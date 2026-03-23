Donosi snažnu poruku povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka, fotograf Ivan Gudić i ove godine pokreće posebnu kampanju snažne i emotivne poruke pod nazivom “Be You. Be Beautiful”.

Foto: Ivan Gudić

Riječ je o kampanji koja slavi različitost, autentičnost i ljepotu bivanja svojim, a u njezinu su središtu djeca Rita, Dominik i Antonela koja svojom iskrenošću, toplinom i jedinstvenošću najbolje prenose poruku koju kampanja želi poslati javnosti.

Snimanje kampanje održano je u predivnom ambijentu splitskog hotela Ambasador, koji je ove godine dao poseban ton cijeloj priči, stvarajući elegantnu, toplu i dostojanstvenu kulisu za projekt koji nosi važnu društvenu poruku.

U realizaciji kampanje sudjelovali su i brojni partneri poput, City Center One, Simba baloni, Bobisa, butik Di seta i frizerski salon Glamour Beauty House koji su svojim doprinosom pokazali koliko je zajedništvo važno kada se stvaraju priče s razlogom i srcem.

Kampanja “Be You. Be Beautiful” snažan je podsjetnik društvu da su prihvaćanje, podrška i razumijevanje temelji zajednice u kojoj svatko ima pravo biti viđen, voljen i vrijedan. Upravo zato ova kampanja i ove godine nadilazi okvire simboličnog obilježavanja jednog datuma i postaje poziv na veću empatiju, otvorenost i slavljenje različitosti u svakodnevnom životu.