Križevci ponovno postaju pozornica tradicije, kulture i zabave

Manifestacija, inspirirana poznatom legendom o pomirenju kalničkih šljivara i križevačkih purgera, svake godine okuplja tisuće posjetitelja te grad pretvara u jedinstvenu pozornicu na otvorenom na kojoj se isprepliću povijest, tradicija, glazba, gastronomija, umjetnost i zabava za sve generacije.

Program kreće već u četvrtak, 4. lipnja, koncertom Gradskog tamburaškog orkestra Križevci na Ljetnoj pozornici. U petak navečer slijedi svečano otvorenje uz tradicionalnu povorku i poznatu predstavu pomirbe križevačkih purgera i kalničkih šljivara, po kojoj je Spravišče nadaleko prepoznatljivo. Večer će dodatno zagrijati popularno Pivišče, omiljeno okupljalište ljubitelja dobre glazbe, druženja i bogate ponude domaćih craft i drugih piva te koncerti PipsChips&Videoclipsa i Miroslava Škore kao i vatromet u središtu grada.

Subotnji program donosi pregršt događanja – od dječjih programa, sportskih turnira i folklora do atraktivnih cirkuskih i vatrenih predstava na Nemčićevom trgu u sklopu K.U.F.E.R. uličnog festivala. Posjetitelje očekuju i Večer vina i čvaraka, koncert Sergeja Ćetkovića te nastup popularnih Miach & Baks.

Nedjelja je u znaku tradicije, sporta i gastronomije - križevačka štruklijada i gvercijada, natjecanje u pripremi Križevačkog kotlića „Zlatna žlica Spravišča“, sajam vinila te završni program uz predstavu „Ponovo svađa“ i veliki koncert legendarnog Parnog Valjka.

Poseban šarm Spravišču daju brojni sadržaji koji se održavaju tijekom sva tri dana kao što su sajam tradicijskih obrta i zanata te domaćih proizvoda, lunapark, vožnja turističkim vlakićem Spravišče Express te druga bogata ponuda zabavnih, kulturnih i gastronomskih sadržaja u samom srcu Križevaca.

Generalni pokrovitelj je Carlsberg Croatia, zlatni pokrovitelji su Erste banka i tvrtka Radnik d.d. Pevex d.d., i Medikadent d.o.o., financijsku podršku pružili su i Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko križevačka županija, Agro-vet d.o.o., tvrtka Cengiz, Elektro centar Koščević d.o.o., KTC d.d, Poljocentar d.o.o., Robin d.o.o. i Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.

Organizatori manifestacije su Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca.

Cjelokupan program dostupan je na društvenim mrežama i na stranici www.spravisce.com.