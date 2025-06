Izložbom Tomislava Buntaka započeo je novi umjetnički narativ powered by Artisan

Real grupa i The Artisan Gin podržali su novi ciklus kako bi javnosti predstavili ljepotu umjetničkog opusa renomiranog umjetnika Tomislava Buntaka.

Zidovi galerije posve su prekriveni slikama, od minijatura do velikih formata, a zastupljenost tema je toliko široka da je sam umjetnik potvrdio kako je riječ o djelima koja bi, da ih smještamo u prošlost, bila raspoređena u dugi vremenski period „od baroka do romantizma“. Kustosica izložbe Anita Ruso Brečić uvjerena je da je Buntaku slikanje čin koji mu omogućuje nastavak život. On stvara neprestano, čak i dok postavlja slike na galerijske zidove. „Upravo zato – naglašava Ruso Brečić – Buntak može biti i previše – previše za vidjeti, primiti i procesuirati. Teme i prizori rajskog vrta, pejzaži, portreti i aktovi poznati uz kolektivnu svijest nastavljaju se reproducirati kroz Buntakovo obilje koje je ujedno i polazišna točka njegova svjetonazora.“

Kustosica je također istaknula kako Buntak ima dar transformirati apsurde i težinu života u vizije radosti koje umjetnik uvijek iznova ima potrebu donijeti pred publiku. „Želja mi je bila zadržati posjetitelje u galeriji, a to je moguće jedino ako pred njih stavite mnoštvo djela kako biste im zaokupili pažnju“, nadovezao se Buntak. „Neke od ovih radova naslikao sam prije mnogo godina, ali sam ih nedavno osvježio, dodao nove slojeve boja i poneke nove motive na njih. Upravo zato sam se odvažio izložiti svoje prizore iz zemaljskog rajskog vrta kao i romantizirane teme na kojima se prikazuje juriš konja u imaginarnoj bitci uz 128 malih formata koji su zaposjeli cijeli jedan zid kao beskonačan strip.“

Nova izložba organizirana je uz podršku agencije Real grupa, koja redovito podržava umjetničke projekte. CEO agencije Krešimir Renzo Prosoli ovim povodom je izjavio: „Uvijek mi je drago podržavati kulturu i umjetnost jer vjerujem da umjetnost ima moć povezati ljude i potaknuti na razmišljanje. Naša suradnja s galerijom za umjetnost Spirit of Art odražava našu predanost podržavanju ovakvih inspirativnih prostora. Kroz podršku ovakvim platformama za umjetničko izražavanje, dajemo priliku da se umjetnost još više etablira u centru grada.“

Posjetitelji su imali priliku s umjetničkim djelima spariti koktele na bazi The Artisan Gina. Ovaj hand crafted premium gin se proizvodi u jedinoj destileriji u Hrvatskoj koja gin proizvodi postupkom hladne vakuumske destilacije. Autor ciklusa Tomislav Buntak je iskoristio prestižni izgled pomno dizajnirane boce Artisana i oslikao je svojim prepoznatljivim motivima. The Artisan Gin, osim umjetničkog vizualnog dojma, vrhunske kvalitete, redovito osvaja nagrade i prepoznat je i van granica Hrvatske. Nagrade Bartender spirits awards GOLD iz 2021., IWSC quality award iz 2020. te najrecentnije iz 2025. godine u Londonu, kada je gin osvojio dva prestižna priznanja – zlatnu medalju i titulu Spirit of the Year 2025., dokaz su kvalitete koja osvaja svijet.

Izložbu Buntak možete pogledati u galeriji Spirit of Art od 11:00 do 19:00 sati (nedjeljom i praznicima galerija ne radi).