Jesu li kuhinje proizvedene u Hrvatskoj kvalitetnije? Posjetili smo novu tvornicu i provjerili

Kada kupujemo kuhinju, mnogi automatski gledaju prema stranim brendovima. Talijanske kuhinje često se doživljavaju kao sinonim za premium, dok je domaća proizvodnja dugo bila izvan fokusa.

Na našem tržištu dugo su dominirale kuhinje stranih proizvođača, a kupci su ih najčešće birali prema cijeni, dizajnu i roku isporuke. Pitanje podrijetla proizvoda rijetko je dolazilo na red.

No čini se da se to polako mijenja. Sve više kupaca počinje razmišljati i o tome gdje je kuhinja proizvedena – ne samo zbog kvalitete, nego i zbog sigurnosti rokova, dostupnosti i povjerenja u cijeli proces. U tom kontekstu domaća proizvodnja postaje sve važnija, posebno u vremenima kada su zbog geopolitičkih događaja poremećeni globalni opskrbni lanci.

PROIZVODNJA KAO TEMELJ DUGOROČNE STRATEGIJE

Jedan od primjera dolazi iz hrvatske tvrtke Prima, koja na našem tržištu ima više od 30 godina tradicije. I sami, vjerojatno, znate da su poznati po atraktivnim akcijama i više od 60 salona diljem Hrvatske, no mnogi dugo nisu bili ni svjesni činjenice da je Prima zapravo najveći hrvatski proizvođač namještaja s nizom svojih tvornica. Ipak, ova informacija posljednjih godina sve je više u fokusu, a kako kažu iz Prime, za neke kupce je i presudna za donošenje odluke o kupnji komada namještaja ili cjelokupnog opremanja doma.

Kako bismo provjerili što domaća proizvodnja konkretno znači za kupca, posjetili smo novootvorenu tvornicu pločastog namještaja u Severinu pokraj Bjelovara, investiciju vrijednu 20 milijuna eura, gdje Prima proizvodi pločasti namještaj kao što su kuhinje i ormari.

„Nova tvornica je temelj dugoročne strategije kojom gradimo temelje za sljedeća desetljeća rasta i dodatno učvršćujemo poziciju Prime kao najvećeg domaćeg proizvođača. Ona je i poruka da vjerujemo u hrvatsku industriju, u domaće znanje i u budućnost proizvodnje u našoj zemlji“, rekao je Renato Radić, vlasnik i direktor Prima grupe.

ŠTO DANAS ZNAČI MODERNA PROIZVODNJA?

Na prvi pogled, ova tvornica ne izgleda kao klasičan proizvodni pogon. Nema prašine ni piljevine, nema kaosa koji mnogi zamišljaju kada pomisle na izradu drvenog namještaja. Prostor je čist, organiziran i tehnološki uređen – više nalikuje laboratoriju nego tradicionalnoj tvornici namještaja.

Proizvodnja se odvija kroz digitalno povezan sustav u kojem je svaki stroj opremljen barkod čitačem i prati proizvodnju kroz sve faze – od narudžbe do gotovog proizvoda. Strojevi rade uz pomoć robotske tehnologije, a automatizirani procesi osiguravaju preciznost i ujednačenu kvalitetu.

Rezultat je proizvodnja koja je i do tri puta brža nego ranije, uz mogućnost izrade oko 1000 kuhinjskih elemenata u jednoj smjeni ili 400 kliznih ormara.

POSTOJI LI RAZLIKA U KVALITETI?

Kvaliteta kuhinje ne ovisi samo o materijalu, nego i o preciznosti izrade. Upravo tu domaća proizvodnja dolazi do izražaja.

Kada se proizvodnja nalazi u Hrvatskoj, cijeli proces je pod većom kontrolom – od odabira materijala do završne obrade. To znači manje odstupanja, manje pogrešaka i veću dosljednost u konačnom proizvodu. Osim toga, komunikacija između salona, proizvodnje i montaže znatno je brža, što dodatno smanjuje mogućnost problema.

BRŽE, ALI NE NA RAČUN KVALITETE

Jedan od najčešćih strahova kupaca jest da brža proizvodnja znači i slabiju kvalitetu. No tehnologija u novim pogonima ide upravo u suprotnom smjeru. Automatizirani sustavi omogućuju veću preciznost nego ručna obrada, dok digitalno praćenje procesa smanjuje mogućnost greške. Drugim riječima, proizvodnja može biti brža, ali i kvalitetnija.

U slučaju nove Prima tvornice, dodatni naglasak stavljen je i na održivost. Proizvodnja koristi zelenu energiju, a na krovu tvornice nalazi se više od 4.000 solarnih panela, što smanjuje utjecaj na okoliš.

ŠTO TO ZNAČI ZA KUPCE?

Za krajnjeg kupca razlika je vrlo konkretna. Kraći rokovi isporuke i ujednačena kvaliteta čine kupnju jednostavnijom i predvidljivijom, posebno u fazama uređenja doma kada je svako kašnjenje dodatni stres.

Domaća proizvodnja pritom donosi i dodatnu vrijednost – konkurentniju cijenu, veću fleksibilnost te lakše prilagodbe tijekom procesa. Uz to, kupac zna da dobiva proizvod koji je nastao u Hrvatskoj, uz korištenje zelene energije i znanje domaćih stručnjaka, što sve češće postaje važan kriterij pri odluci.

VRIJEDI LI BIRATI DOMAĆE?

Domaća proizvodnja danas ne znači samo podrijetlo, nego i bolju organizaciju, veću dostupnost i sigurniji cijeli proces – od prve ideje do gotove kuhinje.

Zato izbor domaćeg proizvoda sve manje ovisi o navikama kupovine, a sve više o tome što kupcu dugoročno donosi veću vrijednost. Drugim riječima, izbor domaćeg proizvoda više nije pitanje kompromisa, sada je to – pametna odluka.