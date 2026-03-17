Kako započeti s ulaganjem i izbjeći početničke pogreške?

Razlog tomu su eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rastuća globalna zabrinutost, poskupljenje nekretnina koje postaju sve nedostižnija investicija, ali i sve veća financijska pismenost građana i spremnost na alternativne oblike ulaganja. Sve više ulagača prepoznaje zlato ne samo kao rezervu vrijednosti, već i kao strateški odgovor na dugoročne ekonomske izazove.

Niske kamate na bankovnu štednju i obveznice u usporedbi sa zlatom koje ne generira kamatu, ali zato štiti imovinu uslijed inflacijskih pritisaka i geopolitičkih kriza te ima prosječan godišnji rast vrijednosti od oko 11 %, predstavlja odličnu bazu za građane koji traže sigurnu i isplativu investiciju oslobođenu PDV-a i poreza na kapitalnu dobit.

5 najčešćih grešaka koje rade ulagači početnici

Iako je ulaganje u zlato pametan način štednje za budućnost, mnogi ulagači često čine ključne pogreške koje smanjuju potencijalnu zaradu. U nastavku donosimo 5 najčešćih grešaka i konkretne savjete kako ih izbjeći.

1. Ulaganje u zlato bez razumijevanja tržišta

Mnogi ulagači kupuju zlato samo zato što su čuli da je isplativo ulagati u zlato, a da ne razumiju kako se kreće njegova cijena, što utječe na potražnju i fluktuacije u cijenama ili koje vrste investicijskog zlata postoje i u kojim apoenima. Prije ulaganja, informirajte se o osnovama tržišta plemenitih metala. Pratite kretanje cijena na burzi, naučite razliku između fizičkog i papirnatog zlata (ETF-ova), naučite koji faktori i događanja utječu na cijenu zlata i slično.

Pouzdane informacije možete pronaći na online stranicama specijaliziranih tvrtki za investicijske plemenite metale.

2. Kupnja neprovjerenih proizvoda

Kupnja zlata od nepouzdanih izvora ili bez certifikata može dovesti do kupnje lažnog ili precijenjenog zlata. Zato je vrlo važno kupovati od ovlaštenih trgovaca koji prodaju isključivo investicijsko zlato prestižnih svjetskih kovnica, s LBMA ''Good Delivery'' certifikatom. Poluge s ''Good Delivery'' certifikatom prepoznate su diljem svijeta od strane svih specijaliziranih trgovina investicijskim plemenitim metalima kao sigurno i likvidno sredstvo. To znači da možete biti sigurni da ćete svoje poluge bez problema moći unovčiti bilo gdje u Europi i svijetu.

Ukoliko poluge kupujete kod neprovjerenih trgovaca koji u ponudi nemaju investicijsko zlato s LBMA ''Good Delivery'' certifikatom, postoji velika mogućnost da neće biti priznate od strane otkupljivača. Čak i ako je poluga koju ste kupili u savršenom stanju te je izrađena od zlata čistoće 99,99 %, u slučaju da se kovnica koja ju je izradila ne nalazi na ''Good Delivery'' popisu, bit će je teže unovčiti, a ako to i uspijete, cijena koju ćete za nju dobiti vrlo vjerojatno neće biti blizu spot cijene zlata na globalnom tržištu.

3. Pogrešno tempiranje kupnje (ili prodaje)

Kupovina zlata uvijek je pametna investicijska odluka jer cijena zlata ima dugoročno pozitivan trend rasta. No, praćenje kretanja spot cijene ulagačima može pomoći u odabiru najpovoljnijeg trenutka za kupnju investicijskog zlata. Ovo je posebno korisno za velike ulagače koji tako mogu uštedjeti veću količinu novaca. Slično, nagla odluka o prodaji u trenutku kada cijena padne može značiti gubitak. Upravo to je jedna od čestih greški koje rade ulagači početnici. Važno je znati da je u pravilu riječ o trenutačnom padu cijene.

Cijena zlata na burzi varira svakih nekoliko sekundi, no dugoročno donosi pasivne prihode – u posljednjih godinu dana cijena zlata porasla je za oko 75 %, dok je u posljednjih pet godina zlato zabilježilo rast vrijednosti od čak 200 %. Stoga, ako kupujete radi očuvanja vrijednosti imovine, fokusirajte se na stabilnost, a ne na kratkoročne oscilacije, kontinuirano pratite situaciju na tržištu i ne reagirajte impulzivno.

4. Ulaganje isključivo u jednu vrstu zlata

Ulagači bez iskustva se nerijetko fokusiraju na jednu vrstu zlata, stoga je potrebno poznavati razliku između zlatnih poluga i zlatnika. Zlatnici su češći odabir kolekcionara ili za poklon dragim osobama. Zbog dodatnih troškova dizajna i izrade, njihova cijena je u pravilu nešto veća u odnosu na zlatne poluge iste gramaže. Stoga su zlatne poluge češći izbor ulagača koji ovaj plemeniti metal odabiru za svoj investicijski portfelj.

Cijena po gramu ovisi o masi i vrsti proizvoda, odnosno radi li se o zlatniku ili poluzi. U načelu, što je proizvod veće mase, posebice kod poluga, pojedinačna cijena grama zlata je niža. Razlika u cijeni po gramu između poluga male mase, primjerice od 1 ili 2 grama, te poluga od kilograma, mogu biti značajne, i do 20 posto.

I jedne i druge poluge imaju svoje prednosti – velike poluge su isplativije, dok su manje poluge likvidnije. Zbog fleksibilnosti prilikom prodaje, ulagačima se preporučuje da kombiniraju veće i manje zlatne poluge. Tako, po potrebi, mogu prodati samo dio investicijskog portfelja ili čak pojedinačan proizvod.

5. Neadekvatna pohrana investicijskog zlata

S obzirom na to da je riječ o imovini velike vrijednosti, nakon kupnje investicijskog zlata, važno ga je sigurno pohraniti. Pojedini ulagači kupljeno zlato pohranjuju kod kuće, ali to nosi rizik ako nemaju odgovarajuće mjere sigurnosti. Ako kupljeno zlato želite pohraniti u kućni sef, imajte na umu da je dragocjenosti koje se nalaze u njemu poželjno osigurati od krađa i vremenskih nepogoda.

Preporučuje se zlato pohraniti u profesionalni trezor, odnosno specijalizirane, strogo čuvane i osigurane sefove. Prilikom kupovine investicijskih proizvoda online, klijenti mogu odabrati opciju izravne pohrane zlata u sefove ili dogovoriti pohranu direktno na licu mjesta. Tako ćete izbjeći moguće opasnosti tijekom transporta zlata te ćete biti mirni jer je vaša imovina na sigurnom.

Ulaganje u zlato može biti izvrstan način zaštite vrijednosti imovine, ali kao i kod svakog ulaganja, znanje je ključno. Izbjegavanjem navedenih grešaka i uz pažljivo planiranje, svoje ulaganje možete učiniti sigurnijim i dugoročno isplativijim.

