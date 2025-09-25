Dodijeljene prestižne nagrade HR Manager Godine 2025.

Ova nagrada već više od desetljeća ističe stručnjake koji oblikuju bolje radno okruženje, jačaju organizacijsku kulturu i svojim vizijama pomiču granice struke. Organizator dodjele nagrade je strukovna udruga djelatnika i upravljanju ljudskim resursima – Centar HR.

Dobitnici nagrada za 2025. godinu su:

Ivana Topalović, Ergome d– HR Manager Godine

d– HR Manager Godine Jelena Drobnjak , Atlantic grupa– kategorija Strategija i poslovanje

, Atlantic grupa– kategorija Strategija i poslovanje Danijela Knezović, Decath lon – kategorije Tehnologija i digitalizacija te Upravljanje promjenama i transformacijom liderstva

lon – kategorije Tehnologija i digitalizacija te Upravljanje promjenama i transformacijom liderstva Sanda Sudić Bušljeta, Optimapharm – kategorija Razvoj ljudi

– kategorija Razvoj ljudi Tome Barić, INA – kategorija Komunikacija i umrežavanje

– kategorija Komunikacija i umrežavanje Marija Radovanović, Street Guys Hospitality– kategorija Organizacijska kultura

Glavna dobitnica, Ivana Topalović, istaknula je:

*“Velika mi je čast primiti nagradu za HR Managera godine, posebno jer dolazi od stručnjaka i kolega iz područja ljudskih resursa. Vjerujem da HR, u bliskom partnerstvu s biznisom, može biti pokretač pozitivnih promjena i graditelj kulture u kojoj su ljudi i njihov razvoj uvijek u središtu.

Ponosna sam što u Ergomedu imam priliku oblikovati globalne inicijative koje odražavaju naše vrijednosti – predanost ljudima, izgradnju povjerenja i stvaranje okruženja u kojem svatko može rasti i ostvariti svoj puni potencijal.

Kada sam započela svoj put u HR-u, nisam mogla ni zamisliti gdje će me odvesti. Za mene ova nagrada nije samo osobno priznanje, nego potvrda da su strast, predanost i suradnja temelj svakog uspjeha.”*

Foto: Mario Pavlovic

Predsjednik HR Centra i pokretač dodjele nagrade, Saša Jurković, dodao je:

“Nagrada HR Manager Godine već 12 godina pokazuje da HR ima ključnu ulogu u razvoju ljudi, organizacija i društva u cjelini. Naši dobitnici i ove godine potvrđuju da struka raste, postaje sve utjecajnija i strateški važna za poslovni uspjeh. Cilj nam je nastaviti graditi zajednicu u kojoj dijelimo znanje, potičemo izvrsnost i stvaramo lidere budućnosti.”

Nagrada HR Manager Godine nije samo osobno priznanje, već i poticaj cijeloj HR zajednici da nastavi graditi nove standarde i podizati ugled struke. Time se dodatno naglašava strateška važnost ljudskih resursa kao ključnog pokretača uspjeha svake organizacije.