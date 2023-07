Štoviše, umjetna inteligencija nije samo osmislila novi proizvod, već je testirala i kušala tri varijante okusa koje je predložila te, na temelju vlastita testiranja, odabrala onaj pravi. Nakon svega ovoga, pitanja se nameću sama: Kako je umjetna inteligencija sposobna kušati, kako može zamijeniti ljudsku percepciju, okus i miris? I kako predviđa?

Umjetna inteligencija (eng. artificial intelligence, AI) u stanju je obraditi nevjerojatnu količinu informacija s weba i dodavati nove podatke brzinom gotovo nepojmljivom ljudima. Međutim, prevođenje ljudskog osjeta okusa u umjetni algoritam čini se toliko nerealističnim pa smo istražili kako se takav proces odvija.

Naime, nekoliko tvrtki diljem svijeta specijaliziralo se za digitalizaciju okusa i mirisa. Te tvrtke koriste posebno razvijenu opremu, kao što su tzv. e-usta i e-nos. Primjerice, jedna tvrtka u New Yorku već 10 godina prikuplja i obrađuje primarne uzorke, digitalizira desetogodišnje senzorske podatke te obrađuje najveći i najraznolikiji skup senzorskih podataka o hrani i piću na tržištu. Ta digitalna baza podataka stalno se širi i ažurira, omogućujući točno praćenje promjena i trendova u percepciji i preferencijama. Tu nastupa umjetna inteligencija koja iz digitalnog unosa podataka može pouzdano predvidjeti kako će različiti potrošači reagirati na novi proizvod – bez da ga uživo kušaju. HELL je, primjerice, digitalizirala ta tvrtka sa sjedištem u New Yorku i nakon analize mnogo podataka i statistika, umjetna inteligencija koristila je prediktivnu inteligenciju kako bi odabrala koji bi okus bio najbolji za njihov novi proizvod. Umjetna inteligencija, naime, može koristiti prikupljene podatke za razumijevanje kako različite demografske skupine percipiraju okuse, što im se sviđa, a što ne. Temeljem toga, algoritmi umjetne inteligencije mogu predvidjeti kako će se svakoj demografskoj skupini (na temelju dobi, spola, socioekonomskog statusa i mjesta stanovanja) svidjeti okus, miris i tekstura novog proizvoda. Ta je nedavna inovacija rezultirala time da se, prvi puta u svijetu, umjetna inteligencija koristi u tako složenom procesu razvoja proizvoda u sektoru energetskih pića. Nastali proizvod, HELL AI, uskoro će biti spreman za isporuku jer će u roku od nekoliko tjedana započeti proizvodnju u Szikszóu, jednoj od najmodernijih europskih proizvodnih linija pića, a do potrošača će doći tradicionalnim kanalima.

Očito je da umjetna inteligencija ima ogroman potencijal u području razvoja proizvoda, rušeći nekad nezamislive granice i donoseći nove mogućnosti prehrambenoj industriji. Sposobnost umjetne inteligencije da sortira i analizira ogromnu količinu podataka dostupnih na webu u nekoliko minuta ili sekundi može skratiti ciklus razvoja proizvoda s jedne do dvije godine – ili čak pola godine, u najboljem slučaju – na jedan mjesec. Trenutačno na svijetu postoji više od 100 umjetnih inteligencija – sve su izvrsne u različitim područjima i njihovo kombinirano djelovanje jamči visoku razinu inovacija.

Stoga svakako treba obratiti pažnju na kulinarsku revoluciju, za koju se čini da će biti puna iznenađenja koja umjetna inteligencija može donijeti prehrambenoj industriji u bliskoj budućnosti. Tko zna kakvi nas uzbudljivi noviteti očekuju u svjetlu novih zbivanja? Još ukusnih bezalkoholnih pića, pekarskih proizvoda, najbolje riblje juhe ili ukusnije kobasice? Mogućnosti koje nudi umjetna inteligencija su beskrajne, a mi tek počinjemo otkrivati za što je sve sposobna.