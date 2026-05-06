Evo zašto je investicijsko zlato bolji izbor od nakita ili kuverte

Zlato se stoljećima smatra simbolom bogatstva, stabilnosti i sigurnosti, no njegova vrijednost daleko nadilazi materijalni aspekt. Kada nekome poklanjate zlato, ne darujete samo predmet, već i poruku trajnosti, odgovornosti i brige za budućnost. Upravo ta kombinacija simbolike i stvarne vrijednosti čini zlato jedinstvenim poklonom za različite životne prigode.

Prednosti darivanja zlata

Jedna od ključnih prednosti darivanja zlata je njegova dugoročna stabilnost. Za razliku od mnogih drugih poklona koji s vremenom gube vrijednost ili funkciju, zlato zadržava svoju kupovnu moć i često služi kao zaštita od inflacije.

Osim toga, lako je prenosivo, univerzalno prepoznato i likvidno, što znači da ga primatelj u svakom trenutku može unovčiti ili zadržati kao oblik štednje. Auro Domus nudi velik izbor investicijskih zlatnika i poluga u apoenima od 1 grama do 1 kilograma, što znači da svoj zlatni poklon možete kupiti već za oko 150 eura.

Zlato također ima snažnu emocionalnu komponentu. Često se daruje u važnim životnim trenucima poput rođenja, krštenja, krizme, vjenčanja ili obljetnica. U tim situacijama ono postaje trajna uspomena koja simbolizira podršku i dobre želje za budućnost, ali i oblik dugoročne štednje.

Kumovi, roditelji, bake i djedovi često biraju manje zlatnike ili poluge kao početak financijske sigurnosti za dijete ili mladence. Osim financijskog aspekta, ovakav poklon nosi i simboličnu poruku brige i odgovornosti za buduće generacije.

Zašto je investicijsko zlato bolji izbor za poklon od zlatnog nakita?

Investicijsko zlato kupljeno u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, oslobođeno je plaćanja PDV-a. Zbog toga je odabir poklona u obliku investicijskih zlatnika i poluga povoljniji izbor od kupnje zlatnog nakita u čiju se cijenu obračunava PDV od 25 posto. Upravo je povlašteni porezni tretman jedan od glavnih razloga zašto sve više ljudi odabire investicijsko zlato za poklon ili kao oblik ulaganja i štednje.

Također, nakit se izrađuje od legura, odnosno mješavina zlata i drugih metala poput srebra, bakra, nikla, paladija i cinka, kako bi bio čvršći i otporniji, stoga najčešće sadrži tek 58,5 % (14 kt) ili 75 % (18 kt) zlata. S druge strane, investicijsko zlato sadrži maksimalan udio zlata, najčešće čak 99,9 % čistog zlata (24 kt), što znači da darujete maksimalnu količinu plemenitog metala i time osiguravate veću stvarnu vrijednost poklona.

Još jedna važna razlika krije se u samoj cijeni. Kod kupnje zlatnog nakita ne plaća se samo zlato – značajan dio cijene otpada na dizajn, brend, marketing, vrijeme izrade i rad majstora zlatara. Drugim riječima, kupac plaća estetiku i izradu, a ne samo materijal. Kod investicijskog zlata situacija je bitno drugačija: troškovi izrade su minimalni, posebno kada su u pitanju zlatne poluge, a cijena se temelji na burzovnoj vrijednosti zlata, uvećanoj za relativno malu maržu. Time kupac točno zna za što plaća, a to je čista vrijednost zlata.

U slučaju da osoba koju darujete jednog dana poželi prodati svoj zlatni nakit, za njega će dobiti znatno nižu cijenu jer se njegova vrijednost procjenjuje isključivo prema udjelu zlata u leguri, bez obzira na dizajn ili brend. S druge strane, standardizirane zlatne poluge i investicijski zlatnici imaju jasno definiranu vrijednost koja prati burzovnu cijenu zlata, što omogućuje brzu i jednostavnu prodaju bilo gdje u svijetu. Upravo zato investicijsko zlato pruža veću fleksibilnost i sigurnost kada je riječ o pretvaranju u gotovinu.

Savjeti za odabir zlatnog poklona

Odabir pravog oblika zlata za poklon ovisi o prigodi, budžetu i osobi kojoj je dar namijenjen. Investicijsko zlato dostupno je u obliku zlatnika i zlatnih poluga, a svaki od tih oblika ima svoje prednosti.

Zlatnici su često vizualno atraktivniji i nose dodatnu simboliku, dok su zlatne poluge jednostavnije i obično povoljnije po gramu, što ih čini praktičnim izborom.

Prilikom kupnje, važno je obratiti pažnju na čistoću zlata, certifikat autentičnosti te reputaciju prodavatelja. Investicijsko zlato visoke čistoće (minimalno 900/1000, a najčešće 999/1000) standard je na tržištu i osigurava njegovu vrijednost i prepoznatljivost.

Način predaje poklona također igra važnu ulogu. Zlato se često daruje u elegantnim pakiranjima ili uz personaliziranu poruku, čime se dodatno naglašava važnost trenutka. Takav pristup čini poklon osobnijim i ostavlja snažniji dojam na primatelja.

Foto: Promo

Uz kupnju bilo kojeg zlatnika ili zlatne poluge, Auro Domus vam poklanja personaliziranu poruku otisnutu na certifikatu koju možete osmisliti sami ili će je s puno pažnje za vas osmisliti djelatnici Auro Domusa.

Bez obzira na to za koju prigodu darujete zlato, riječ je o poklonu koji nadilazi trenutak i ostaje kao trajna vrijednost za budućnost.

Za sve narudžbe osigurali smo besplatnu dostavu. Ova pogodnost dostupna je za sve klijente koji putem webshopa ili mobilne aplikacije Auro Domus Portfolio naruče investicijsko zlato i automatski se primjenjuje na sve narudžbe dodane u košaricu, bez obzira na vrijednost narudžbe.

Također, kupnjom bilo kojeg investicijskog proizvoda u poslovnicama Auro Domus grupe, ostvarujete mogućnost besplatne pohrane zlata.