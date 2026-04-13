Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva

Smješten u neposrednoj blizini Biograda na Moru, Dalmaland iz godine u godinu potvrđuje status jedne od najatraktivnijih destinacija za obiteljski izlet, jednodnevni bijeg na more ili organizirani dolazak s društvom.

Foto: Matija Lipar

Idealna ideja za proljetni vikend na moru

Otvaranje Dalmalanda dolazi u idealnom trenutku za sve koji traže kratki odmor i promjenu okruženja. Proljetni mjeseci donose ugodne temperature i opušteniju atmosferu bez ljetnih gužvi, što posjet parku čini još ugodnijim.

S više od 40 atrakcija raspoređenih u tematske cjeline poput Svemira, Gusarskog grada i Divljeg zapada, Dalmaland nudi sadržaj za sve generacije, od najmlađih do onih željnih adrenalina. Posjetitelji mogu uživati u rollercoasterima, vodenim atrakcijama, obiteljskim vožnjama i brojnim zabavnim sadržajima koji garantiraju cjelodnevni boravak ispunjen aktivnostima.

Nova sezona donosi još bogatiji sadržaj

I u 2026. godini Dalmaland nastavlja s razvojem sadržaja, a jedan od glavnih aduta ostaje prošireni Dino park. Ova atrakcija posebno je popularna među mlađim posjetiteljima, ali i svima koji žele doživjeti šetnju kroz prapovijesni svijet uz realistične modele dinosaura i atraktivne efekte.

Dalmaland tako i ove sezone potvrđuje svoju poziciju kao mjesto koje spaja zabavu, druženje i jedinstvena iskustva na otvorenom.

Produženi vikend i Festival prijateljstva u Biogradu

Odmah nakon vikenda otvorenja, početak svibnja donosi dodatni razlog za dolazak na ovo područje. U Biogradu na Moru od 1. do 3. svibnja održava se Festival prijateljstva, poznat i kao “slovenski vikend”, koji svake godine okuplja velik broj posjetitelja iz regije.

Taj period idealan je za kombiniranje boravka u gradu i posjeta Dalmalandu, koji predstavlja jednu od glavnih atrakcija u okolici. Spoj događanja u destinaciji i cjelodnevne zabave u parku čini ovu kombinaciju posebno atraktivnom za obitelji, grupe prijatelja i sve željne aktivnog odmora.

Početak sezone koji se ne propušta

Otvaranjem krajem travnja, Dalmaland najavljuje još jednu sezonu ispunjenu zabavom, druženjem i novim doživljajima. Bilo da planirate kratki vikend izlet, produženi boravak na moru ili jednodnevni bijeg iz svakodnevice, prvi radni vikend parka idealna je prilika za početak proljetnih avantura.