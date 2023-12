Ma kakvo je to prvenstvo uopće?

eSport je možda među najmlađim od svih sportskih kategorija, no jako je razvijeno i postalo je tržište u kojemu se vrte milijarde dolara. eSport, skraćeno za elektronički sport, revolucionarna je stepenica u razvoju natjecateljskog gejminga. Za razliku od tradicionalnih sportova, eSportovi koriste videoigre kao medij za intenzivno i strateško natjecanje. Igrači su – ovisno od igrice do igrice – često organizirani u timove, i sudjeluju u uzbudljivim dvobojima u raznim žanrovima igara, od online pucačina poput Counter-Strike: Global Offensive i Valoranta do multiplayer online battle arena (MOBA) poput Dote 2 i League of Legends.

Ovo je globalni fenomen koji privlači milijune navijača i sudionika. Turniri i lige nude znatne nagradne fondove, privlačeći tako vrhunske talente i pomažući profesionalnim igračima da postanu popularni. Gledatelji mogu uživati u prijenosu uživo preko platformi za streamanje, i uživo u arenama svijeta. Zahvaljujući raznolikim naslovima, strastvenim zajednicama i brzorastućoj industriji, eSport je nadišao puku zabavu i postao dinamičan i legitiman sport u modernom digitalnom dobu.

Što je to League of Legends?

League of Legends, poznatiji kao LoL, strateška je MOBA gdje se dva tima sastavljena od po pet igrača, od kojih svatko igra nekog od preko 150 championa s jedinstvenim sposobnostima, natječu da unište glavnu bazu suprotne momčadi. Igra je dinamična i stalno se razvija i mijenja, a zahvaljujući velikom izboru championa i taktikama koje se mogu primijeniti, garantirano je kako je svaki meč novo i uzbudljivo iskustvo. Timski rad, strategija i individualna vještina jednako su važni dok igrači preuzimaju razne uloge i kreću se brojnim stazama na mapi, sudjeluju u intenzivnim borbama i prilagođavaju se konstantnim promjenama.

LoL 2023 World Championship

Prvenstvo se održava od 2011. (iako prvu godinu neki ne broje jer tamo nisu sudjelovale azijske momčadi, a u sportu dominiraju kineske i južnokorejske momčadi), a escharts.com izvještava kako je ovogodišnje prvenstvo, održano u Južnoj Koreji, premašilo je sve dosadašnje rekorde. U prosjeku je bilo 1.200.000 gledatelja, a finale je uživo pratilo ogromnih 6.400.000 ljudi. Ova stranica nema pristup podacima o gledateljima u Kini gdje je LoL iznimno popularan, tako da je stvarna brojka znatno veća od navedenoga.

Finale je održano u Gocheok Sky Domeu, inače bejzbolskom stadionu, s kapacitetom za 16.000 gledatelja. Ulaznice za finale puštene su u prodaju u kolovozu i rasprodane su u nevjerojatnih 10 minuta.

Trijumf najvećeg u povijesti LoL-a

Faker, pravim imenom Lee Sang-hyeok, rođen 7. svibnja 1996., već davno je zacementirao svoj status kao najbolji igrač LoL-a svih vremena. Dominira nad svojim protivnicima od početka svoje karijere 2013. Cijelu svoju karijeru proveo je u istoj momčadi, s kojom je već osvajao naslove 2013., 2015. i 2016. Uz to, dvaput je osvojio MSI (Mid-season Invitational) i 10 se puta okitio naslovom prvaka južnokorejske lige (LCK), po mnogima najjače lige svijeta. Njegovi suigrači u momčadi su se mijenjali, a Faker je jedina konstanta i poveznica između svih iteracija T1 koje su osvojile svjetsko prvenstvo.

Sa 27 godina, Faker je postao najstariji igrač koji je podigao Summoner's Cup, trofej koji se daje svjetskom prvaku, a zanimljivo je kako je on ujedno i drugi najmlađi prvak (a i najmlađi ako se izuzme za neke „nevažeće“ prvo izdanje Svjetskog prvenstva).

T1 je do naslova došao preko leđa kineskih momčadi, glavnih konkurenata nakon što su ostale južnokorejske momčadi podbacile. U prvom dijelu natjecanja igralo se jednokružno, a T1 je slavio protiv američkih momčadi Team Liquid i Cloud 9 te kineskog BLG-a, a jedini poraz (na kraju se ispostavilo, jedini poraz u turniru) doživjeli su protiv jednog od glavnih konkurenata za naslov, aktualnog prvaka Koreje, GEN.G.

U drugom dijelu natjecanja igralo se u sistemu best-of-five, tj. prvi do tri pobjede. U četvrtfinalu su slavili 3:0 protiv kineskog LNG Esports, u polufinalu ih je čekalo „finale prije finala“ protiv kineskog prvaka JD Gaminga gdje su Faker i društvo slavili s 3:1, a u finalu su s glatkih 3:0 pomeli četvrtu kinesku momčad, Weibo Gaming.

Momčad na okupu

Nekoliko dana nakon osvajanja naslova, T1 je objavio kako je produžio ugovor sa svim svojim igračima, tako da će Zeus (Choi Woo-je), Oner (Mun Hyeon-jun), Gumayusi (Lee Min-hyeong) i Keria (Ryu Min-seok) zajedno s Fakerom pokušati nastaviti nizati rekorde.

