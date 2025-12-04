Advent na Vratima Papuka: Blagdanska čarolija u srcu Slavonije

Uokviren stoljetnim šumama i najljepšim zimskim pejzažima istočne Hrvatske, Advent na Vratima Papuka i ove godine donosi toplinu zajedništva, miris zimskih radosti i bogat program namijenjen svim generacijama. Prostirući se kroz Čačince, Voćin, Bukvik, Slatinski Drenovac i Jankovac, manifestacija spaja prirodne ljepote Papuka s tradicijom, duhovnošću i blagdanima obojenim kulturnim sadržajima.

Foto: Kristijan Toplek

Foto: Kristijan Paljar

Destinacija koja spaja prirodu, kulturu i doživljaj

Podnožje Papuka, najljepše slavonske gore, nudi posebnu atmosferu tijekom adventskog razdoblja. Ovdje se prirodni mir i tišina pretvaraju u pozornicu za brojne zimske manifestacije, a pitoreskna mjesta poput Čačinaca i Voćina pružaju posjetiteljima doživljaj pravog slavonskog adventa.

Geo info centar u Voćinu ističe se kao jedno od najmodernijih mjesta interpretacije prirodne baštine, čineći Voćin nezaobilaznom adventskom postajom. Kroz kreativne božićne radionice i edukativne sadržaje, posjetitelji svih uzrasta mogu upoznati čaroliju Papuka kroz suvremenu tehnologiju i interaktivne sadržaje.

Nezaobilazan dragulj ovog područja je Park-šuma Jankovac, jedna od najljepših gorskih dolina Hrvatske. Zimski Jankovac postaje romantično utočište za obitelji, izletnike i ljubitelje prirode, a adventski program ondje dodatno obogaćuje doživljaj boravka u prirodi — posebno kroz Božićne čajanke, druženja i radionice održane tik uz slapove i šumske puteve.

Foto: Općina Čačinci

Foto: Kristijan Toplek

Program ispunjen tradicijom, radošću i zajedništvom

Adventska događanja započinju u duhu blagdanske tradicije — misama za djecu, paljenjem adventskih svijeća i okupljanjima u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Čačincima te u Bazilici Gospe Voćinske, jednom od najvažnijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Svaki vikend okuplja posjetitelje uz različite sadržaje, od božićnih druženja u Bukviku do kvizova, predstavljanja talentiranih mladih, dječjih predstava i dolaska Betlehemskog svjetla mira.

Voćin postaje središte dječje kreativnosti kroz cjelodnevne radionice u Geo info centru, dok Čačinci donose atmosferu pravog malog božićnog sajma s turističkim vlakićem i Djedom Božićnjakom. Advent na Papuku dobiva i posebnu sportsku notu obilježavanjem Međunarodnog dana planina — hodnjom iz Slatinskog Drenovca do Jankovca, gdje posjetitelje dočekuju tople čajanke i blagdanski družajni sadržaji.

Manifestacija uključuje i niz glazbenih događanja: božićne koncerte Glazbene škole Milka Kelemena, OŠ A.G. Matoša, kao i završne koncertne proslave u Čačincima te Voćinu, čime adventski ugođaj dobiva svoj najljepši glazbeni okvir.

Foto: Vladimir Grgurić

Foto: Kristijan Toplek

Zimska priča iza koje stoji zajednica

Advent na Vratima Papuka posebna je manifestacija jer ju oblikuju ljudi — udruge, škole, župe, kulturne institucije i mještani koji zajednički stvaraju blagdansku atmosferu. Svaki događaj, od najranije dječje predstave do božićnog koncerta, nosi dašak tradicije i topline domaćega kraja. Ovaj advent nije samo niz događanja — to je prilika da posjetitelji upoznaju srce Papuka, dožive njegovu baštinu i osjete što znači božićno vrijeme u zajednici koja njeguje mir, radost i bogatu kulturnu ostavštinu.

Foto: Matija Turkalj