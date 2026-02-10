Adi Šoše spreman za karlovački spektakl!

Ovog petka, u Karlovac stiže jedna on najtraženijih regionalnih pjevačkih zvijezda – Adi Šoše, koji će 13. veljače povodom Dana zaljubljenih održati svoj prvi koncert u Karlovcu, u Školskoj sportskoj dvorani Mladost – Rakovac, s početkom u 20 sati.

„Dragi moji, čekam vas ovog petka u Karlovcu! Dođite da podijelimo ljubav, emociju, energiju i da zajedno stvorimo noć koja će zauvijek ostati u vašim srcima”, poručio je Adi samo nekoliko dana prije dolaska u Karlovac.

Pripreme za ovaj glazbeno-scenski spektakl su u punom jeku, a uz Adijevu glazbenu čaroliju i sve velike hitove, posjetitelje očekuje i raskošna koncertna produkcija.

Glazbeni fenomen iz Mostara, Adi Šoše, kojeg javno hvali i Gibonni, svojim je upečatljivim i moćnim vokalom, karizmom i energijom u protekle dvije godine pomeo cijelu regiju, rasprodao gotovo sve prestižne pozornice i u kratkom roku osvojio srca posebice ženskog dijela publike. I Karlovčanke su dugo čekale na priliku da svog miljenika čuju uživo u svom gradu, a ovog će petka imati priliku s Adijem proslaviti Valentinovo!

„Najljepši cvijet“, „Nevrijeme“, „Zrno nade“, „Tuđa“, „Baila“, „Vila“, „Pusto ostrvo“ i „Suvenir“ samo su neke od pjesama u kojima će publika moći uživati na velikom karlovačkom koncertu Adija Šoše. Bit će to savršena uvertira za poseban Dan zaljubljenih, koji će svi posjetitelji koncerta dočekati u najboljem raspoloženju, nakon koncertne večeri ispunjene romantikom, ljubavnim baladama i svim velikih hitovima Adija Šoše.

Posljednje ulaznice za ovaj iščekivani koncert u prodaji se mogu se nabaviti online u sustavu Eventim.hr i u prodajnoj mreži Eventima.