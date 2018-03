Izložba „Nikola Tesla – Mind from the Future“ produljena do 2. travnja

Produljeno trajanje atraktivne izložbe koju je dosad pogledalo više od 96 tisuća ljudi

Multimedijska izložba, „Nikola Tesla – Mind from the Future“, postavljena u Meštrovićevu paviljonu, zbog iznimnog je interesa javnosti produljena do 2. travnja.

Izložba je otvorena 25. studenoga 2017., a dosad je zabilježila više od 96 tisuća posjetitelja, od čega više od 40 tisuća djece.

Multimedijsku izložbu autorice i kustosice Helene Bulaje Madunić, inspiriranu velikanom koji je promijenio svijet, u Meštrovićevu paviljonu možete razgledati svakog dana od 9 do 21.

