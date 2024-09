TikToker otkrio koje pitanje postaviti pravom narcisu: 'Konačno je netko to rekao'

Jacob Skidmore, poznat kao "Bezimeni Narcis" na internetu, živi s narcističkim poremećajem ličnosti (NPL) i dijeli svoje iskustvo s više od 200 tisuća pratitelja.

NPL je mentalni poremećaj koji se odlikuje povećanim osjećajem vlastite važnosti, dubokom potrebom za divljenjem te nedostatkom empatije prema drugima. Osobe s ovim poremećajem često imaju krhko samopouzdanje i teškoće u odnosima zbog svog "sve se vrti oko mene" stava.

"Trenutno sam (očito) vrlo otvoren u vezi s mojim stanjem, ali budući da sam bio svjestan mišljenja većine ljudi o tome, nisam nikome rekao oko dvije godine," rekao je Jacob za LADbible ranije ove godine.

Foto: TikTok

"Poznajem neke ljude s NPL-om koji desetljećima nisu otkrili svoje stanje iz straha od osude. To je problem s poremećajem koji je toliko prožet sramom. Teško je nekome reći nešto za što misliš da će te zbog toga osuđivati", dodaje.

Oduševio se pitanjem

U videu iz 2023., Jacob je otkrio koje pitanje trebate postaviti nekome kako biste saznali ima li i on NPL.

"Ja sam dijagnosticirani narcis i ovo je pitanje koje mi je predložio prijatelj koji je također dijagnosticirani narcis," započeo je. "Kad sam ga čuo, pomislio sam: 'Bože moj, da, konačno je netko to rekao'. Odgovor na to pitanje mi je djelovao tako objektivno istinit. Bio sam šokiran što sam napokon upoznao nekoga tko vidi stvarnost na isti način. Naravno, to nije stvarnost, već moj poremećaj, ali ipak", kaže.

Pitanje glasi: "Zar ne misliš da objektivno postoje bolji i lošiji ljudi u svijetu, te da su neki ljudi superiorniji, a neki inferiorniji, i da ostatak svijeta to jednostavno želi ignorirati?".

"Još bolje je ako dodate nešto što implicira da ste vi i ta osoba dio onih na višim razinama. Narcisi gledaju na svijet kroz taj prizor, kroz ideju da neki ljudi imaju veću vrijednost, a neki manju, da su neki ljudi bolji od drugih. To je središnje uvjerenje koje pokreće njihove postupke. I zato stalno pokušavaju dokazati da su dio onih boljih, jer duboko u sebi misle da pripadaju onim lošijima", rekao je Jacob.

