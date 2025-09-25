Dodijeljene prestižne nagrade HR Manager Godine 2025.
U sklopu HR Weekenda u Rovinju, 19.9.2025., po 12. put uručene su nagrade HR Manager Godine, priznanja koja slave izvrsnost i inovativnost u upravljanju ljudskim potencijalima.
Ova nagrada već više od desetljeća ističe stručnjake koji oblikuju bolje radno okruženje, jačaju organizacijsku kulturu i svojim vizijama pomiču granice struke. Organizator dodjele nagrade je strukovna udruga djelatnika i upravljanju ljudskim resursima – Centar HR.
Dobitnici nagrada za 2025. godinu su:
- Ivana Topalović, Ergomed– HR Manager Godine
- Jelena Drobnjak, Atlantic grupa– kategorija Strategija i poslovanje
- Danijela Knezović, Decathlon – kategorije Tehnologija i digitalizacija te Upravljanje promjenama i transformacijom liderstva
- Sanda Sudić Bušljeta, Optimapharm– kategorija Razvoj ljudi
- Tome Barić, INA – kategorija Komunikacija i umrežavanje
- Marija Radovanović, Street Guys Hospitality– kategorija Organizacijska kultura
Glavna dobitnica, Ivana Topalović, istaknula je:
*“Velika mi je čast primiti nagradu za HR Managera godine, posebno jer dolazi od stručnjaka i kolega iz područja ljudskih resursa. Vjerujem da HR, u bliskom partnerstvu s biznisom, može biti pokretač pozitivnih promjena i graditelj kulture u kojoj su ljudi i njihov razvoj uvijek u središtu.
Ponosna sam što u Ergomedu imam priliku oblikovati globalne inicijative koje odražavaju naše vrijednosti – predanost ljudima, izgradnju povjerenja i stvaranje okruženja u kojem svatko može rasti i ostvariti svoj puni potencijal.
Kada sam započela svoj put u HR-u, nisam mogla ni zamisliti gdje će me odvesti. Za mene ova nagrada nije samo osobno priznanje, nego potvrda da su strast, predanost i suradnja temelj svakog uspjeha.”*
Predsjednik HR Centra i pokretač dodjele nagrade, Saša Jurković, dodao je:
“Nagrada HR Manager Godine već 12 godina pokazuje da HR ima ključnu ulogu u razvoju ljudi, organizacija i društva u cjelini. Naši dobitnici i ove godine potvrđuju da struka raste, postaje sve utjecajnija i strateški važna za poslovni uspjeh. Cilj nam je nastaviti graditi zajednicu u kojoj dijelimo znanje, potičemo izvrsnost i stvaramo lidere budućnosti.”
Nagrada HR Manager Godine nije samo osobno priznanje, već i poticaj cijeloj HR zajednici da nastavi graditi nove standarde i podizati ugled struke. Time se dodatno naglašava strateška važnost ljudskih resursa kao ključnog pokretača uspjeha svake organizacije.