Ulaznica za DigitalPub, konferenciju koja će okupiti hrvatske i inozemne stručnjake digitalnog oglašavanja u organizaciji Hrvatske udruge digitalnih izdavača - HUDI, više nema, a događaj se održava sutra u Zagrebu.

Još nas samo jedan dan dijeli od prve konferencije posvećene digitalno-medijskom poslovanju DigitalPUB koju organizira Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), a koja će okupiti domaće i inozemne stručnjake iz domene digitalnog oglašavanja.

U fokusu događanja je istraživanje o potrošnji na digitalno oglašavanje u Hrvatskoj, digitalni AdEx, koje je Hrvatska udruga digitalnih izdavača izradila u suradnji s austrijskom agencijom Momentum, koja godinama provodi isto istraživanje na austrijskom tržištu, te lokalnim partnerom Ipsosom. Važnog takvog istraživanja i njegovu metodologiju predstavit će Maximilian Mondel, suosnivač Momentuma, a komentare iz hrvatskog ugla dat će dobar poznavatelj digitalne industrije Petar Pavić, suosnivač S.T.A.R. Digital grupe te član HUDI-jeve radne skupine za AdEx.

Predavanje će održati poseban gost iz Ukrajine, zamjenik glavnog urednika ukrajinskog Forbesa, Mykhailo Sapiton, koji će nam ispričati kako održati redakciju tijekom rata.

Nakon toga, slijedi stručni dio programa za članove HUDI-ja i one koji su za to zainteresirani - čut ćemo više o integraciji oglasnih tehnologija na portale od iskusnih stručnjaka, a to su Dragan Jeličić, direktor development i performance odjela u 24sata, Ivan Pleše, operativni direktor Indexa, i Luka Zubović, Traffic and Analytics Leading Specialist, Hanza Media.

Marija Sitar, vlasnica tvrtke Calluro, otkrit će nam više o mogućnostima financiranja iz EU fondova za medijsku industriju. Zadnji blok rezerviran je za analitiku - stručni partneri konferencije, Smartocto i Upscore, otkrit će više o analitici po mjeri medija - posjetitelji će čuti više o tome od Vladimira Jankovića, zamjenika glavnog urednika Jutarnjeg lista, te Olge Nemčanin i Miloša Stanića, zaduženih za prodaju i strategiju u Smartoctu. Blok analitike završit će Andreas Demuth, CEO Upscorea.

U sklopu konferencije dodijelit će se i priznanja za one koji su najviše doprinijeli industriji digitalnog oglašavanja po izboru članova HUDI-ja. Autor skulptura, koje su izrađene za tu prigodu, je street artist Krešimir Buden.

Medijski partneri konferencije su 24sata, Jutarnji, Index, Nova TV, RTL, Telegram, Tportal, Bug i Netokracija.

Konferencija se održava u petak, 3. lipnja, u Zagrebu, a više informacija može se pronaći na službenoj web stranici: digitalpub.hudi.hr.