Fashion Company i Fashion&Friends donose ljetni shopping trenutak koji se ne propušta
Najpoželjniji modni komadi sezone sada su dostupni po posebnim cijenama u Fashion&Friends i mono-brand trgovinama te online.
Nova sezona donosi savršenu priliku za osvježavanje garderobe. Fashion Company i Fashion&Friends pripremili su akciju Special Prices, u sklopu koje su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do čak 40 %.
Riječ je o pažljivo odabranoj ponudi modnih komada i modnih dodataka koji obilježavaju ovu sezonu – od laganih lanenih kombinacija i bezvremenskog trapera do elegantnih haljina, statement torbi, obuće i modnih detalja koji svakom outfitu daju završni pečat.
Kao vodeća regionalna modna kompanija, Fashion Company već više od tri desetljeća okuplja neka od najpoželjnijih svjetskih modnih imena, a upravo je raznolikost njezina portfelja ono što svakom ljubitelju mode omogućuje da pronađe stil koji odgovara njegovoj osobnosti i životnom ritmu. U bogatoj ponudi nalaze se komadi renomiranih brendova poput Tommy Hilfigera, Calvin Kleina, Diesela, HUGO-a, Replaya, Antony Morata, Guessa i brojnih drugih međunarodnih modnih kuća.
Posebna pogodnost akcije jest mogućnost odabira modnih favorita za različite prilike – od svakodnevnih gradskih kombinacija i poslovnih outfita do odjevnih komada i dodataka idealnih za nadolazeće godišnje odmore i ljetne večeri.
Akcija Special Prices s popustima do 40 % na odabrane artikle odnosi se na kolekciju proljeće/ljeto 2026., a dostupna je u svim Fashion&Friends i mono-brand trgovinama, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove, putem online shopa na www.fashionandfriends.com te kroz mobilnu aplikaciju Fashion&Friends, koja korisnicima omogućuje jednostavnu i personaliziranu kupnju omiljenih modnih komada.
FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6
FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207
FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93
FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a
FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula
CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93