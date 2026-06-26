Istarski Aquacolors donosi ljeto puno adrenalina i povoljniju cijenu ulaznica uz online kupnju

NAJVEĆI VODENI PARK U ZEMLJI

Ljeto je u punom zamahu, a među popularnijim destinacijama za jednodnevni izlet u Istri i ove sezone nalazi se porečki Aquapark Aquacolors. Park se prostire na više od 100.000 četvornih metara te posjetiteljima nudi ukupno 24 vodene atrakcije, uključujući 13 adrenalinskih tobogana, bazen s valovima, ugostiteljske sadržaje i posebno uređene zone za obitelji s djecom.

Kako bi posjetiteljima omogućio što jednostavniji i povoljniji ulazak u park, Aquacolors je ove sezone uveo povoljnije cijene na svom web shopu. Kupnjom ulaznica unaprijed i online, posjetitelji mogu ostvariti uštede do 25% u usporedbi s kupnjom na blagajni na dan dolaska.

ADRENALINSKI TOBOGANI ZA ODVAŽNE

Najveći vodeni park u Hrvatskoj mami posjetitelje ekstremnim atrakcijama, toboganima Magicone, Windigo, Turbolance i Multisurf, namijenjeni ljubiteljima brzine i adrenalinskih spustova i pjena partyjima uz cjelodnevni glazbeni program i animaciju. U sklopu parka nalazi se i Giant Wave Pool, bazen s valovima, dok je za nešto mirniji tempo predviđena gotovo 500 metara duga Lazy River atrakcija, jedna od najdužih takve vrste u Europi.

Uz adrenalinske atrakcije, Aquacolors nudi i sadržaje namijenjene najmlađim posjetiteljima. Posebno uređene dječje zone uključuju interaktivna vodena igrališta, manje tobogane i sadržaje prilagođene različitim uzrastima.

Foto: Promo

PREDAH UZ BURGERE, PIZZU I KOKTELE

Posebnu pažnju posjetitelja privlači jedinstveni Crocodile Cave Bar, smješten unutar bazenskog kompleksa i uređen poput špilje, postao je jedno od prepoznatljivih mjesta aquaparka za predah i osvježenje tijekom vrućih ljetnih dana. Ovaj ekskluzivni bar u vodi omogućuje posjetiteljima da uživaju u tropskom ugođaju i vrhunskim ljetnim koktelima bez napuštanja bazena.

Nakon nekoliko sati provedenih na atrakcijama, posjetitelji mogu predahnuti u jednom od ugostiteljskih objekata unutar parka. U ponudi su burgeri, fish burgeri, pizza, kebab, sendviči, sladoledi, deserti, kava, kokteli i druga osvježenja.

Za dodatnu udobnost dostupni su VIP cabane, Fast Pass opcija za brži pristup atrakcijama, lounge zone za odmor, Splash HQ te ormarići za pohranu osobnih stvari.

SAVRŠEN DAN UZ EKSTREMNI ADRENALIN

Dan u Aquacolorsu lako može započeti spuštanjem niz Magicone, nastaviti se vožnjom na Windigu, a završiti uz glazbu i osvježenje pokraj bazena. Upravo kombinacija adrenalinskih atrakcija, sadržaja za djecu i dodatnih pogodnosti razlog je zbog kojeg se Aquacolors već godinama nalazi među najposjećenijim ljetnim destinacijama u Istri.

Aquacolors je otvoren od kraja svibnja do sredine rujna. Tijekom lipnja park radi svakodnevno od 10 do 17 sati, dok je u srpnju i kolovozu otvoren od 10 do 18 sati. Nalazi se na adresi Molindrio 18 u Poreču, nekoliko minuta vožnje od centra grada, uz osigurano parkiralište za posjetitelje.

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