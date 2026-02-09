FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bliže se legendarna Opelova 24 sata /

Iskoristite ekskluzivne popuste na najtraženije osobne i gospodarske modele

Iskoristite ekskluzivne popuste na najtraženije osobne i gospodarske modele
×
Foto: Promo

Sve je spremno, odbrojavanje je počelo - Opel vraća svoju legendarnu akciju 24 sata, tijekom koje će najpopularniji modeli biti dostupni po akcijskim cijenama!

9.2.2026.
16:35
Promo
Promo

Samo 13. i 14. veljače 2026., odabrani Opelovi modeli osobnih i gospodarskih vozila bit će dostupni uz ekskluzivne popuste i jedno od vodećih Opel jamstava  - 8 godina na osobna vozila, odnosno 5 godina na gospodarska vozila.

Petak 13. i Valentinovo donose vremenski ograničenu ponudu, stoga budite spremni za brzu odluku i još bržu isporuku vašeg novog Opel vozila.

Od gradskih do SUV rješenja - u sklopu Opelove akcije 24 sata dostupni su popularni modeli Frontera, Grandland, Mokka, Corsa i Astra, prilagođeni različitim potrebama i stilovima vožnje.

Frontera od 22.240 €, donosi savršen spoj robusnosti, svestranosti i pouzdanosti te je idealan izbor za sve koji traže učinkovit obiteljski SUV. Tijekom akcije 24 sata Frontera uz odličnu cijenu dolazi i uz dodatne paket opreme - Infotainment paket opreme u Edition razini opreme za 1 € ili Winter paket opreme uz GS i Ultimate razinu opreme, također za 1 €. Paketi uključuju sadržaje poput digitalnog zaslona, navigacije, sustava multimedije, stražnje kamere, te druge opreme za zabavu i udobnost, čime Frontera postaje još atraktivniji izbor u SUV segmentu. Opel Frontera dobitnica je prestižne titule Croauto 2025, najstarijeg i najutjecajnijeg izbora za hrvatski automobil godine.

Grandland od 29.490 € čeka vas u fantastičnoj ponudi, spreman za vozače koji očekuju više od automobila – više napredne tehnologije, više prostora i više sigurnosti. Prostrani SUV idealan je za obitelji, ali i avanturiste koji vikende provode izvan gradskih ruta i traže pouzdanog suputnika za svaku priliku.

Mokka od 20.890 € ističe se upečatljivim dizajnom, digitalnim kokpitom te naprednim sustavima povezivosti i sigurnosti. Namijenjena je onima koji očekuju više od klasičnog SUV-a, a njezina agilnost čini je savršenim automobilom za gradsku i izvangradsku vožnju.

Mokka GS Pulse za 23.990 € - limitirana serija: turbo benzinski motor 130 KS, automatik, Winter paket i metalik boja u serijskoj opremi.

Corsa od 17.390 €, kompaktna i okretna gradska suputnica, predstavlja idealan izbor za svakodnevnu vožnju, nudeći spoj modernog dizajna, napredne tehnologije i iznimne učinkovitosti.

Iskoristite i fantastične ponude za Opelova gospodarska vozila. Popusti se odnose na modele Combo, Vivaro i Movano.

Combo po cijeni od 21.500 € idealno je vozilo za gradske dostave i svakodnevne poslovne zadatke, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i okretnosti, uz visoku razinu funkcionalnosti i nisku potrošnju.

Vivaro po cijeni od 26.900 € predstavlja savršen balans prostora, nosivosti i udobnosti u jednom gospodarskom vozilu te se u trenu prilagođava svim poslovnim izazovima tijekom radnog dana.

Movano već od 26.950 € izdržljiv je i robustan gospodarski model, stvoren za najzahtjevnije zadatke koji zahtijevaju maksimalnu snagu i fleksibilnost.

Kada se vrhunski dizajn, njemačka preciznost i odlična prilika spoje u pravom trenutku, nastaju Legendarna Opelova 24 sata. Više informacija potražite kod svog Opel partnera ili na službenoj web stranici www.opel.hr.

Još iz rubrike
'Gospodin Savršeni' novu epizodu gledaj na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx