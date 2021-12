U maloj analizi našeg tržišta online trgovina pratili smo se sa tri ključna i po nama važna segmenta;

i najvažniji je -da je isporuka izvediva maksimalno unutar par (3-4-5) radnih dana, kako bi moglo biti pod borom da je kupnja zaštićena i sigurna od prevara, te da je – u slučaju nezadovoljstva, kupljeni artikl moguće u zakonom predviđenom vremenu i vratiti

Što se tiče naše 1. točke, kao i svaka prva točka - ona je najbitnija. Ne želite kupiti ništa što već nije unutar granica Lijepe naše, jer – vremena je uvijek malo, a današnji izazovi koje Internet trgovci imaju na globalnoj razini sa logističkim kompanijama rade protiv Vas.

Dakle birajte trgovce koji imaju dostupnost željenih artikala – ODMAH. Prevedeno – to znači da ćete (ne otiđete li sami do trgovca i samostalno pokupite kupljeni proizvod-ako takva mogućnost uopće i postoji) artikl dobiti unutar 3-4-5 radna dana na svoj kućni prag. I to – u najboljem slučaju! S toga pokušajte izbjeći eBayove, Alibabe i sve inozemne droppshippere, jer u tom slučaju – živčeke na hozntregere i držite palce da kupljenu stvar dobijete u Siječnju dogodine.

Točku 2 vjerujemo da i ne trebamo puno i potanko elaborirati. Već je dovoljno sadržaja po internetu napisano na koje trebate obratiti pažnju kako bi Vaša kupnja bila sigurna…zapravo i generalno, tu je samo par stvari nužno bitnih. U kratko;

pazite da u URL izborniku dotične web trgovine bude 'https://' protokol (umjesto 'http://')

pazite da, ukoliko odaberete kartično plaćanje, birate i sigurne tuzemne sustave koji procesuiraju te kartične transakcije (poput PayWay-a Hrvatskog Telekoma, WSpay-a, CorvusPay-a, Monri-a) ili poznate i pouzdane inozemne sustave za procesuiranje kartičnih transakcija (poput PayPal-a, Braintree-a, 2Checkout-a…)

Debelo preko 90% domaćih web trgovaca imaju ove navedene sustave integrirane u svoje e-trgovine, s toga – Vi birate i birajte ove što navodimo, prilično smo sigurni da tako bitno umanjujete rizike od internetskih prijevara pri plaćanju.

Točku 3. također nije potrebno detaljnije elaborirati. Generalno, trgovac je obvezan (prema Zakonu o zaštiti potrošača, Članak 72., Članak 74. i Članak 76.) u roku od 14 dana od kada je zaprimio obavijest od strane potrošača vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Ipak, naše stručno oko je je za Vas poletjelo bespućima hrvatskih eCommerce prostranstava i pronašlo nešto vrijedno spomena 😊

Vjerovali ili ne – čak se i ta Internet trgovina zove prema ključnim pojmovima koji bismo u traženju božićnih poklona i koristili - https://bozicnipokloni.com/hr 😊

Ono što izdvaja ovu Internet trgovino od mora drugih je što su artikli koji se na njoj nalaze inovativni i zapravo – korisni. Artikli su podijeljeni u par osnovnih kategorija;

Božićni pokloni za Žene (link)

Božićni pokloni za Muškarce (link)

Božićni pokloni za Mlade (link)

Božićni pokloni za Kućne ljubimce (link) i

Ostali božićni pokloni (link)

Koliko vidimo – radi se o trgovcu koji ima artikle na stanju u Hrvatskoj, siguran sustav plaćanja, te sve u skladu propisanom od strane zakonodavca. Također primjećujemo da artikala i nema baš nešto puno, što će reći ako Vam se nešto sviđa – ne oklijevajte, jer sutra možda baš toga što Vam se jučer sviđalo – više neće biti. Istini za volju, ovaj webshop ne spada u kategoriju svega i svačega, obuče, odjeće, parfema, nakita, svega onoga što – kada određeno tražite – i nećete naći ovdje, no ako mislite pokloniti nešto što nije uobičajeno a primarno je korisno – onda ste na dobrom mjestu.

P.S. ugodno nas je iznenadilo korisničko iskustvo surfanja po navedenom webshopu - sa omogućenom reprodukcijom zvuka (Vaš preglednik tu opciju po zadanim postavkama isključuje, pa ćete ju morati 'ručno' uključiti), a koji se zvukovi reproduciraju po cijelom webshopu – ostavljamo Vam na iznenađenje 😊

Sretan Božić i ugodni blagdani!!!