Oglašavanje nikada nije bilo izazovnije!

Svi vole vidjeti zanimljiv oglas, čuti zarazni jingl ili ponavljati rečenicu iz reklame koja im se sviđa. No s druge smo se strane svi našli u situaciji da kažemo: „Ako vidim ovu reklamu još jedanput…“ Zaraditi od oglašavanja a da se ne izgubi naklonost publike te uz to zadržati oglašavanja na razini na kojoj neće iritirati – izazov je za stručnjake.

Filozofija oglašavanja trebala bi angažirati kupca, ne samo da kupi proizvod nego da u kupcu izazove i emotivnu reakciju. Tradicionalno oglašavanje još je aktualno (posebice na našim prostorima), no potreba za sadržajem koji nije grubo fokusiran na prodaju sve je veća. Tu dolazimo i do pitanja – je li native oglašavanje bolje i profitabilnije od klasičnog?

Na sva ova zanimljiva pitanja, iz svog spektra, odgovorit će govornici panela „Oglašavanje – kada je previše“, pod moderatorskom palicom Kaltrine Bylykbashi, urednice Television Business International uz koju će na panelu govoriti i Alida Žorž Miketek, direktorica, AGB Nielsen Audience Measurement Hrvatska, Dirk Gerkens, glavni direktor, TV2 Media Group i Srđan Šaper, osnivač I&F McCann Grupe koji je istaknuo: „Naše je vrijeme izazovno i za oglašivače, i za brendove, i za agencije, jer moramo pronaći način kako doći do potrošača s porukom koja će njima biti relevantna. Potrošači su danas zatrpani šumom različitih poruka, često je teško prepoznati onu pravu. Najbolji način da se potrošač i publika stave na stranu brenda je da se personalizirani oglasi učine korisnim i zabavnim, po mom mišljenju i, prije svega, pametnim. Ovo još više dolazi do izražaja ako znamo da prosječna pozornost današnjeg potrošača traje samo 6 do 8 sekundi. Poruka zbog toga treba biti jasna, iskrena, ciljana… jer samo poruke koje traju „prave razliku“… suštinski ovo more sadržaja dovest će do potrage za velikim idejama koje dugo traju. Kreativnost će biti na dobitku”, mišljenja je Šaper.

Svijet bez marketinga?

Guy Bisson, direktor za istraživanja iz cijenjene tvrtke Ampere Analysis, kojemu je specijalnost globalna TV industrija, te ima više od 20 godina iskustva kao vodeći analitičar, dotaknuo se SVOD pružatelja usluga na kojima nema oglašavanja: „Postoji veliki rizik za stvaranje baze gledatelja bez tolerancije za oglašavanje. To je pogotovo specifično među najmlađim demografskim skupinama čije se iskustvo gledanja često usredotočuje na SVOD uslugu. Prosječni SVOD dom već na dan gleda oko dva sata sadržaja, dodajući dodatnu prijetnju zamjeni za komercijalne emitere. Ponovno angažiranje ove publike bit će ključno polje za igru, za igrače koji podupiru oglase u idućem desetljeću“.

„NEM je postao ključni događaj za operatere u regiji (a to nam kažu i naši klijenti), nudeći nevjerojatne mogućnosti za umrežavanje zbližavajući vlasnike sadržaja i infrastrukturne igrače… A sve to u okolini koja jednostavno oduzima dah.“, zaključio je Bisson.

