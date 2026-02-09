Iskoristite ekskluzivne popuste na najtraženije osobne i gospodarske modele

Samo 13. i 14. veljače 2026., odabrani Opelovi modeli osobnih i gospodarskih vozila bit će dostupni uz ekskluzivne popuste i jedno od vodećih Opel jamstava - 8 godina na osobna vozila, odnosno 5 godina na gospodarska vozila.

Petak 13. i Valentinovo donose vremenski ograničenu ponudu, stoga budite spremni za brzu odluku i još bržu isporuku vašeg novog Opel vozila.

Od gradskih do SUV rješenja - u sklopu Opelove akcije 24 sata dostupni su popularni modeli Frontera, Grandland, Mokka, Corsa i Astra, prilagođeni različitim potrebama i stilovima vožnje.

Frontera od 22.240 €, donosi savršen spoj robusnosti, svestranosti i pouzdanosti te je idealan izbor za sve koji traže učinkovit obiteljski SUV. Tijekom akcije 24 sata Frontera uz odličnu cijenu dolazi i uz dodatne paket opreme - Infotainment paket opreme u Edition razini opreme za 1 € ili Winter paket opreme uz GS i Ultimate razinu opreme, također za 1 €. Paketi uključuju sadržaje poput digitalnog zaslona, navigacije, sustava multimedije, stražnje kamere, te druge opreme za zabavu i udobnost, čime Frontera postaje još atraktivniji izbor u SUV segmentu. Opel Frontera dobitnica je prestižne titule Croauto 2025, najstarijeg i najutjecajnijeg izbora za hrvatski automobil godine.

Grandland od 29.490 € čeka vas u fantastičnoj ponudi, spreman za vozače koji očekuju više od automobila – više napredne tehnologije, više prostora i više sigurnosti. Prostrani SUV idealan je za obitelji, ali i avanturiste koji vikende provode izvan gradskih ruta i traže pouzdanog suputnika za svaku priliku.

Mokka od 20.890 € ističe se upečatljivim dizajnom, digitalnim kokpitom te naprednim sustavima povezivosti i sigurnosti. Namijenjena je onima koji očekuju više od klasičnog SUV-a, a njezina agilnost čini je savršenim automobilom za gradsku i izvangradsku vožnju.

Mokka GS Pulse za 23.990 € - limitirana serija: turbo benzinski motor 130 KS, automatik, Winter paket i metalik boja u serijskoj opremi.

Corsa od 17.390 €, kompaktna i okretna gradska suputnica, predstavlja idealan izbor za svakodnevnu vožnju, nudeći spoj modernog dizajna, napredne tehnologije i iznimne učinkovitosti.

Iskoristite i fantastične ponude za Opelova gospodarska vozila. Popusti se odnose na modele Combo, Vivaro i Movano.

Combo po cijeni od 21.500 € idealno je vozilo za gradske dostave i svakodnevne poslovne zadatke, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i okretnosti, uz visoku razinu funkcionalnosti i nisku potrošnju.

Vivaro po cijeni od 26.900 € predstavlja savršen balans prostora, nosivosti i udobnosti u jednom gospodarskom vozilu te se u trenu prilagođava svim poslovnim izazovima tijekom radnog dana.

Movano već od 26.950 € izdržljiv je i robustan gospodarski model, stvoren za najzahtjevnije zadatke koji zahtijevaju maksimalnu snagu i fleksibilnost.

Kada se vrhunski dizajn, njemačka preciznost i odlična prilika spoje u pravom trenutku, nastaju Legendarna Opelova 24 sata. Više informacija potražite kod svog Opel partnera ili na službenoj web stranici www.opel.hr.