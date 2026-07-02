Hrvatski brend koji je prvo pronašao publiku vani, a tek sada stiže do nas

Dok se većina domaćih kreativaca prvo trudi dokazati na lokalnom terenu, priča o brendu Pjerino krenula je potpuno suprotnim smjerom. Prije samo godinu i pol dana, Iva Ćurković Spajić (dugogodišnja dizajnerica Startasa u tvornici Borovo, suosnivačica brenda House of Kiwi te dobitnica prestižne Elle Style Awards nagrade za dizajnericu modnih dodataka) i njezina poslovna partnerica Bojana Markić, s iskustvom rada u internacionalnom startupu te razvoju digitalnih projekata i brendova, odlučile su spojiti svoje znanje i stvoriti ono što im je nedostajalo – athleisure i swimwear brend koji slavi boju i karakter, bježeći od tadašnjih trendova monotonih, neutralnih nijansi.

Foto: Pjerino

Od njujorškog Bronxa do europskih metropola

Danas, iako su u Hrvatskoj još uvijek svojevrsna „skrivena tajna“, njihovi komadi redovito putuju za Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Francusku, SAD. Jedan od trenutaka koji ih je najviše iznenadio dogodio se kada se u samo jednom danu u njujorškom Bronxu prodalo desetak kompleta, a narudžbe redovito stižu i iz sunčane Kalifornije.

„Fora nam je da nam narudžbe stižu iz New Yorka, Madrida, Londona..., a doma za nas "nikad čula", priznaje Iva Ćurković Spajić.

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Odjeća koja „odbija biti dosadna“

Sportska odjeća ne mora izgledati kao da je ispala s još jednog već viđenog bež Instagram profila, niti biti isključivo funkcionalna, a potpuno lišena modnog karaktera. Umjesto kopiranja globalnih trendova, Pjerino razvija vlastite, prepoznatljive uzorke inspirirane mediteranskim načinom života, putovanjima, pop kulturom i atmosferom trenutka u kojem nastaju.

Foto: Pjerino

Iza svakog printa stoji priča, osjećaj ili scena koju osnivačice zamišljaju dok ga stvaraju. Njihov je cilj dizajnirati komade koji prate stvaran život žene – od jutarnjeg treninga i šetnje gradom do večernjeg izlaska. Pjerino setovi osmišljeni su tako da se žena u njima osjeća samouvjereno i ugodno u svakoj situaciji, dok jednodijelni kupaći kostimi bez problema prelaze granicu između plaže i grada te se nose i kao body uz traperice, hlače ili suknju.

„Nikada nismo željele stvarati odjeću koja vas odmah strpa u neki "koš". Htjele smo da žene kroz nju pokažu karakter, humor i energiju“, objašnjava Bojana Markić.

Pjerino za ljeto 2026.: kolekcija inspirirana Svjetskim prvenstvom

Ovog ljeta predstavile su i Pjerino Football Nations Collection 2026 limitiranu seriju kupaćih kostima, tajica, biciklističkih hlačica i laganih jakni inspiriranih bojama i energijom nogometnih nacija iz cijelog svijeta.

Foto: Pjerino

„Iako su nas prvi otkrili kupci izvan Hrvatske, željele smo na poseban način pozdraviti i domaću publiku te je pozvati da upozna Pjerino“, poručuju osnivačice.

Povodom predstavljanja kolekcije hrvatskim kupcima pripremile su i posebne pogodnosti – 50% popusta na odabrane kupaće kostime uz kod PJ50 te 20% popusta na ostatak kolekcije uz kod PJ20.

I dok ih ostatak modnog svijeta polako otkriva putem društvenih mreža i preporuka, čini se da je idealan trenutak da i domaća publika napokon upozna brend koji slavi igru, udobnost i istinsku autentičnost, pružajući ženama slobodu da izraze svoj stil bez pravila.