Manifestacija pod voditeljskom palicom Maje Ciglenečki, započinje u ponedjeljak, 23. lipnja, otvorenjem ispred Gradskog kazališta Zorin dom u 19:00 sati. Mimohod Karlovačke građanske garde, Karlovačkih mažoretkinja i Puhačkog orkestra Grada Karlovca označit će svečani početak ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta, unoseći dašak tradicije i ponosa na gradske ulice. Večer će dodatno upotpuniti glazbeni nastup Đanija Stipaničeva koji će izvesti neke od najljepših pjesmama iz svog bogatog repertoara.

Nakon glazbenog dijela, program se nastavlja uz obale rijeke Kupe, gdje se njeguje jedna od najstarijih lokalnih tradicija koja će stvoriti poseban ugođaj pod zvjezdanim nebom.

Ivanjski krijes, ove godine 246. po redu, palit će se na obalama rijeke Kupe, čime se nastavlja priča o zajedništvu, nadmetanju i zabavi uz rijeku. U duhu tradicije, gradske četvrti će i ove godine odmjeriti snage u popularnom povlačenju užeta, natječući se u dječjoj, ženskoj i muškoj kategoriji. Večer krijesa dodatno će zagrijati energični bendovi Black & White i Maroco Band, koji će publiku rasplesati do kasnih sati. Posebnu čar prvom danu Zvjezdanog ljeta donijet će i vatromet koji će nebo iznad Kupe obasjati točno u 22 sata.

Foto: Promo

26. Međunarodni festival folklora i Karlovački kazališni festival

Međunarodni festival folklora već godinama ima posebno mjesto u kulturnom životu grada Karlovca i Karlovačke županije. Od svojih početaka 1998. do danas prilika je svakome da upozna običaje drugih naroda, na jednom mjestu. MFF je više od događaja – on je iskustvo – spoj glazbe, plesa, hrane, prijateljstva i jedinstvene atmosfere. Zbog toga je publici jedna od najomiljenijih manifestacija pa ujedno i jedan od najprepoznatljivijih događaja u ovom dijelu Hrvatske. U sklopu festivala, manifestacija Okusi svijeta dodatno upotpunjuje doživljaj i pretvara Karlovac u kulinarsku prijestolnicu, gdje se jede, pleše i uči. Rastući iz godine u godinu, ovaj festival jest simbol kulturne otvorenosti, međuljudske povezanosti i gastronomskog užitka, u srcu Hrvatske. Zato će ovogodišnji 26. MFF, od 29. lipnja do 5. srpnja, biti veći nego prošlogodišnji! Države iz kojih stižu sudionici ovogodišnjeg, 26. MFF-a su: Grčka, Francuska, Komori, Latvija, Paragvaj i Tajvan.

Kazališni dio programa i ove godine donosi nastupe nekih od najpoznatijih kazališnih kuća – HNK Varaždin, Osijek, Split te atraktivan program suvremenog kazališta koji će se izvoditi u jedinstvenom ambijentu Tijesne ulice. Predstave na otvorenom i u šarmantnim dvorištima pretvaraju Karlovac u grad u kojem kazalište dolazi publici, a ne obrnuto.

Foto: Promo

Trodnevni glazbeni spektakl Karlovac Open Air Tribute Festival, održat će se 26., 27. i 28. lipnja na košarkaškom igralištu Šanac. Ovogodišnje izdanje donosi nastupe popularnih tribute bendova Spice Girls vs Backstreet Boys Show, The Kristina's Show - Tribute to Tina Turner i Queen Sensation - Tribute to Queen. Open Air Tribute Festival i ove godine obećava vrhunsku zabavu na otvorenom, uz hitove koji su obilježili čitave generacije. Poseban glazbeni dragulj u sklopu Zvjezdanog ljeta je i Hrvatska flautistička akademija, koja već godinama u Karlovac dovodi vrhunske mentore i talentirane izvođače, a ujedno je najpoznatiji međunarodni ljetni masterclass za učenike flaute i njihove profesore, čuvajući visoku razinu glazbene izvrsnosti i ljubavi prema klasičnoj glazbi.

Za sve ljubitelje klasične glazbe, tu je glazbeni spektakl na otvorenom – Opera u Šancu, koju izvodi Karlovački komorni orkestar Glazbene škole Karlovac pod ravnanjem dirigenta Vetona Marevcija. A posebna poslastica bit će Tambure pod zvijezdama: Glazbom kroz vrijeme - večer puna emocija, glazbe i sjajnih gostiju! Uz Karlovački tamburaški orkestar, na pozornicu stižu Tajana Belina i Marko Tolja kako bi nas proveli kroz glazbene epohe, od klasike do šlagera, od tamburice do jazza.

Rođendanski bal i koncert – kruna Zvjezdanog ljeta

Zvjezdano ljeto svoje veliko finale doživljava 13. srpnja, na 446. rođendan Karlovca, a središnji događaj toga dana je svečani Rođendanski bal — ono čemu se svi posebno vesele i po čemu je ova proslava rođendana grada jedinstvena.

Dan započinje tradicionalnom budnicom koja prolazi ulicama Karlovca i najavljuje bogat program, a završava upravo Rođendanskim balom i velikim koncertom. Karlovac je jedan od rijetkih gradova koji točno zna datum svog postanka - 13.7.1579. - i svake godine baš na taj datum, u srcu grada, održava se najposebniji i najsvečaniji trenutak ljeta. Broj plesnih parova raste zajedno s godinama grada pa će tako ove godine čak 446 parova zaplesati bečki i engleski valcer na igralištu Sokolskog doma.

Foto: Promo

Nakon bala, proslava se nastavlja velikim koncertom na kojem će građane i goste zabavljati Rivers Band i popularna Danijela Martinović. Budite i vi dio ove nezaboravne proslave - postanite jedan od 446 plesnih parova na ovogodišnjem Rođendanskom balu! Prijavi se OVDJE.

Organizator Zvjezdanog ljeta je Grad Karlovac, a sponzori Karlovačko pivo i Karlovačka banka. Ulaz na sva događanja je besplatan.