Adventski ukrasi s božićnim zvijezdama

Ipak, advent i božićno vrijeme njezin su vrhunac sezone: bilo da je riječ o kokedami, rezanim granama ili biljci u tegli, u svaki dom će donijeti blagdanski ugođaj i dozu glamura. Stručnjaci za ukrašavanje iz inicijative Stars for Europe (SfE) otkrivaju ideje za adventske i božićne dekoracije s ovom blagdanskom ljepoticom.

Adventski aranžmani i božićni ukrasi s kokedama božićnom zvijezdom

Kokedame potječu iz Japana. Pojam ‘kokedama’ u prijevodu znači ‘kugla od mahovine’, što točno opisuje ovu tehniku: omotavanje korijenove bale u mahovinu. Male božićne zvijezde kao kokedame postaju pravi mamac za poglede – idealne za kreativne adventske aranžmane ili kao originalni, živi ukrasi na božićnom drvcu. Primjerice, rustikalni prirodni vijenac od grana obješen sa stropa i ukrašen kokedama božićnim zvijezdama u krem nijansi, donosi u prostor prirodnu eleganciju. Zatim, možete napraviti kokedame od krem mini božićne zvijezde i objesiti ih na božićno drvce da lebde među granama poput malih prirodnih umjetničkih djela. Viseći ukrasi od kuglica vune s malim drvenim iglama za pletenje upotpunjuju izgled. Kombinacija prirodnih materijala i pažnje prema detaljima daje drvcu topao, kreativan izgled. Kokedame je brzo i lako napraviti. Najprije biljke dobro zalijte, a zatim ih pažljivo izvadite i omotajte korijenovu balu mahovinom pa učvrstite tankom žicom. Kasnije ih možete zalijevati nježno odozgo ili kratko uroniti u mlaku vodu kako bi se dobro natopile.

Foto: Stars For Europe

Božićne dekoracije s rezanim božićnim zvijezdama

Čak i kao rezano cvijeće, božićne zvijezde mogu učiniti da blagdanske dekoracije zablistaju. Kako bi dobili razigran božićni vijenac za vrata bogato ukrasite slamnatu osnovu raznobojnim kuglicama, malim poklonima, minijaturnim božićnim drvcima i drugim blagdanskim dodacima. Posebna atrakcija su tri kuglice ispunjene vodom s rezanim božićnim zvijezdama koje vijencu daju živost. Igra sjajnih, svjetlucavih i mat površina stvara šarmantnu retro estetiku.

Staklenke za pohranu ispunjene prirodnim, sezonskim i dekorativnim elementima, poslagane na katove tvore originalnu siluetu božićnog drvca i predstavljaju kreativnu alternativu klasičnoj božićnoj jelki, dok štapići cimeta, jabuke, češeri, kuglice i zlatni krekeri kojima su ispunjene stvaraju blagdanski izgled. Kruna svega je crveno-bijela božićna zvijezda, koja plijeni poglede s vrha iz mahovinom ispunjene staklenke.

Kao prirodni ukrasi na božićnom drvcu, rezane crvene božićne zvijezde u epruvetama ispunjenim vodom stvaraju žive naglaske između kuglica od vune s iglama za pletenje, koje se poigravaju s temom ručnog rada.

Pojedinačne dekoracije od recikliranih materijala, s klasičnim blagdanskim motivima poput anđela, medenjaka i štapića od šećera, daju i jednu nostalgičnu notu. Ovi ručno rađeni ukrasi napravljeni uz pomoć kalupa za kekse, obloženi lijepim papirom daju kreativnu, no ujedno i tradicionalnu notu božićnom drvcu.

Savjet: Rezane božićne zvijezde trajat će do dva tjedna ako odmah nakon rezanja krajeve najprije uronite na nekoliko sekundi u vruću vodu (oko 60 °C), zatim u hladnu vodu, i na kraju ih stavite u svježu hladnu vodu.

Foto: Stars For Europe

Ručno rađeni retro adventski aranžman s božićnim zvijezdama

U ovom raskošnom adventskom aranžmanu, veličanstveni vijenac i bogato ukrašen lonac za jarko crvenu božićnu zvijezdu čine skladnu cjelinu. Oba su bogato ukrašena sjajnim, šarenim kuglicama, mahovinom i grančicama kleka, stvarajući pravi blagdanski ugođaj. U središtu vijenca nalaze se četiri stupa svijeća u staklenkama ispunjenim pijeskom. Dvije crvene mini božićne zvijezde u zlatnim posudama upotpunjuju blagdanski izgled.

Za izradu ovih dekoracija trebat će vam: crvena božićna zvijezda, plitka staklena zdjela, cilindrična staklena vaza, četiri svijeće u ombré ili dvobojnim toplim tonovima, četiri male, širokovrate staklene boce za držanje svijeća, šarene kuglice (sjajne i mat) raznih veličina, ostali ukrasi poput češera, grančice kleka, konzervirana mahovina, fini pijesak, pištolj za vruće ljepilo i patrone, škare za grane, četiri numerirane svijeće na štapićima (od 1 do 4).

