Mrkonjić iznenađen: Ko je mogao da sanja ovoliki sneg

"Potpuno smo spremni za zimu i sneg", bile su reči v.d. direktora „Puteva Srbije“ Zorana Drobnjaka pre samo dve nedelje. U „Putevima“ juče nisu znali da objasne kako bi tek izgledalo da nisu spremni za zimu, kada su s prvim snegom vozače dočekali neočišćeni putevi i kilometarske kolone.

Iznenađen je bio i ministar za saobraćaj Milutin Mrkonjić.

- Ko je mogao da sanja da će ovoliko snega pasti za noć!? - zapitao se Mrkonjić.

Ministar je tvrdio da putare ove godine nije iznenadio sneg, već cisterne i šleperi.

- Bili smo spremni i „Putevi Srbije“ odlično rade. Osnovni problem je što nismo odmah zabranili teretni saobraćaj i zatvorili ulaz na graničnim prelazima. Onda smo to uradili i naredili da ne saobraćaju 24 sata - kaže Mrkonjić.

Na pitanje zašto se to nije uradilo dan ranije, Mrkonjić kaže da nije moglo "zbog Evrope".

- Pogledajte šta se dešava u Mađarskoj ili Nemačkoj. I oni imaju velike probleme sa snegom - kaže Mrkonjić.

Ministar, međutim, nije objasnio zašto je država reagovala kasno i zašto zavejanima nije ranije upućena pomoć.

- Ne mogu da se otmem utisku da nas uvek u decembru, januaru ili februaru iznenadi sneg. Nekako mi se čini da je naš sektor idealan za pokrivanje tuđe odgovornosti. Ono što treba postaviti kao pitanje jeste ko je pustio mašine za čišćenje snega sa ćelavim gumama na teren ili ko je odgovoran za zabranu teretnog saobraćaja - kaže Predrag Marić, nečelnik Sektora za vanredne situacije MUP.

Odgovornost za saobraćajni haos ne prihvataju ni u „Putevima Srbije“.

- Mi smo radili svoj posao, a u tome nas je omela nedisciplina vozača teretnjaka. Zbog jednog vozača cisterne bez zimske opreme, celoj državi je napravljen problem. Naše mašine i ljudi jedva su se probijali - kaže Zoran Stojisavljević, direktor u „Putevima“.