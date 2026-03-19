Koje su aktualne boje za fasade u 2026. godini?

Prilikom odabira završnog fasadnog sloja, u obzir trebate uzeti nekoliko faktora: boju krova, stolarije na kući, pa čak i oluka. Boja fasade ne bi trebala ni odudarati od boje ograde i ostale okućnice, ostalih kuća u okruženju, a sama nijansa će dosta ovisiti i o klimatskim uvjetima i orijentaciji, tj. osunčanosti objekta.

Prema posljednjim trendovima, boja fasade trebala bi se uklopiti u prirodu, djelovati toplije, vizualno bogatije nego prije. Mi smo kontaktirali stručnjake s platforme Emajstor, najveće građevinske platforme u Hrvatskoj, kako bismo otkrili najnovije trendove u svijetu fasada.

Topli neutralni tonovi koji pružaju osjećaj dobrodošlice!

Toliko popularna u dizajnu interijera, paleta s toplim, neutralnim tonovima se sada „preselila“ i na eksterijer objekta. Za razliku od do sada popularnih hladnijih sivih nijansi, u fokusu su boje koje unose osjećaj topline i dobrodošlice.

Najtraženije nijanse uključuju: bež, boju pijeska i gline, krem i oker nijansu. Oni smjeliji mogu se odlučiti za tamnije nijanse poput terakote, čokolade. Međutim, ako vam je kuća orijentirana ka suncu, imajte u vidu da se tamne fasade intenzivnije zagrijavaju, privlače svjetlost.

Topli, neutralni tonovi su izuzetno zahvalni jer se lako kombiniraju s drugim materijalima poput drveta ili kamena. Dobro će se uklopiti s okućnicom, gotovo sa svakim stilom uređenja eksterijera.

Međutim, i dalje se ne odustaje od sive. Ove godine popularna je nijansa greige, koja predstavlja kombinaciju sive i bež boje. Ova nijansa je vrlo praktična jer su na njoj prašina i tragovi kiše neprimjetni.

Zbog toga i ne iznenađuje što je tvrtka Baumit, lider u proizvodnji fasadnih žbuka, zidnih boja i završno-dekorativnih slojeva, svoju paletu zemljanih tonova nazvala Comfort life. Ako želite da vaša fasada ima topao, gostoprimljiv izgled, savjetuju se Baumitove boje šifri: 0202, 0332, 0339, 0347, a za one odvažnije: 0401, 0574. Tu je i paleta Hygge, s bojama 0187 Grace, 0927, W1202 Cotton White.

Biofilni dizajn uz zelene tonove!

Jedan od aktualnih trendova, kako u dizajnu interijera tako i u izradi fasada, je povratak prirodi, a to se najbolje vidi kroz dominaciju zelenih nijansi. Ovdje se ne misli na jarke tonove zelene, već na prigušene varijante. U trendu je boja kadulje (sage green), nijansa eukaliptusa, mahovine, a za odvažne i maslinasto zelena.

Ove boje se najbolje uklapaju u prirodno okruženje, pružaju osjećaj mira. Zelena fasada stvara osjećaj harmonije i povezanosti s prirodom, čemu se sve više teži u suvremenoj gradnji. Ova boja će se naročito uklopiti s crnim ili antracit sivim krovovima. Baumit nijansa 1132 može biti odlično rješenje, kao i nijanse 1133 i 1134.

Prilikom krečenja fasade nije bitna samo kvaliteta boje, već i vrsnost majstora. Potrebno je angažirati stručne i iskusne majstore koji će postići ujednačen izgled fasade, bez pukotina i ljuštenja sloja. Na platformi Emajstor registrirano je preko 2.800 provjerenih fasadera iz čitave Hrvatske, te slanjem upita lako možete pronaći majstore iz svoje okoline, potpuno besplatno!

Prigušene nijanse plave vraćaju se na „velika vrata“!

Plava boja je i dalje u trendu, ali je doživjela transformaciju. Umjesto intenzivnih tonova, sada dominiraju prigušene varijante plave boje i plavo-sivi tonovi. Baš kao i zelena, i plava fasada daje objektu notu mira i spokoja. Odlično se kombinira s bijelim detaljima, drvetom i staklom, s metalnim krovom ili betonskim crijepom u sivoj boji.

Za razliku od klasičnih neutralnih tonova, plava donosi određenu dozu dinamike, ističe objekt, ali bez rizika da fasada djeluje napadno. Neke od Baumit nijansi koje možete koristiti su: 0717, 0719, 0747, 0748.

Ako želite osvježiti fasadu, ali niste sigurni kako će plava ili neka druga nijansa izgledati na vašoj kući, mogu vam pomoći digitalna rješenja. Jedno od njih je Baumit Color Designer, aplikacija koja vam omogućava da jednostavno isprobate različite boje prije nego što donesete konačnu odluku. Dovoljno je unijeti fotografiju svoje kuće i eksperimentirate sa širokom paletom nijansi i kombinacija, kako biste vidjeli koja se boja najbolje uklapa uz stil objekta i okruženje.

Smjeli tamni tonovi - ali s mjerom!

Za one koji žele da im se fasada istakne, trendovi u 2026. godini ostavljaju prostor i za hrabrije boje, ali uz jasno pravilo - koriste se s mjerom, obično samo na detaljima!

Kada su u pitanju tamniji tonovi, izbor obično pada na: tamno zelenu, bordo, „jewel tones“ - ametist ljubičastu, rubin crvenu, ali i grafit sivu.

Ove boje se obično koriste kod ulaznih vrata, na soklama, dekorativnim elementima, ukratko - na manjim dijelovima fasade. Kombiniranjem svijetlih dijelova fasade s tamnim detaljima postiže se dubina i dinamika. Na taj način dobivate dramatičan efekt bez narušavanje harmonije.

Tu je još jedan aktualni trend: tekstura je nova boja. U 2026. godini ne biramo samo boju već i osjećaj pod prstima. Sama tekstura materijala diktira vizualni identitet kuće. Sve više se traže mat i grublje površine u odnosu na glatke vanjske zidove. Također, jednobojne fasade polako „odlaze u prošlost“, a zamjenjuju ih slojevite kombinacije tj. više boja na fasadi.

U 2026. godini „iza sebe“ ostavljamo hladne i monolitne sive fasade, potpuno bijele fasade bez ikakvog kontrasta, jednolične površine bez teksture. Suvremeni trendovi teže toplini i autentičnosti. Umjesto jednolične palete boja, u pravi plan dolaze nijanse koje stvaraju osjećaj gostoprimstva i uklapaju se u okruženje.

Ipak, stručnjaci savjetuju: trendovi se mijenjaju, ali fasada ostaje desetljećima. Birajte boje koje su izvanvremenske (poput toplih neutralnih tonova ili blagih zelenih i plavih nijansi), a trendove pratite kroz detalje tj. akcente.