CRIVIT i Stefanie Graf započinju međunarodno partnerstvo za sport i kretanje pod motom „FIND YOUR MOVE“

Stefanie Graf i CRIVIT savršen su spoj. Nekadašnja vrhunska sportašica i sportski brend CRIVIT zajedno obilježavaju početak svog partnerstva u sklopu međunarodne kampanje koja se provodi u više od 30 zemalja. Pod motom „Find your move“, CRIVIT kroz raznolik asortiman proizvoda prenosi duh brenda i potiče ljude na kretanje. Početak suradnje prate snažna marketinška kampanja i komunikacija putem različitih kanala.

Ono što povezuje CRIVIT i Stefanie Graf jest isto uvjerenje. Aktivan način života ne nastaje pritiskom na rezultate, već radošću, otvorenošću i osjećajem lakoće. Upravo takav pristup njeguje CRIVIT. Brend potiče ljude da slušaju svoje tijelo, razvijaju vlastite navike i kretanje doživljavaju kao prirodan i pozitivan dio svakodnevice.

Stefanie Graf taj stav donosi iz osobnog iskustva. Nakon iznimne sportske karijere, tijekom koje je osvojila 22 Grand Slam turnira, provela 377 tjedana na vrhu svjetske teniske ljestvice i kao jedina u povijesti ostvarila Golden Slam, njezin se pogled na sport promijenio. Umjesto uspoređivanja i fokusa na vrhunske rezultate, u središtu su danas ravnoteža, osjećaj lakoće i unutarnja motivacija. Upravo je zato Stefanie Graf prirodan i vjerodostojan partner brenda CRIVIT u brojnim sportovima.

„Za mene je kretanje puno više od treninga ili rezultata. Ono je dio kvalitete života i radosti koju želim podijeliti sa što više ljudi. Suradnja s CRIVIT-om, Lidlom i Schwarz Grupom posebno mi je bliska jer dijelimo isto uvjerenje. Kretanje treba biti dostupno svima. Uz raznolik asortiman, CRIVIT nudi kvalitetne proizvode po povoljnim cijenama i tako svima daje priliku da isprobaju različite sportove te sami osjete koliko energije i dobrobiti aktivan i zdrav način života može donijeti“, izjavila je Stefanie Graf.

Foto: Promo

Kroz brend CRIVIT, Lidl i dalje slijedi svoj inkluzivan i pristupačan pristup. Uz kvalitetan asortiman po povoljnim cijenama, CRIVIT se obraća ljudima svih dobi i razina aktivnosti te nudi sportsku opremu i odjeću za brojne sportove. U aktualnoj kampanji poseban je naglasak na kampiranju i aktivnostima na otvorenom, biciklizmu, fitnessu, trčanju te rekreativnim i timskim sportovima, s ciljem da potakne ljude da isprobaju različite aktivnosti i pronađu oblik kretanja koji im najviše odgovara.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer u Lidlu International, istaknuo je: „Lansiranjem brenda CRIVIT nastavljamo graditi snažne vlastite brendove koji kupcima svakodnevno nude stvarnu vrijednost. Time dodatno potvrđujemo poruku „Lidl. Isplati se.“ kroz širok i kvalitetan asortiman. Nakon uspjeha brenda PARKSIDE u segmentu alata i vrta, s CRIVIT-om ulazimo u još jednu važnu kategoriju za bolju kvalitetu života. To su sport, slobodno vrijeme i kretanje. Partnerstvo sa Stefanie Graf veliko je priznanje za Lidl i potvrda naše predanosti kvaliteti i povoljnim cijenama.“

„Naša misija s brendom CRIVIT usko je povezana s Lidlovim načelom kao maloprodajnog lanca. Želimo da svi u Hrvatskoj imaju pristup kvalitetnoj sportskoj odjeći i opremi po pristupačnim cijenama. Suradnjom sa svjetskom sportskom legendom Stefanie Graf dodatno želimo potaknuti što veći broj ljudi na aktivniji način života i približiti sport široj javnosti. Svojim djelovanjem nastojimo biti dostupni ondje gdje je to našim kupcima najvažnije, u Lidlovim trgovinama diljem Hrvatske te kroz inspirativne sadržaje i savjete na CRIVIT brend kanalima“, rekao je Peter Kebrič, član Uprave za iskustvo kupaca za Lidl Sloveniju i Lidl Hrvatsku.

Sveobuhvatna CRIVIT kampanja započinje diljem Europe 14. veljače uz snažnu medijsku podršku. Više informacija o brendu CRIVIT dostupno je na www.crivit.com