Foto: Stars For Europe

Upute:

Korak 1: Pomoću pištolja za vruće ljepilo pričvrstite kuglice i druge ukrase na staklenu vazu. Počnite od dna i popunjavajte prema gore. Ostavite da se ljepilo ohladi između slojeva. Isto učinite sa staklenom zdjelom.

Korak 2: Ispunite četiri male staklene boce do pola pijeskom.

Korak 3: U pijesak umetnite četiri svijeće. Pijesak osigurava njihovu stabilnost.

Korak 4: Postavite četiri male boce sa svijećama u staklenu zdjelu i dodatno ih učvrstite pijeskom. Zatim prekrijte praznine i cijeli gornji dio mahovinom – to stvara prirodan prijelaz između svijeća i vijenca.

Korak 5: Grančice kleka narežite na manje dijelove i rasporedite ih među kuglice po vijencu. Svježa zelena boja lijepo se ističe u kontrastu sa sjajem kuglica.

Korak 6: Učvrstite numerirane svijeće u mahovinu.

Korak 7: Na kraju, dodajte još kuglica i ukrasa po mahovini. To daje završni blagdanski pečat i upotpunjuje izgled vijenca.

Foto: Stars For Europe

Neobična adventska dekoracija

Ovaj zanimljiv adventski aranžman temelji se na visećem metalnom prstenu obješenom o konop. U sredini se nalazi staklena zdjela ispunjena jarko crvenim mini božićnim zvijezdama. Oko nje se klasični božićni ukrasi, češeri te grančice kleka, božikovine i bora nižu oko visećeg vijenca dajući prirodan izgled. Ovakav lebdeći dizajn stvara poseban dojam i spaja tradiciju s lakoćom.

Ručno rađeni adventski kalendar s mini božićnim zvijezdama

Dvije dugačke drvene kutije ispunjene mahovinom i mini božićnim zvijezdama čine osnovu ovog posebnog, ručno rađenog adventskog kalendara. Dvadeset i četiri papirnata božićna drvca u bijeloj, srebrno-sivoj i bež boji poredana su na tankim drvenim štapićima i stvaraju prizor šume zimi. Iza svakog drvca nalazi se smotana poruka s personaliziranom božićnom čestitkom.

Za izradu ovog projekta trebat će vam dvije dugačke drvene kutije obložene plastikom, oko deset mini božićnih zvijezda u nježnim nijansama ružičaste, krem i marelice, mahovina, 24 tanka drvena štapića, kraft papir u bijeloj, srebrno-sivoj i bež boji, predložak za papirnata božićna drvca, olovka, škare, bijeli marker, špaga, pištolj za vruće ljepilo i patrone, papir za osobne poruke.

Foto: Stars For Europe

Upute:

Korak 1: Najprije izradite predložak za papirnata božićna drvca. Nacrtajte oblik drvca na bijelom kartonu ili čvrstom papiru i izrežite ga. Alternativno, možete isprintati predložak s interneta i prenijeti ga. Postavite predložak na kraft papir i ocrtajte ga olovkom.

Korak 2: Izrežite 24 drvca – po osam iz svake boje.

Korak 3: Bijelim markerom ili bijelim flomasterom napišite brojeve od 1 do 24 na papirnata drvca. Alternativno, možete upotrijebiti naljepnice s brojevima.

Korak 4: Zalijepite drvca na drvene štapiće pomoću pištolja za vruće lijepljenje. Na poleđinu svakog drvca nanesite malu točkicu ljepila pri dnu. Ostavite otprilike 5 cm štapića iznad ljepila kako bi se kasnije mogla pričvrstiti poruka. Lagano pritisnite dok se ljepilo ne stvrdne.

Korak 5: Napišite kratku božićnu poruku ili čestitku na tankom papiru za svako od 24 drvca. Zatim pažljivo smotajte svaku poruku i pričvrstite je špagom za drveni štapić.

Korak 6: Mini božićne zvijezde ostavite u njihovim posudama i poslažite ih jednu do druge u drvene kutije. Pažljivo popunite praznine mahovinom. Mahovina ne samo da daje ugođaj, već i drži posudice na mjestu.

Korak 7: U drvene kutije umetnite drvca na štapićima. Rasporedite ih na različitim visinama kako biste stvorili trodimenzionalni prizor šume.

Foto: Stars For Europe

Božićno drvce od božićnih zvijezda

Božićno drvce kakvo još niste vidjeli: ovo neobično, ručno rađeno drvce posvećeno je božićnim zvijezdama. Drvena konstrukcija čini osnovu za brojne pletene drvene košare ispunjene prekrasnim božićnim zvijezdama u toplim ružičastim, krem i nijansama marelice. Raspored biljaka u nekoliko slojeva daje ovo drvcu raskošnu siluetu. Ispod drvca nalaze se pokloni umotani u običan papir i ukrašeni mašnama, grančicama i rezanim božićnim zvijezdama – skladna kombinacija prirodne ljepote i blagdanske elegancije.

Foto: Stars For Europe

Za više informacija i ideja kako dekorirati s božićnim zvijezdama, posjetite: https://starsforeurope.com/hr/