Kada je pravo vrijeme za kupnju, a kada za prodaju zlata?

Zlato je kroz povijest služilo kao sigurna luka za investitore, posebno u vremenima ekonomske nestabilnosti. Cijena zlata podložna je promjenama, no za razliku od nekih drugih ulagačkih opcija, poput dionica, fluktuacija cijena je mnogo manja. Ovisno o industriji, dionica u koju ste uložili mogla bi se srušiti preko noći i nikada se više ne oporaviti. Sa zlatom to ipak nije slučaj i takvog se scenarija ne treba bojati. Cijena zlata ima stabilan trend rasta, što ga čini zanimljivim ulagačima, ali i izazovom za one koji žele maksimizirati svoje prinose.

Kada je najbolje vrijeme za kupnju, a kada za prodaju zlata? Donosimo ključne čimbenike koji mogu pomoći u donošenju odluke i ostvarivanju financijskih ciljeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je pravo vrijeme za kupnju zlata?

Jedno od zlatnih pravila ulaganja u zlato jest kupovati ga kada je tržište nesigurno. Tijekom financijskih kriza, visoke inflacije ili geopolitičkih napetosti, investitori se okreću zlatu kao sredstvu očuvanja vrijednosti, što može uzrokovati rast njegove cijene. Međutim, ako uspijete prepoznati početak ovakvih trendova prije nego što cijene počnu značajno rasti, možete osigurati povoljniju cijenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, cijena zlata obrnuto je povezana s vrijednošću američkog dolara. Kada dolar jača, cijena zlata obično pada. To može biti dobra prilika za kupnju, jer pad vrijednosti dolara u budućnosti često dovodi do rasta cijene zlata.

Za uncu zlata trenutačno je potrebno izdvojiti oko 2.650 dolara, što je oko 30 posto više nego početkom godine, a mnogi se pitaju hoće li cijena nastaviti rasti i koliko. Nedavno su analitičari Bank of America objavili rezultate izvješća u kojem predviđaju da će cijena zlata u sljedećih 12 do 18 mjeseci doseći 3.000 dolara po unci, dok stručnjaci za plemenite metale iz globalnog udruženja LBMA predviđaju kako do 2030. godine cijena unce zlata ide na čak 7.000 dolara.

S obzirom na prognoze stručnjaka, sada je pravo vrijeme za kupovinu investicijskog zlata. Investicijsko zlato jedna je od ključnih ulagačkih odnosno štednih opcija. Odnosi se na zlatnike i zlatne poluge maksimalne čistoće, odnosno udjela zlata od 99,99 posto. U ponudi Auro Domusamožete pronaći široki raspon proizvoda investicijskog zlata – od jednogramskih zlatnih pločica do zlatnih poluga težine 1000 grama, kao i veliki izbor zlatnika različitih masa i dizajna.

Kada je pravo vrijeme za prodaju zlata?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako ste već posjedovali zlato kada je cijena porasla zbog ekonomske neizvjesnosti, to može biti dobro vrijeme za prodaju. Kada tržišta dosegnu vrhunac panike, cijena zlata često doseže maksimum. Prepoznavanje tog trenutka može vam pomoći da ostvarite značajan profit.

I niske kamatne stope čine ulaganje u zlato privlačnijim, jer smanjuju priliku troška ulaganja u imovinu koja ne donosi kamatu ili dividendu. Kad se kamatne stope počnu ponovno povećavati, cijena zlata može početi padati, pa prodaja prije tog trenutka može biti dobar potez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, bez obzira na tržišne uvjete, ponekad je najbolje vrijeme za prodaju zlata kada vam je potreban novac za hitne ili važne životne situacije. Budući da je zlato vrlo likvidna imovina, može brzo postati vrijedan izvor financijske pomoći.

Ako kod kuće imate zlatni nakit koji nemate priliku nositi, zubno zlato ili neki drugi zlatni predmet, uvijek ih možete prodati ujednoj od 50 Auro Domus poslovnica diljem Hrvatske. Tvrtka Auro Domus brzo, profesionalno i diskretno otkupljuje sve vrste lomljenog zlata poput starog nakita i zubnog zlata, ali i zlatne poluge i zlatnike. Educirani i ljubazni djelatnici Auro Domusa izradit će vam besplatnu procjenu i neobvezujuću ponudu za otkup. Nakon određivanja vrijednosti predmeta, isti će vam biti isplaćen na licu mjesta i u gotovini, a cijeli postupak traje svega desetak minuta. Za klijente koji žele prodati zlato iz udobnosti svog doma, Auro Domus nudi uslugu otkupa zlata poštom, i to uz besplatnu isporuku i povrat. Klijentima koji žele zamijeniti svoje zlato za gotovinu bez odricanja vlasništva nad zlatnim predmetom, Auro Domus nudi uslugu zaloga zlata uz naknadu već od 1 %.