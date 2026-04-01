25 godina podrške obiteljima i zajednicama koje se bave uzgojem kave

Kao član međunarodne inicijative International Coffee Partners (ICP), Franck sudjeluje u obilježavanju 25. obljetnice ove pretkonkurentne inicijative koja okuplja vodeće europske kompanije iz sektora kave - Delta Cafés iz Portugala, Joh. Johannson Kaffe iz Norveške, Lavazza iz Italije, Löfbergs iz Švedske, Neumann Kaffee Gruppe i Tchibo iz Njemačke.

ICP je osnovan 2001. godine, u razdoblju globalne krize u industriji kave, s ciljem zajedničkog djelovanja na jačanju otpornosti uzgajivača kave i unapređenju radnih i životnih uvjeta poljoprivrednih obitelji. U proteklih 25 godina članovi ICP-a uložili su 25 milijuna eura u aktivnosti inicijative, pritom mobilizirajući dodatna sredstva donatorskih organizacija i drugih partnera za rješenja koja donose stvarne i dugoročne promjene.

25 godina stvarnih promjena

U ovoj godini ICP obilježava 25 godina kontinuirane podrške malim uzgajivačima kave i njihovim zajednicama. Od samih početaka, rad ICP-a temelji se na kontinuiranom učenju i razumijevanju stvarnih potreba proizvođača, uz uvažavanje svih kompleksnosti s kojima se suočavaju.

Takav pristup rezultirao je razvojem sveobuhvatnog modela djelovanja usmjerenog ne samo na produktivnost i kvalitetu kave, već i na unapređenje radnih i životnih uvjeta obitelji uzgajivača – kroz razvoj obiteljskih gospodarstava, jačanje organizacija poljoprivrednika, otpornost na klimatske promjene, uključivanje mladih te rodnu ravnopravnost.

„U proteklih 25 godina kroz naše partnerstvo uložili smo 25 milijuna eura u aktivnosti ICP-a koje potiču stvarne promjene. Jačanje otpornosti proizvodnje kave i osiguravanje prosperitetnije budućnosti za obitelji uzgajivača i njihove zajednice zadaci su koji zahtijevaju zajednički pristup. Jasno nam je da udruživanjem znanja i resursa, kako među članicama tako i s poljoprivrednicima, možemo postići više“, izjavio je Rui Miguel Nabeiro, predsjednik Upravnog odbora International Coffee Partnersa.

Inicijativa je pokrenuta 1999. na poticaj Michaela R. Neumanna, a formalno osnovana 2001. Temelji se na odgovornom obiteljskom poduzetništvu europskih članica i zajedničkom pristupu održivosti.

„Impresivno je vidjeti da je takav poduzetnički i etički pristup dao rezultate kroz 25 godina. To potvrđuje kako dosljedan, zajednički rad može dovesti do stvarnih promjena, na dobrobit naših partnera - malih uzgajivača kave u Africi i drugim dijelovima svijeta“, izjavio je Michael R. Neumann.

Foto: Promo

Utjecaj na terenu: unaprijeđena proizvodnja i životni uvjeti

Od 2001. godine više od 125.700 obitelji proizvođača sudjelovalo je u ICP projektima u 13 zemalja u kojima se uzgaja kava. Primjena održivih poljoprivrednih praksi i diverzifikacija proizvodnje omogućile su unapređenje uzgoja kave te povećanje stabilnosti prihoda.

Razvijeni alati i pristupi prilagodbi dodatno su ojačali otpornost proizvođača na klimatske promjene, dok je podrška u uzgoju dodatnih kultura pridonijela većoj prehrambenoj sigurnosti i stvaranju dodatnih izvora prihoda. Ključnu ulogu ima i razvoj organizacija poljoprivrednika i zadruga koje članovima omogućuju pristup relevantnim uslugama i konkurentnim tržištima. Od 2001. ICP je surađivao s više od 2.700 organizacija poljoprivrednika, podupirući osnivanje novih i razvoj postojećih.

Kroz ciljane edukacije dodatno su osnaženi mladi i žene za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i pokretanju promjena u svojim zajednicama. U 2025. godini 22% sudionika edukacija činili su mladi poljoprivrednici u dobi od 18 do 35 godina, dok su žene činile 45% svih polaznika. Sve projekte ICP-a provodi Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), trenutačno u Brazilu, Etiopiji, Hondurasu, Indoneziji, Tanzaniji i Ugandi.

„U Indoneziji ICP ima važnu ulogu u jačanju tržišne pozicije proizvođača kave. Ključna lekcija jest da su inkluzivan i dugoročan pristup nužni za održive promjene. Dok se kava iz tih regija ranije smatrala neujednačenom i slabije kvalitete, danas se situacija značajno promijenila - zadruge uspješno povezuju uzgajivače s izvoznim kompanijama i kontinuirano podižu kvalitetu proizvodnje“, rekao je Arman Ginting, direktor HRNS-a u Indoneziji.

Foto: Promo

Dugoročna predanost i održiva transformacija

U uvjetima smanjenih prinosa, rasta troškova i sve izraženije globalne neizvjesnosti, ICP ostaje pouzdan partner obiteljima uzgajivača kave i njihovim zajednicama. Istodobno, učinci klimatskih promjena postaju sve vidljiviji, dok se međunarodna pomoć u pojedinim zemljama smanjuje ili potpuno ukida. Ovi trendovi dodatno naglašavaju važnost dugoročnog djelovanja i pretkonkurentnih ulaganja.

„ICP ostaje predan dugoročnom pristupu i nastavlja doprinositi održivoj transformaciji sektora kave. Dijeljenjem iskustva i znanja s poljoprivrednicima i drugim dionicima pokazujemo što je moguće postići kada se ključni izazovi rješavaju zajednički“, istaknuo je Rui Miguel Nabeiro.

O International Coffee Partners (ICP)

International Coffee Partners (ICP) je pretkonkurentna inicijativa vodećih europskih obiteljskih kompanija iz sektora kave: Delta Cafés (Portugal), Franck (Hrvatska), Joh. Johannson Kaffe (Norveška), Lavazza (Italija), Löfbergs (Švedska), Neumann Kaffee Gruppe (Njemačka) i Tchibo (Njemačka). Cilj partnerstva je unaprijediti životne i radne uvjete malih uzgajivača kave kroz povećanje konkurentnosti i primjenu održivih praksi te doprinijeti razvoju pravednog i održivog sektora kave na globalnoj razini.

