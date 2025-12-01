24 dana ekskluzivnih popusta za sve kupce

Uoči blagdana, Studenac je odlučio razveseliti sve svoje kupce i pripremiti posebno blagdansko iznenađenje – digitalni adventski kalendar koji donosi čak 24 dana ekskluzivnih popusta. Digitalni adventski kalendar dostupan je od 1. do 24. prosinca na adresi adventskikalendar.studenac.hr, a svaki dan adventska košarica otkriva potpuno novi popust koji vrijedi samo taj dan u svih 1400 trgovina diljem Hrvatske.

Popusti se aktiviraju jednostavno – uz Moj Studenac aplikaciju ili karticu, čime svi kupci mogu ostvariti uštede na odabranim dnevnim kategorijama tijekom cijelog adventa. Cilj kampanje je olakšati blagdanske pripreme, pružiti dodatnu vrijednost u razdoblju povećane kupovine i kupcima omogućiti da prosinac provedu s više uštede i manje stresa.

Foto: Marko Lopac

Ovogodišnji popusti obuhvaćaju širok blagdanski asortiman, uključujući 25 posto na sredstva za čišćenje doma, 20 posto na sve sastojke za pečenje, čajeve, med, grickalice ili suhe i svježe kolače te 15 posto na riblje proizvode i bakalar, jaja, voće i povrće, kao i niz drugih proizvoda koji su u prosincu najpotrebniji kućanstvima. Uz to, prva tri utorka u mjesecu kupce očekuje 5 posto popusta na ukupnu kupovinu, dok će na Badnjak, posljednji dan darivanja, svi kupci dobiti 10 posto popusta na ukupni račun.

Blagdanskom kampanjom kroz koju Studenac nudi popuste za sve kupce svakog dana tijekom adventa, nastavlja razvijati ponudu koja kupcima olakšava svakodnevicu, donosi dodatne pogodnosti i prilagođava se njihovim navikama i potrebama. Digitalna adventska košarica novi je primjer predanosti Studenca unapređenju iskustva kupaca i omogućavanju brže, praktičnije i isplativije kupnje – posebno u blagdansko vrijeme.