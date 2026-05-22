King Cross zakoračio u posljednju fazu modernizacije uz novu gastro zonu King's Garden i još novih trgovina

Od petka do nedjelje, 22.- 24. svibnja, posjetitelje očekuje nova gastro zona King’s Garden koju čini ukupno sedam ugostiteljskih objekata, te još novih trgovina u novoizgrađenom dijelu centra. Posjetitelje očekuju i brojna atraktivna događanja, glazbeni nastupi, pogodnosti te iznenađenja. Do kraja lipnja ova shopping destinacija će se dodatno obogatiti otvorenjem poznate dječje igraonice Twister, omiljene destinacije za najmlađe prepune atrakcija, kreativne zabave i nezaboravnih trenutaka, kao i jedinog drive-in restorana Burger King na zapadnom dijelu grada.

Najdugovječniji trgovački centar u Zagrebu tako postaje najmodernija shopping destinacija koja spaja cjelovito iskustvo kupovine, gastronomiju, zabavu za djecu i kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve generacije.

King’s Garden – novi prepoznatljivi unutarnji i vanjski gastro prostor

U fokusu završne faze modernizacije predstavljena je jedinstvena unutarnja i vanjska gastro zona King’s Garden, koja nudi raznolik izbor okusa i kulinarskih koncepata, osmišljenu za svakodnevne pauze i poslovne sastanke, ali i obiteljska vikend druženja. Prostor se ističe modernim njemačkim dizajnom te jedinstvenim konceptom i ponudom zbog kojih King Cross postaje još omiljenije mjesto okupljanja.

Kroz pažljivo odabranu ponudu, King’s Garden spaja različite gastronomske koncepte - KFC, Veranda Grill, Ginger Sushi, Pizzeria Verona Due, Macchiato Cakes i Vivas Bar - od ležernih i brzih zalogaja, preko jedinstvene atrakcije sushi vlakića, do modernih restoranskih i slastičarskih iskustava, stvarajući raznoliku destinaciju za sve ukuse. U lipnju se ovoj zoni pridružuje i svjetski poznati lanac brze hrane Burger King.

Poseban doživljaj dodatno naglašava King’s Garden koncept koji donosi jedinstvenu novu gastro zonu s čak sedam ugostiteljskih koncepata, osmišljenih kao moderna cjelina koja povezuje unutarnji i vanjski prostor centra. Prostor se ističe prepoznatljivim dizajnom te ugodnom vanjskom šetnicom s terasama, koja stvara opušteno mjesto za druženje i boravak tijekom cijelog dana.

Nova gastro zona tako postaje središnje mjesto okupljanja unutar KING CROSSA te važan iskorak prema suvremenom lifestyle konceptu koji spaja gastronomiju, shopping i boravak u jedinstvenom ambijentu. U sklopu zone nalazi se i Mini Lollipop - posebno osmišljena dječja zona za najmlađe, u kojem mališani mogu sigurno i zabavno uživati. Od lipnja će u sklopu King's Gardena biti otvoreno najmodernije vanjsko dječje igralište, koje će dodatno obogatiti obiteljski doživljaj centra i ponuditi još više prostora za igru i zabavu na otvorenom.

Uzbudljive nove trgovine koje dodatno obogaćuju ponudu centra

Centar širi svoju ponudu i dolaskom novih poznatih brendova. Sport Vision Team Sales donosi specijaliziranu sportsku opremu za klubove i sportaše, Svijet medija najnovije trendove iz svijeta elektronike i gaminga, dok će Pet Centar razveseliti sve vlasnike kućnih ljubimaca. Ponudi se pridružuje i Optika Anda sa suvremenim rješenjima za njegu vida, dok će posjetitelje posebno razveseliti povratak potpuno obnovljene i modernizirane drogerije dm.

Uz brojne nove sadržaje, KING CROSS je značajno unaprijedio svoju ponudu modernizacijom i postojećih trgovina. Posjetiteljima su dostupni i najmoderniji INTERSPAR u Hrvatskoj, modernizirani Decathlon i Harvey Norman, kao i Müller, Sinsay, Sport Vision te Unisport - jedina fizička trgovina tog brenda u Hrvatskoj. Ponudu također obogaćuju HalfPrice, L’Occitane i Mass.

Uskoro se ponuda centra širi dolaskom nove, suvremeno koncipirane teretane koja će podići ljestvicu lifestyle ponude te Twister dječje igraonice, osmišljene tako da roditelji mogu bezbrižno ostaviti djecu pod stručnim nadzorom, uz prisutnost animatora koji će kroz igru, kreativne aktivnosti i zabavne programe dodatno unaprijediti njihovo iskustvo u sigurnom i poticajnom okruženju.

Slavljenički dani uz brojna događanja, pogodnosti i nagradnu igru

Posjetitelje u razdoblju od 22. do 24. svibnja očekuju brojna zabavna događanja i iznenađenja, posebne pogodnosti, darovi za kupce te nagradna igra s atraktivnim nagradama, koji će dodatno upotpuniti slavljeničku atmosferu otvorenja nove faze KING CROSSA. U sklopu programa najavljeni su i nastupi ToMe u subotu te Mie Dimšić u nedjelju, kao i bogat zabavni sadržaj za sve uzraste. Posjetitelje očekuju Magic Leon i odličan program za djecu, kolo sreće te brojne pogodnosti i odlični popusti.

Ovu nedjelju trgovine u King Crossu rade od 9 do 20h, Interspar od 8 do 20h, a King's Garden od 8 do 23h.

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Centar trenutno nudi brojne trgovine i uslužne djelatnosti te raspolaže s 1.600 besplatnih parkirnih mjesta. Na oko 40.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što su INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon, Müller, Sinsay, HalfPrice i Mass.

SES Spar European Shopping Centers

King Crossom upravlja SES Spar European Shopping Centers. Tvrtka trenutno upravlja s 32 shopping lokacije u srednjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom zakupnom površinom (GLA) većom od 871.000 četvornih metara. SES je tržišni lider u segmentu velikih shopping centara u Austriji i Sloveniji. S više od 116 milijuna posjetitelja godišnje, shopping partneri u SES centrima ostvarili su 2025. godine prodaju od 3,61 milijarde eura. Svoje stručne kompetencije u području razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, zakupa maloprodajnih prostora, kao i upravljanja centrima i objektima (Facility Management), SES vrlo uspješno nudi i kao uslugu vanjskim vlasnicima shopping centara. SES centri više su puta nagrađivani na nacionalnoj i međunarodnoj razini za arhitekturu i dizajn, održivost, prometna rješenja te inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe.

Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.