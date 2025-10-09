Lidl i Mliječni Zub u novom ciklusu „Abecede zdravog odrastanja“ s fokusom na održivu prehranu i zaštitu okoliša

Podsjetimo, Lidl Hrvatska i Mliječni Zub surađivali su i prošle pedagoške godine na temi „Zdrava i osviještena prehrana“. Tada je u projekt bilo uključeno više od 115 odgojnih skupina iz cijele Hrvatske, s preko 2.500 djece. Veliki odaziv pokazao je koliko je važno djeci već od vrtićke dobi približiti zdrave prehrambene navike kroz igru, istraživanje i edukaciju.

„U Lidlu vjerujemo da ulaganje u obrazovanje djece i razvoj zdravih i održivih navika od najranije dobi ima dugoročan utjecaj na cijelu zajednicu. Ponosni smo što i ove godine nastavljamo suradnju s edukacijskom platformom Mliječni Zub te što s odgojiteljima, roditeljima i stručnjacima možemo djeci približiti važnost uravnotežene prehrane i brige za okoliš. Djeca su naši najmlađi učitelji, oni nas svojim primjerom podsjećaju da male promjene čine veliku razliku. Upravo zato vjerujemo da ćemo kroz ovu inicijativu zajedno graditi zdraviju i održiviju budućnost.“ – poručila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Novi ciklus suradnje Lidla Hrvatska i Mliječnog Zuba započeo je u utorak, 7. listopada, u Dječjem vrtiću Maslačak u Zaprešiću, radionicom za djecu predškolskog uzrasta. Edukatorica za okolišne teme i održivost Tihana Veljačić održala je radionicu „Moj mali vrt u posudi“, na kojoj su djeca u male posudice sadila sjemenke i sadnice lako uzgojivih biljaka poput začinskog bilja, rotkvica i potočarke, čime su na praktičan način učila o podrijetlu hrane te razvijala povezanost s prirodom i osjećaj odgovornosti.

Novi ciklus projekta traje od kraja rujna 2025. do ožujka 2026., a uključuje online edukacije za odgojitelje i roditelje, projektni rad s djecom u vrtićima diljem Hrvatske te završnu konferenciju s nagradama za najbolje radove. Ovogodišnja tema stavlja poseban naglasak na održivu prehranu, recikliranje i razvijanje osjećaja povezanosti djece s prirodom i zajednicom.

„Sretni smo što i ove pedagoške godine nastavljamo s projektom „Abeceda zdravog odrastanja“, koji je u protekle tri godine izazvao veliko zanimanje i sudjelovanje više stotina vrtića iz cijele Hrvatske. Znamo kako djeca najbolje uče kroz igru te smo im, u suradnji s odgojiteljima, roditeljima i širom zajednicom, upravo na ovaj način uspjeli približiti važne teme i pomoći u usvajanju zdravih navika u brojnim razvojnim područjima – od pranja zuba i održavanja higijene, do emocionalnog razvoja i zdrave prehrane. Ove godine, ponovno u suradnji s našim partnerom Lidl Hrvatska, bavimo se još jednom aktualnom temom – održivosti u prehrani i zaštitom okoliša, kako bi djeca razvila osjećaj povezanosti s prirodom i naučila kako malim promjenama u ponašanju možemo puno učiniti za naš planet. – izjavila je Daniela Kos, voditeljica projekta Mliječni Zub.

Prijave vrtića za sudjelovanje otvorene su do 13. listopada 2025., putem web stranice projekta „Jedimo održivo, rastimo odgovorno“.