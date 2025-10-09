„Jedimo održivo, rastimo odgovorno“ /

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
×
Foto: Promo

U pedagoškoj godini 2025./26. kreće nova sezona edukativno-razvojnog projekta „Abeceda zdravog odrastanja“, u organizaciji edukacijske platforme Mliječni Zub uz podršku partnera Lidl Hrvatska. Tema ovogodišnjeg ciklusa je „Jedimo održivo, rastimo odgovorno“, a djeca u više od stotinu dječjih vrtića diljem Hrvatske učit će o održivoj prehrani, zaštiti okoliša, otpadu i recikliranju.

9.10.2025.
10:36
Promo
Promo

Podsjetimo, Lidl Hrvatska i Mliječni Zub surađivali su i prošle pedagoške godine na temi „Zdrava i osviještena prehrana“. Tada je u projekt bilo uključeno više od 115 odgojnih skupina iz cijele Hrvatske, s preko 2.500 djece. Veliki odaziv pokazao je koliko je važno djeci već od vrtićke dobi približiti zdrave prehrambene navike kroz igru, istraživanje i edukaciju.

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Foto: Promo

„U Lidlu vjerujemo da ulaganje u obrazovanje djece i razvoj zdravih i održivih navika od najranije dobi ima dugoročan utjecaj na cijelu zajednicu. Ponosni smo što i ove godine nastavljamo suradnju s edukacijskom platformom Mliječni Zub te što s odgojiteljima, roditeljima i stručnjacima možemo djeci približiti važnost uravnotežene prehrane i brige za okoliš. Djeca su naši najmlađi učitelji, oni nas svojim primjerom podsjećaju da male promjene čine veliku razliku. Upravo zato vjerujemo da ćemo kroz ovu inicijativu zajedno graditi zdraviju i održiviju budućnost.“ – poručila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Foto: Promo

Novi ciklus suradnje Lidla Hrvatska i Mliječnog Zuba započeo je u utorak, 7. listopada, u Dječjem vrtiću Maslačak u Zaprešiću, radionicom za djecu predškolskog uzrasta. Edukatorica za okolišne teme i održivost Tihana Veljačić održala je radionicu „Moj mali vrt u posudi“, na kojoj su djeca u male posudice sadila sjemenke i sadnice lako uzgojivih biljaka poput začinskog bilja, rotkvica i potočarke,  čime su na praktičan način učila o podrijetlu hrane te razvijala povezanost s prirodom i osjećaj odgovornosti.

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Foto: Promo

Novi ciklus projekta traje od kraja rujna 2025. do ožujka 2026., a uključuje online edukacije za odgojitelje i roditelje, projektni rad s djecom u vrtićima diljem Hrvatske te završnu konferenciju s nagradama za najbolje radove. Ovogodišnja tema stavlja poseban naglasak na održivu prehranu, recikliranje i razvijanje osjećaja povezanosti djece s prirodom i zajednicom.

Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša
Foto: Promo

„Sretni smo što i ove pedagoške godine nastavljamo s projektom „Abeceda zdravog odrastanja“, koji je u protekle tri godine izazvao veliko zanimanje i sudjelovanje više stotina vrtića iz cijele Hrvatske. Znamo kako djeca najbolje uče kroz igru te smo im, u suradnji s odgojiteljima, roditeljima i širom zajednicom, upravo na ovaj način uspjeli približiti važne teme i pomoći u usvajanju zdravih navika u brojnim razvojnim područjima – od pranja zuba i održavanja higijene, do emocionalnog razvoja i zdrave prehrane. Ove godine, ponovno u suradnji s našim partnerom Lidl Hrvatska, bavimo se još jednom aktualnom temom – održivosti u prehrani i zaštitom okoliša, kako bi djeca razvila osjećaj povezanosti s prirodom i naučila kako malim promjenama u ponašanju možemo puno učiniti za naš planet. – izjavila je Daniela Kos, voditeljica projekta Mliječni Zub.

Prijave vrtića za sudjelovanje otvorene su do 13. listopada 2025., putem web stranice projekta „Jedimo održivo, rastimo odgovorno“.  

Još iz rubrike
'Dosje Jarak' - od 23.10. samo na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
„Jedimo održivo, rastimo odgovorno“ /
Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša