Lidl pokreće međunarodnu kampanju

Obećanje ljudima

"Isplati se." predstavlja obećanje milijunima ljudi koji Lidlu svakodnevno poklanjaju svoje povjerenje. Lidl je uvjeren da svatko ima pravo na pristup visokokvalitetnim, održivim i priuštivim proizvodima. Ovo načelo pristupačnosti i cjenovne dostupnosti nije samo u središtu rebranding kampanje, koja će se provoditi od 21. rujna do kraja listopada, nego se očituje i u mnogim drugim aspektima: u raznolikosti naših visokokvalitetnih privatnih robnih marki, u organskim proizvodima i biljnim alternativama. Odražava se i u svakodnevnoj svježini koju jamčimo našim kupcima, u opskrbi obiteljskih kućanstava te u dodanoj vrijednosti koju Lidl pruža svojim kupcima u vrijeme blagdanskih prigoda.

Više od same cijene: dodana vrijednost za društvo

Ovaj slogan nadilazi puko obećanje vrijednosti za novac - on je vodeće načelo Lidlovog djelovanja. "Isplati se." znači prepoznavanje pravih vrijednosti u životu i uvažavanje onoga što je ljudima bitno: sigurnost, pouzdanost i pretvaranje snova u stvarnost.

Lidlova odgovornost i obećanje za budućnost

„Isplati se.“ predstavlja obećanje kupcima da Lidl ostaje nepokolebljiv u svojoj predanosti da svaki dan nudi pristupačnu kvalitetu pružajući izvrstan izbor, pouzdane proizvode te iskustvo kupovine koje ljude stavlja na prvo mjesto. To je i obećanje Lidlovim zaposlenicima da će se ulagati u njihovu budućnost, podržavajući ih u ostvarenju njihovih ciljeva i razvijanju karijera kroz obuku, razvoj i pružanje prilika za napredak u svakoj fazi. Također, to je i obećanje partnerima kako će se graditi dugoročni odnosi temeljeni na povjerenju i poštovanju, s ciljem zajedničkog rasta i pružanja trajne vrijednosti koja pozitivno utječe na zajednicu i kupce.

Kada je riječ o okolišu, Lidl radi na boljem sutra, stavljajući ljude u središte svojih djelovanja

štiteći okoliš, provodeći programe sprječavanja bacanja hrane, smanjujući plastiku kroz inovacije u pakiranju i obvezujući se na priznate certifikate održivosti. Na taj način Lidl stvara stvarnu vrijednost za svoje kupce, zaposlenike i poslovne partnere te postavlja temelje za snažan brend, usmjeren na budućnost s održivim obećanjem za danas i sutra. Ovaj stav ugrađen je u Lidlov slogan „Isplati se.“ i pojačan je konkretnim akcijama poput suradnje s domaćim dobavljačima i predanosti održivom razvoju.

Tijekom godina Lidl je izgradio snažna partnerstva s organizacijama i inicijativama koje svojim djelovanjem mijenjaju zajednicu nabolje. Od 2019. godine ponosno surađuje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, a 2022. pokrenuo je edukativni projekt Mali Heroji, kroz koji djeca na zabavan način uče o sigurnosti i odgovornom ponašanju u prirodi.

Društvena odgovornost dodatno je osnažena kroz brend Okusi zavičaja, koji okuplja lokalne proizvođače i domaće dobavljače, promovirajući kvalitetu i tradiciju hrvatskih krajeva.

Za održivo poslovanje u Lidlu važna je odgovornost prema resursima, pa se tako sustavno radi na smanjenju bacanja hrane duž cijelog lanca vrijednosti, a suradnjom sa svim Bankama hrane u Hrvatskoj omogućene su redovite donacije najpotrebitijima.

Lidl je i vatreni sponzor Hrvatskog nogometnog saveza te Hrvatskog rukometnog saveza, a od 2024. podržava i Hrvatski školski sportski savez - time dodatno potiču djecu na aktivan život, zdrave navike i osviještenu prehranu – jer vjeruju da ulaganje u sport znači ulaganje u sretniju budućnost.

Lidl se obvezao postići Net Zero emisije do 2050. godine, smanjujući stakleničke plinove u svim poslovnim područjima i opskrbnim lancima. Kroz suradnju s dobavljačima, korištenje zelene energije i inovativne mjere poput električnih kamiona, već bilježi značajne pomake prema održivom poslovanju.

Rebranding kampanja „Isplati se.“

Rebranding kampanja traje od 21. rujna do kraja listopada te je integrirana kroz medijsku strategiju na svim kanalima koji dotiču i iznenađuju kupce. Na televiziji će se emitirati TV SPOT u 60", 30" i 20" sekundi. Sve će biti popraćeno sveobuhvatnom online video strategijom na YouTubeu i na premium medijskim kanalima. Osim toga, kampanja se odvija na društvenim mrežama s feed postovima i reelsima. Kampanja će se također temeljiti na oglašavanju OOH s velikim dosegom, kao i na influencer marketingu i digitalnom audio oglašavanju.

„Ovom integriranom kampanjom dopiremo do ljudi tamo gdje se nalaze – na emotivan način i s jasnim porukama o onome što je uistinu važno, stvarajući dodatnu vrijednost za Lidlove kupce“, objašnjava Marko Galić, direktor marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.