tome da ženski sport dobije strastvenu podršku koju zaslužuje.