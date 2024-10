Edukativni i zabavni sadržaji za posjetitelje

Ova manifestacija, najstarija u Hrvatskoj posvećena lovu i ribolovu, te boravku u prirodi i turizmu, ove će godine okupiti izlagače iz Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Slovačke i Slovenije.

Sajam ima dugu tradiciju te je poznat kao događaj na kojem će posjetitelji pronaći opremu i proizvode za lov, ribolov i boravak u prirodi. Svoju će ponudu predstaviti i brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva te obrtnici. Ovogodišnji partner Sajma je Koprivničko-križevačka županija, koja će predstaviti svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva i turističku ponudu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Direktorica Sajma, Maja Šimenc, naglasila je bogatu ponudu sadržaja i izlagača: „Očekujemo više od 80 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Posebno nas veseli što je unazad dvije godine zabilježen porast izlagača, dolazak novih, a i povratak nekih starih. Na velikom dijelu sajamskog prostora će biti izložen lovački asortiman, tako da će se zaljubljenici u ovu aktivnost doista moći dobro opremiti za lovnu sezonu.“Šimenc je istaknula i izložbu fotografija slatkovodnih riba Josipa Horvata, koji će na Sajmu predstaviti 70 fotografija nastalih tijekom njegovih deset godina rada.

Dodatna atrakcija sajma bit će natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića, koje će se održati u subotu na vanjskom prostoru, a natjecat će se čak 22 ekipe iz Hrvatske i Slovenije. „Pozivamo sve zainteresirane da dođu i vide i ovu stranu Sajma i kako se lovci zabavljaju,“ dodala je Šimenc.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, vrijedi spomenuti izložbu bonsai drvaca i radionicu na ovu temu, koja će se održati u nedjelju u 12:00 sati.

Predsjednik Lovačkog saveza Varaždinske županije, Goran Kaniški, najavio je sudjelovanjeHrvatskog lovačkog saveza zajedno s Lovačkim savezimaVaraždinske županije, Koprivničko-križevačke županije i Lovačkim savezom Grada Zagreba. Također, istaknuo je sudjelovanje Ministarstva poljoprivrede i prehrane Bugarske, koje će se također predstaviti na Sajmu. U subotu i nedjelju održat će se i tradicionalni Sajamski kup u gađanju letećih meta, kojeg organizira LD „Vepar“ Ljubešćica, za koje su već popunjena natjecateljska mjesta.

I ove godine posjetitelje na sajmu će dočekatidiorama Lovačkog muzeja Hrvatskog lovačkog savezauređena na temu močvarnog staništa. Također, Kaniški je pozvao sve zainteresirane da u nedjelju u 11:00 sati prisustvuju reviji lovačkih pasa.

Marijan Kolednjak, tajnik Sportsko-ribolovnog saveza Varaždinske županije, najavio je prezentaciju djelovanjaHrvatskog športsko-ribolovnog saveza i Ribolovnog saveza Varaždinske županije kroz izložbeni prostor opremljen prepariranim eksponatima i fotografijama ribe te kapitalnih ulova. I ove godine, na Sajmu će im se pridružiti i Športsko-ribolovni savez Zagrebačke županije, tako da poziva sve da dođu i vide što je novo od prošle godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Program popratnih sadržaja Sajma uključuje i sljedeće izložbe:

Divljač hrvatskih krajeva – Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza

– Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza Izložba gljiva – Gljivarsko društvo Smrčak

– Gljivarsko društvo Smrčak Izložba bonsai drvaca – Bonsai udruga „Sjeverozapad“

– Bonsai udruga „Sjeverozapad“ Dječji kutak – Hrvatski lovački savez

– Hrvatski lovački savez Izložba ptica grabljivica – Hrvatski sokolarski klub

Radno vrijeme Sajma za posjetitelje je u petak i subotu od 9 do 18 sati, a u nedjelju do 17 sati. Cijena ulaznice iznosi 5,00 € za odrasle, 3,00 € za učenike i umirovljenike, dok je ulaz za djecu do 7 godina besplatan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za više informacija o programu i drugim detaljima, posjetite službenu web stranicu Sajma na www.sajam-varazdin.comte Facebook Sajma.