Što kažu brojke? / Jesu li poklon kartice za putovanja korisne?

Osjećate li proljetnu čežnju za novim destinacijama? Znamo, niste jedini. To potvrđuju i iskustva svjetskih putničkih kompanija. Prvi kvartal period je kada poklon kartice kupljene krajem prethodne godine ulaze u fazu korištenja. Kad je o poklon karticama za putovanja riječ, one se počinju pretvarati u stvarna iskustva. Uostalom, zašto bi poklon ležao zaboravljen na polici kada može pokriti let, smještaj ili cijelu vođenu turu?