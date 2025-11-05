HISPACE i Infobip Startup Tribe udružili snage za razvoj hrvatske svemirske industrije

HISPACE, udruga hrvatske svemirske industrije, i Infobip Startup Tribe, globalni startup program hrvatskoga jednoroga - Infobipa, dogovorili su partnerstvo usmjereno na razvoj hrvatskih svemirskih startupova i njihovo povezivanje s međunarodnim tržištem.

Zajednički cilj HISPACE-a i Infobip Startup Tribea jest dati hrvatskim predvodnicima u svemirskoj industriji priliku da od prvog dana igraju na globalnoj pozornici: koristeći infrastrukturu, partnere i mrežu koje je Infobip Startup Tribe izgradio diljem svijeta.

Foto: Promo

HISPACE je prvo predstavljanje svoje podrške startupima imao u rujnu na Infobip Shiftu u Zadru, najvećoj developerskoj konferenciji u jugoistočnoj Europi. Zajedno sa startupom NUOTWO je organizirao "Cleantech in space" inicijativu, a gost im je bio Nucleus Aerospace. NUOTWO, prvi hrvatski carbon capture startup koji svojim panelima CO2 pretvara u kisik, pobjednik je ZICER-ova Startup Factoryja, dok je Nucleus Aerospace, prvi hrvatski raketni startup koji razvija suborbitalne rakete, već u prvoj godini postao finalist hrvatskog izdanja najveće startup konferencije u Europi, SLUSH'D Zagreb.

“Iako je tek na početku izgradnje svoje svemirske industrije, Hrvatska već ima tvrtke koje su u svemiru testirale svoje proizvode i stekle takozvani ‘flight heritage’. Lani je lansirala i prvi hrvatski satelit, a HISPACE želi da se broj takvih projekata poveća. Jedini način da se to postigne jest kroz kvalitetnu suradnju, i tako se stvorilo partnerstvo s Infobip Startup Tribeom”, izjavio je Bernard Ivezić, predsjednik HISPACE-a.

Foto: Promo

Kroz suradnju HISPACE će svoje startupe i članove upućivati na Infobip Startup Tribe i njegovu globalnu mrežu investitora i partnera, kao i sudjelovanje u programima podrške za razvoj tehnologije i internacionalizaciju poslovanja.

“U Infobip Startup Tribeu uvijek smo u potrazi za inovativnim partnerima koji pomiču granice tehnološke industrije. HISPACE vidimo kao značajnog partnera na space tech sceni, osobito imajući na umu da Infobip od samih početaka njeguje inovacije i projekte koji su uvijek bili ispred svoga vremena“, izjavila je Lucija Reić, voditeljica Infobip Startup Tribea.

Foto: Promo

“Naša je misija ne samo podržati hrvatske space tech startupe putem Infobipovih proizvoda već ih i povezati s našom globalnom mrežom partnerskih investitora s kojima godinama surađujemo. Vjerujemo da će u suradnji s HISPACE-om svemirski startupi imati priliku graditi globalne uspjehe u industriji koja inspirira svijet”, dodala je Reić.

HISPACE je nacionalna udruga koja okuplja hrvatske stručnjake, istraživače i poduzetnike u svemirskoj industriji. U samo godinu dana od osnutka HISPACE je postao ESA-in partner za popularizaciju svemira, okupio više od 40 članova, organizirao seriju meetupa te najveću svemirsku konferenciju u regiji - Say HI to SPACE, koja je ove godine okupila više od 820 posjetitelja. U fokusu udruge je razvoj domaćega svemirskog ekosustava, podrška startupima i povezivanje Hrvatske s europskim i globalnim svemirskim institucijama.

Foto: Promo

Infobip Startup Tribe pokrenut je 2021. godine kao globalni program podrške tehnološkim startupima koji se koriste digitalnom komunikacijskom platformom za rast i internacionalizaciju. Okuplja više od 900 startupa iz 113 zemalja, a dosad ih je Infobip podržao s više od 3 milijuna eura. Partneri Infobip Startup Tribea vodeći su globalni akceleratori i fondovi poput Y Combinatora, 500Startups i Techstarsa, te korporativni partneri poput Googlea i Goldman Sachsa, koji startupima osiguravaju mentorstvo, pristup investitorima i globalnu vidljivost.

Središnji događaj programa je konferencija Infobip Shift, koja svake godine u Zadru okuplja više od 5 000 sudionika iz 40 zemalja i predstavlja najveću tehnološku konferenciju u regiji. Uz Zadar, Infobip Shift se proširio i u Miami, a od ove godine i u Kuala Lumpur.

Foto: Promo

Bez imalo dvojbe, uvjereni smo da će strateško partnerstvo Infobipa i najvećeg hrvatskog svemirskog udruženja HISPACE rezultirati razvojem konkurentnih, održivih i inovativnih edukacijskih programa te stvaranjem visokovrijednih radnih prilika i karijernih mogućnosti za sve generacije koje žele svoj profesionalni put usmjeriti prema svemirskoj industriji.

HISPACE se već afirmirao kao vodeći nacionalni svemirski hub i ključna platforma za razvoj domaćeg svemirskog ekosustava. Ova suradnja potvrđuje njegovu ambiciju da nastavi širiti svoje horizonte – kako na Zemlji, tako i u svemiru.